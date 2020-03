Pour les femmes italiennes, l’épargne est la meilleure façon de penser à l’avenir

Les femmes italiennes sont encore peu émancipées d’un point de vue économique et financier. Voici la photographie qui ressort d’une enquête réalisée par Placements Columbia Threadneedle sur un échantillon représentatif de 2 mille Italiens, (dont 1048 femmes) en ce qui concerne les décisions d’investissement et les préoccupations financières.

Pour 1 femme sur 4, investir est important

En détail, l’enquête montre que seulement 37% des femmes de l’échantillon ont des investissements, contre 48% des hommes, alors que seulement 1 femme sur 4 pense que l’investissement est le meilleur moyen d’atteindre objectifs financiers à long terme, mais 67% des femmes interrogées pensent toujours que «l’épargne» est la meilleure façon de penser l’avenir.

Un chiffre positif émerge cependant si une comparaison est faite au niveau international en ce qui concerne la propension à investir, étant donné que 37% des femmes italiennes ont des investissements contre 27% des Britanniques et seulement 24% des Allemands par exemple.

la les femmes les plus vulnérables d’un point de vue financier, elles sont divorcées / séparées, veuves et femmes au foyer, dont un tiers déclarent ne pas détenir d’épargne ni d’investissement.

En particulier, 36% des femmes divorcées / séparées et 33% des veuves contre 20% des femmes célibataires et 21% des femmes mariées.

Dans notre pays, l’enquête continue, 67% des hommes pensent qu’ils sont le principal décideur sur les questions liées à économies et investissements au sein de leur famille, contre 46% des femmes. 51% des femmes en couple pensent également partager la responsabilité de l’épargne et des décisions d’investissement avec leur partenaire, mais seulement 31% des hommes en couple disent partager ce fardeau avec leur partenaire.

Parmi ceux qui décident d’investir, les hommes et les femmes choisissent, également, de recourir aux services d’un conseiller financier professionnel (30% d’hommes et 32% de femmes).

La génération Y plus préoccupée que les baby-boomers

Les femmes italiennes, poursuit l’enquête, vivent certainement avec plus d’appréhension les problèmes liés à leurs finances que les hommes italiens. Les trois principales préoccupations qui empêchent les femmes de dormir la nuit sont les suivantes: pouvoir s’offrir des soins de santé et des services sociaux adéquats à un âge avancé (65%), des charges économiques à court terme (60% contre 45% des hommes) et les coûts associés entretien de la maison principale (59%).

Plus de la moitié des femmes de l’échantillon (52%) ont réduit son budget familial au cours des 12 derniers mois en raison de problèmes d’argent (contre 45% des hommes); environ un tiers des femmes de l’échantillon n’ont pas pu partir en vacances en raison de problèmes financiers au cours des derniers mois.

Le principal regret qui habite les Italiennes est d’ailleurs de ne pas avoir prévu de régime de retraite complémentaire privé (25%) ou ne pas être adéquatement informé lors de leur départ à la retraite (21%).

D’un point de vue générationnel, ils sont millénaire être beaucoup plus préoccupé par les questions financières que baby Boomer dans toutes les questions de l’enquête, 71% des femmes de la génération Y s’inquiètent des coûts liés au logement (achat d’une maison, paiement d’une hypothèque, location, etc.) contre 51% des baby-boomers.