Pour les entrepreneurs avertis, un ralentissement économique crée des opportunités

Le coronavirus bouleverse les marchés mondiaux, mais les récessions sont un terrain fertile pour les perturbations.

Mars

11, 2020

5 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Alors que COVID-19 fait des ravages à l’échelle mondiale, les observateurs du marché s’inquiètent des signes d’une nouvelle récession. Déjà, des grands comme South By Southwest et Facebook F8 ont été annulés. Les compagnies aériennes échouent. Les studios et les startups reportent les lancements de films et de produits. Les marchés boursiers mondiaux ont chuté, évaporant 9 billions de dollars et comptant.

Les entrepreneurs se posent une question imminente: comment puis-je protéger mon entreprise en ces temps incertains? C’est compliqué, mais je pense qu’il y a lieu d’être optimiste.

Les économistes s’inquiètent d’un éventuel ralentissement économique depuis des mois, résultant d’une menace différente: une guerre commerciale chinoise. Mais même pas plus tard que l’automne dernier, les dirigeants de petites entreprises n’étaient pas trop inquiets. En septembre 2019, les États-Unis La Chambre de commerce a mis à jour son indice des petites entreprises, constatant un niveau de confiance record parmi les propriétaires de petites entreprises: une majorité de répondants ont déclaré que leur entreprise et leur économie locale étaient en bonne santé.

Plus récemment, Sentieo, une société de recherche financière, a étudié en détail les effets sur le marché de l’épidémie de coronavirus. Leurs découvertes sont remarquables. Alors que la valeur de la plupart des entreprises s’est effondrée, ils ont observé que plusieurs sociétés étaient en plein essor, notamment le logiciel de gestion de fichiers Atlassian, le logiciel de vidéoconférence Zoom, la société de soins de santé à distance Teladoc et le fabricant de vélos d’appartement Peloton.

«Nous avons réalisé qu’il s’agit du portefeuille« Travail à domicile »», ont conclu les auteurs de l’étude. “Nous assistons aux prix du marché autour de l’adoption à grande échelle de ces noms en raison du coronavirus.”

C’est une énorme nouvelle – pas seulement pour les investisseurs, mais aussi pour les entrepreneurs. Et je vois deux principaux enseignements de l’étude Sentieo ci-dessus.

En relation: Faire fonctionner une récession pour vous

Les opportunités abondent pour les entreprises qui permettent le travail à distance

Tout d’abord, c’est le moment idéal pour investir ou créer une entreprise qui encourage le travail à distance. Le Globe and Mail, un journal canadien, a développé les données de Sentieo et a constaté une forte augmentation des appels d’entreprises de haut niveau mentionnant le travail à distance en février 2020. Il y avait plus de 100 mentions dans les grandes entreprises, par rapport à la moyenne mensuelle à un chiffre auparavant. Pendant ce temps, Growrk, une entreprise qui aide à transformer les bureaux à domicile en postes de travail appropriés, a été officiellement lancée il y a seulement six mois. Après COVID-19, ils ont vu la demande des clients décupler.

Ce n’est pas nouveau – le travail à distance est une tendance croissante depuis des années maintenant. Mais les craintes de COVID-19 ont rapidement accéléré son attrait grand public. Cela pourrait bien être un tournant dans l’avenir du travail, qui s’éloigne de neuf à cinq heures de bureau pour se tourner vers la flexibilité et l’indépendance. Par exemple, COVID-19 a accentué la réalité selon laquelle l’atténuation des risques – concernant les virus pandémiques ou les catastrophes naturelles – est un avantage intégré pour les effectifs distants.

Les révolutions laissent place à la perturbation

Le deuxième point à retenir est que les récessions peuvent créer d’énormes possibilités de perturbation du marché. Après le crash de 2008, deux sociétés licornes sont nées: Airbnb et Uber. Les deux ont trouvé des moyens de perturber les anciens modèles commerciaux en permettant aux gens ordinaires de trouver de nouvelles sources de revenus, en offrant des alternatives créatives, viables et abordables aux lieux de travail traditionnels. L’économie des concerts a toujours existé, mais la Grande Récession l’a propulsée à un tout nouveau niveau. Les gens se sont soudainement trouvés incapables de compter sur nos institutions brisées. Le travail indépendant était la solution.

Cela ne s’applique pas à toutes les entreprises, mais les récessions agissent comme des «filtres» qui éliminent les modèles économiques faibles et forcent les dirigeants à s’adapter.

Connexes: Comment les entrepreneurs peuvent survivre à la prochaine récession

Apprenez à être agile avec de faibles frais généraux et un produit souhaitable

Pendant la Grande Récession, j’ai vu le ralentissement dévaster la plupart des agences de marketing. L’endettement a grimpé. Les flux de trésorerie s’arrêtent. Les coûts ont été réduits. Des milliers de personnes ont été licenciées, aggravées par une course de masse pour travailler dans un domaine créatif resserré. Selon plusieurs estimations, les dépenses publicitaires aux États-Unis a chuté de 12%; dans le monde, l’industrie a connu une baisse de 9%.

Mon entreprise, Cimaglia Productions, a cependant connu une année record. Après quelques mois frugaux, les marques ont rebondi, réalisant qu’elles avaient encore besoin de créer du contenu. Contrairement à une grande agence de publicité, j’ai gardé nos frais généraux bas et connaissais un large réseau de créatifs (dont beaucoup se sont soudainement retrouvés sans emploi), ce qui nous a parfaitement positionnés pour travailler directement avec les grandes agences et les marques multinationales. Entre 2009 et 2010, nous avons plus que doublé notre chiffre d’affaires.

Voici ce que j’ai appris: les grandes entreprises, trop dépendantes d’arrêts massifs pour alimenter des frais généraux gonflés, souffrent en période de récession. Il en va de même pour de nombreuses industries, notamment les médias, le tourisme, la finance et la construction.

Mais les creux ne durent pas. Et lorsque la récession s’estompe, votre entreprise peut être prête à tirer parti de la nouvelle entreprise.

Il semble contradictoire de souligner que les récessions frappent le plus durement les petites entreprises, tout en créant un terrain fertile pour les startups. Mais les deux sont vrais. La différence cruciale est l’approche commerciale de chacun. Pour les entrepreneurs qui peuvent résister à la tempête, la volatilité du marché mondial ne doit pas être une menace – elle peut être une opportunité.

Connexes: La récession arrive: comment créer votre entreprise pour survivre

.