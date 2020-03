Pour le coronavirus, la Fed met en quarantaine des dollars rapatriés d’Asie

Il a déclaré que les banques régionales de la Fed qui aident à gérer la masse monétaire mettraient de côté des expéditions de dollars en provenance d’Asie sept à dix jours avant de les traiter et de les redistribuer aux institutions financières. La politique, rapportée pour la première fois par ., a été mise en œuvre le 21 février, a indiqué le responsable.

L’épidémie est originaire de Chine et plus de 100 000 personnes ont été infectées dans plus de 85 pays, selon un décompte de . basé sur des communications des ministères de la santé et des autorités gouvernementales.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention of the United States (CDC), “il pourrait être possible” de transmettre le virus à travers des objets qui ont été en contact direct avec lui, bien que le contact entre Les gens sont le principal moyen de propagation de la maladie.

Cependant, l’Organisation mondiale de la santé a été beaucoup plus prudente quant aux risques associés aux billets de banque et a exhorté les consommateurs à utiliser les paiements sans contact chaque fois que possible, selon plusieurs médias britanniques.

Étant la monnaie de réserve du monde, le dollar est le billet le plus distribué, avec une trésorerie évaluée à 1,75 billion de dollars en circulation dans le monde, selon la Fed. Beaucoup circule en Asie, où la monnaie américaine est généralement plus forte que Devises locales

De plus, ce moyen de paiement est très sale. Une étude réalisée en 2014 par des chercheurs de l’Université de New York a identifié 3 000 types de bactéries sur les billets d’un dollar en raison de la manière large et fréquente avec laquelle il change de mains.

