Pour obtenir des données de localisation propriétaires, les entreprises doivent s’adapter à Android 10 et iOS 13 – Econsultancy

Les données de localisation sont une denrée précieuse et leur valeur ne fait qu’augmenter à mesure que la guerre contre les cookies s’intensifie et que certains spécialistes du marketing l’acceptent comme un «cookie pour le monde réel».

Mais l’obtention de données de localisation de première main devient de plus en plus difficile grâce aux nouvelles protections de confidentialité qui ont été ajoutées aux systèmes d’exploitation mobiles populaires.

Dans Android 10, la dernière version du système d’exploitation mobile largement utilisé de Google, un nouveau paramètre d’autorisations permet aux utilisateurs d’autoriser les applications à accéder à leur emplacement lorsque ces applications sont au premier plan uniquement. Auparavant, l’octroi d’une autorisation d’application pour accéder à l’emplacement permettrait également aux applications d’obtenir ces données en arrière-plan.

Apple a introduit un paramètre d’autorisations similaire dans iOS 13. Pour les utilisateurs qui ont mis à niveau vers iOS 13, le système d’exploitation avertit les utilisateurs lorsqu’une application accède à leur emplacement en arrière-plan et leur offre la possibilité de bloquer l’accès en arrière-plan.

Selon Location Sciences, une firme de renseignement sur les données de localisation, dans les six semaines après qu’Apple a introduit cette nouvelle fonctionnalité, 80% d’entre eux ont arrêté le suivi en arrière-plan. Le directeur des affaires de la société, Jason Smith, a simplement dit: «Les gens ont décidé d’arrêter le partage des données de localisation de leurs téléphones à un niveau universel.»

Pour les entreprises qui apprécient les données de localisation et les trouvent plus difficiles à obtenir grâce aux lois sur la confidentialité et à la fraude, les nouveaux paramètres de confidentialité dans Android 10 et iOS 13 ne sont certainement pas les bienvenus. Mais là où il y a des défis, il y a des opportunités.

Jusqu’à présent, les entreprises ont pu profiter de paramètres d’autorisations moins granulaires pour obtenir des données en échange d’une valeur limitée ou douteuse. Le fait qu’un pourcentage aussi élevé d’utilisateurs d’iOS 13 choisisse de ne pas partager les données de localisation en arrière-plan reflète un fait simple: les entreprises ne donnent pas aux utilisateurs une raison suffisamment convaincante pour justifier cet accès.

Il ne doit pas nécessairement en être ainsi.

Il existe de nombreuses façons d’utiliser les données de localisation en arrière-plan dans les applications pour fournir une valeur réelle aux utilisateurs. Par exemple, les applications liées à la vente au détail et au commerce peuvent utiliser des données de localisation en arrière-plan pour avertir les utilisateurs des offres locales et de la nouvelle disponibilité des produits et services qui les intéressent ou pourraient être intéressés. Les applications liées au transport et à l’alimentation peuvent utiliser des données de localisation en arrière-plan pour informer les utilisateurs des changements dans leur environnement local, tels que l’augmentation de la demande. Et ainsi de suite.

Ces types d’utilisations des données de localisation en arrière-plan sont alignées sur le plein potentiel du marketing basé sur la localisation, une utilisation dans laquelle les entreprises utilisent les données de localisation pour offrir des expériences plus personnalisées et plus précieuses aux utilisateurs. Mais au lieu d’essayer de faire de ce rêve une réalité, de nombreuses entreprises ont pris pour acquis leur capacité à obtenir des données de localisation de fond auprès des utilisateurs sans échange de valeur égal. Tout cela parce qu’il a été si facile de le faire.

Dans de nombreux cas, une fois que les entreprises obtiennent des autorisations de localisation, elles sont utilisées pour partager les données de leurs utilisateurs avec des tiers dont ces utilisateurs ne savent rien, comme les sociétés d’analyse et de publicité. Dans la plupart des cas, ces tiers ne fournissent rien en retour aux utilisateurs.

La pire chose à propos de l’abus de position en arrière-plan est sans doute le fait que, comme l’attrition des applications mobiles est si élevée, de nombreuses entreprises ont pu suivre les emplacements des utilisateurs même lorsque ces utilisateurs ont cessé d’utiliser leurs applications mais ne les ont pas encore désinstallés.

Maintenant qu’Android 10 et iOS 13 ont permis aux utilisateurs de mettre fin à cela, les entreprises qui souhaitent toujours accéder aux données de localisation en arrière-plan peuvent adopter une approche différente: développer des applications pour lesquelles un besoin impérieux d’accéder à ces données peut être clairement et de manière convaincante articulé pour utilisateurs, en leur donnant une raison de l’accorder.

Ce faisant, les entreprises peuvent non seulement s’assurer qu’elles continuent d’avoir accès à des données de localisation précieuses, mais également augmenter la probabilité de maximiser les opportunités de leurs stratégies d’application mobile.

