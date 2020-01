Poundland se rapproche de la cotation en bourse

Steinhoff aurait également réfléchi à la vente pure et simple de Pepco, qui comprend plus de 2 700 magasins au Royaume-Uni seulement.

La société mère de Poundland serait sur le point de faire appel à des conseillers pour aider à planifier une introduction en bourse plus tard cette année.

Selon Sky News, Steinhoff International – qui détient le groupe Pepco, la société qui exploite Poundland et d’autres détaillants à prix réduits à travers l’Europe – devrait nommer une banque d’investissement dans les prochains jours alors qu’elle se prépare pour un premier appel public à l’épargne (IPO).

Si elle devait se produire, la cotation pourrait valoriser Pepco à environ 3,4 milliards de livres sterling.

Steinhoff aurait également réfléchi à la vente pure et simple de Pepco, qui comprend plus de 2 700 magasins au Royaume-Uni seulement.

La spéculation de Pepco devenant publique est apparue pour la première fois en septembre, quelques semaines seulement avant qu’elle ne soit renommée Pepkor Europe.

Lorsque la société a été officiellement renommée Pepco Group ce mois-là, les patrons ont gardé ouverte la possibilité d’une vente ou d’une introduction en bourse.

Sky News a rapporté que Steinhoff réfléchissait à une éventuelle double cotation de Pepco à Londres et à Varsovie.

Goldman Sachs et JP Morgan ont été nommés pour travailler sur l’introduction en bourse l’automne dernier.

Ce ne serait pas la première fois que Poundland entre en bourse, après que Steinhoff l’ait privée en juillet 2016 pour 600 millions de livres sterling.

Steinhoff – qui est encore sous le choc des retombées d’un scandale comptable d’une valeur estimée à 7,4 milliards de dollars (6,1 milliards de livres sterling) – a déclaré en août dernier que son seul moyen de survivre était de perdre du poids et de vendre des actifs.

En novembre, Bensons for Beds and Harveys a changé de mains après que sa société mère Blue Group – qui appartenait à Steinhoff – a été vendue à Alteri Investors pour un montant non divulgué.

Les transactions concernaient l’ensemble du groupe Blue, qui comprend les fabricants Relyon, Steinhoff UK Beds et Formation Furniture ainsi que deux détaillants de meubles.

