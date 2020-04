Pour comprendre le président

Bien qu’un fil d’idées puisse être construit qui unit le nationalisme et le néolibéralisme (prévalence de l’État sur le marché et vice versa), la vérité est que les précédents idéologiques ne nous aident pas à qualifier, même intuitivement, le gouvernement actuel de néolibéral.

Le président et son gouvernement représentent une nouvelle étape qui n’est pas comprise. Il est donc tout à fait compréhensible que beaucoup tombent dans l’ombre analytique pour s’orienter face à un tel orphelinat. Elle n’est ni néolibérale ni étatiste. C’est la simple continuation de la location de pétrole. Laissez-moi vous expliquer plus tard.

Mais avant d’essayer de proposer une définition du gouvernement actuel, comprenons les continuités qu’il représente et les différences en termes de degré ou de magnitude. L’actuel président entend investir dans le secteur pétrolier pour générer des ressources lui permettant de financer ses politiques publiques. Si le but était d’embaucher du travail à la pièce et d’augmenter les salaires et les “avantages”, à la fois légaux et illégaux par la corruption, le modèle ne serait pas soutenu, de manière presque obsessionnelle et même inhumaine, dans l’austérité en soi.

Pour le gouvernement actuel, l’austérité est une catégorie principale de fonctionnement gouvernemental, le fondement de la vie gouvernementale. À ce stade, les attaques complètement désorientées d’une prétendue continuité et même d’un approfondissement du néolibéralisme se poursuivent. Ceci en raison d’un réductionnisme vraiment surprenant où le néolibéralisme est, synonyme d’exégèse ou la pierre angulaire de l’austérité (tant dans les dépenses courantes que dans les dépenses en capital) ou la réduction de la taille du gouvernement. La taille du gouvernement est réduite pour éviter son interaction avec le marché. Ne pas lui en faire bénéficier ni s’y opposer. Il dessine une frontière.

Le président n’est pas compris. En partie parce qu’il n’y a pas d’idéologues pour le soutenir, un but narratif qui donne un sens à tous les aspects sans rapport avec ses actions, une orientation relativement ordonnée et hiérarchique des catégories qui le motivent. Je quitte cette discussion pour une autre fois. Je laisse dans l’esprit des lecteurs le fait que Morena n’a passé pratiquement aucun poids dans son institut de formation politique. Si le gouvernement était intéressé par l’idéologie, il la ferait la promotion d’une manière organisée. Ce n’est pas le cas.

Étonnamment, le président a des continuités étonnantes avec le néolibéralisme à un moment inattendu. Il suppose qu’il est possible de soutenir financièrement l’État mexicain avec des revenus pétroliers – et non avec des taxes dérivées du dynamisme économique – et qu’une réforme fiscale n’est donc pas nécessaire. Il est vrai que les réformes fiscales ont échoué pendant au moins un siècle. La dernière a été l’une des plus réussies (2013-2014), mais elle est encore insuffisante pour atténuer la grande faiblesse budgétaire du Mexique.

.