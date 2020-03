Pour cette raison, le conducteur de la Mazda 3 est sorti et un autre a renversé sa voiture au même moment

Bien que la vitesse maximale au deuxième étage du périphérique soit limitée à 80 km / h, il y a des conducteurs qui tombent dans la grosse erreur de confiance, c’est le cas du conducteur de la Mazda 3 qui a tourné sur les voies centrales du boulevard Manuel Ávila Camacho du sud au nord, à hauteur de Colonia la Florida, dans la municipalité de Naucalpan de Juárez et qui a malheureusement perdu la vie en raison de blessures à l’hôpital de traumatologie de Lomas Verdes.

La vie en un instant peut changer.

Il y a tellement de choses à réfléchir sur cette vidéo

Je garde la question.

Avec quelle voiture feriez-vous confiance en votre vie?

Parce que c’est ce que nous faisons tous les jours lorsque nous voyageons en un seul.

Outre les excès de vitesse, le manque d’anticipation pour entrer dans la sortie et apparemment, selon les rapports des autorités, le conducteur ne portait pas de ceinture de sécurité, ce qui l’a fait voler après l’impact.

Bien sûr, dans ces cas, malgré la sécurité structurelle et les coussins gonflables de votre véhicule, une Mazda 3 de deux générations, propulsée par un moteur quatre cylindres de 2,0 litres développant 155 chevaux et 150 pieds-livres de couple, couplés à une transmission manuelle à six vitesses ou à une automatique à six vitesses en option, n’avaient rien à voir avec l’accident.

Le manque de prudence et de culture routière n’anticipe pas nos manœuvres, un autre exemple est le cas du Ford Courier qui à ce même moment s’est renversé en ne prenant pas les mesures de sécurité nécessaires pour pouvoir entrer dans la sortie vers la route latérale.

