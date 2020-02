Pour éviter une approche cloisonnée du CX, nous devons penser comme des anthropologues – Econsultancy

Les clients exigent des interactions avec des marques cohérentes à travers une gamme de canaux et tout au long du parcours client – nous appelons ces expériences connectées. Les généralistes sont souvent positionnés comme une solution miracle dans la prestation de ces expériences sur la base qu’ils peuvent mieux travailler dans l’ensemble.

Les généralistes sont en effet un atout précieux pour toute organisation. Cependant, chez Digitas, nous pensons que les équipes de spécialistes sont tout aussi critiques car il est important de maintenir le bon mélange des deux. S’il y a trop de généralistes, il y a un risque que rien ne soit fait. Trop de spécialistes et vous risquez de faire beaucoup sans relier les points.

La complexité des écosystèmes de marque modernes signifie qu’un spécialiste du marketing ne peut pas prétendre avoir des réponses détaillées à toutes les grandes questions. Et ceux qui prétendent le faire devraient être évacués du bâtiment le plus rapidement possible.

Par exemple, le paiement et le paiement sans friction dans les supermarchés, le lancement d’une nouvelle application bancaire et le dévoilement d’un programme de fidélité pour une chaîne hôtelière nécessitent tous des spécialités pour tenir la promesse.

Donc, si les spécialités sont bonnes, alors où est le danger? Le problème, ce sont les silos. Comme le Dr Gillian Tett, auteur de The Silo Effect et intervenant lors d’un récent événement Digitas au Royaume-Uni, a déclaré: «Les silos incitent les gens brillants à faire des choses stupides». Elle cite le crash financier de 2008, l’incapacité à arrêter les attentats terroristes du 11 septembre et, dans le monde des affaires, l’incapacité de Sony à faire entrer l’iconique Walkman dans l’ère numérique, comme exemples.

Silos – organisationnels, mentaux et sociaux

Voyons d’abord ce que nous entendons par silos. La vision traditionnelle est axée sur la conception organisationnelle. Le rapport d’Econsultancy, A Guide to the Modern Marketing Model (M3) and Organizational Structures, aborde les silos comme l’ennemi d’un marketing efficace en suggérant de meilleures façons de concevoir les organisations de marketing afin de favoriser une plus grande créativité et efficacité.

Un exemple clair que beaucoup reconnaîtraient est la nécessité de supprimer les barrières entre les équipes responsables du marketing traditionnel et du marketing numérique.

Cependant, les silos existent au-delà de la structure – ils peuvent également être des silos mentaux et sociaux. Les silos mentaux existent dans la tête des gens, dans leurs schémas cognitifs et leurs modes de pensée établis, tandis que les silos sociaux sont davantage liés à des barrières qui peuvent empêcher l’échange d’idées et ont tendance à être liés à des facteurs tels que l’ancienneté, l’âge, le sexe et les intérêts des gens.

La perspective anthropologique

Alors, que proposons-nous? De toute évidence, vous ne pouvez pas faire appel aux bonnes personnes si vous ne savez pas qu’elles existent. Ceci est relativement facile à résoudre via des organigrammes et des intranets. Les questions les plus délicates et les plus répandues nécessitent une perspective différente, quelque chose de plus semblable à celle d’un anthropologue essayant de comprendre les différentes «tribus» au sein de votre organisation – comment ils pensent, comment ils se comportent et comment ils aiment travailler.

En termes d’organisation et de culture, créez un langage partagé entre les différentes équipes et départements. Ce faisant, essayez toujours d’utiliser le langage utilisé par les clients – comment classent-ils votre entreprise et vos services?

Reconnaissez l’importance de la connaissance et de l’écoute des autres. Donnez à vos employés un peu de «mou» afin qu’ils aient le temps d’observer différentes réalités, de vraiment parler et de comprendre les différentes populations de l’organisation.

Réfléchissez à la façon dont vous encouragez les gens à partager des informations et si vous prenez des mesures pour faciliter leur introduction au bon moment.

Les technologies en milieu de travail peuvent certainement aider, mais elles ont aussi leurs limites – une mise en garde peut être des outils de gestion des flux de travail qui, s’ils ne sont adoptés que par une seule équipe, ont le potentiel de nous rendre plus tribaux et de créer des silos encore plus établis.

Dans l’ensemble, nous devons accepter que les silos mentaux font partie de l’être humain. Il faut reconnaître qu’elles existeront toujours et mettre en place des équipes (à la fois généralistes et spécialistes) à leur écoute. Ensuite, nous sommes sur la bonne voie pour créer les organisations connectées nécessaires pour offrir des expériences connectées.

