Pour Shay Mitchell, le succès consiste à prendre des chances – à ne pas prendre de risques

L’actrice et entrepreneuse mode de vie Shay Mitchell parle de son amour des voyages, de la maternité et de la création de sa ligne d’accessoires de voyage Baseball.

Mars

31, 2020

Shay Mitchell est une actrice et entrepreneuse lifestyle avec une marque en pleine croissance et sa propre ligne d’accessoires de voyage, Béis.

Seulement à New York pour un tourbillon de 24 heures, Shay a quand même pris le temps de s’asseoir en personne afin que je puisse entendre de ses propres yeux les origines de Béis et comment la prise de risques a aidé à lancer sa carrière d’actrice. Shay a décroché un rôle de premier plan dans Pretty Little Liars, et joue désormais le rôle très attendu de la série Hulu Dollface, dirigée par des femmes.

Shay parle du lancement de sa gamme de produits et continue de trouver des opportunités de croissance chaque fois que des défis se présentent. Elle a une attitude contagieuse et positive et a laissé une quête de joie la conduire à certains de ses plus grands changements de carrière.

Elle a réussi en se poussant constamment – quelque chose qu’elle a commencé lorsqu’elle a déménagé en Thaïlande à 17 ans pour apprendre à vivre seule et à être vraiment indépendante. Elle m’a dit que «le ciel est la limite», ce qui nous rappelle à quel point nous pouvons aller quand nous croyons en nous et faisons ce premier pas.

Espérons que cette entrevue avec Shay Mitchell vous incitera à tenter votre chance sur une idée sur laquelle vous vous êtes assis. Gardez également un œil sur le récent lancement de The Woven Collection par Béis.

Kathleen Griffith: Qu’avez-vous construit? Qu’est-ce qui vous a inspiré pour le construire?

Shay Mitchell: J’ai commencé Béis. C’est une marque d’accessoires de voyage et de bagages. Et cela a commencé par mon amour pour voyager simplement. J’ai réalisé qu’il y avait un manque de voyage chic, abordable et fonctionnel dans l’espace. J’ai donc pu soit tomber amoureux de ce bagage qui n’était pas fonctionnel et qui était complètement hors de mon budget, soit je pourrais peut-être voir des bagages pas si gentils qui n’avaient aucune fonctionnalité et qui étaient super abordables. Il n’y avait rien. Nous l’avons donc créé.

Êtes-vous né constructeur ou avez-vous dû apprendre à l’être?

J’ai toujours été quelqu’un qui veut rassembler les morceaux. Et même maintenant dans un espace différent avec des spectacles de production exécutive, c’est aussi, je suppose, un bâtiment. J’ai l’impression d’avoir toujours ça en moi depuis que je suis petit. Et évidemment, c’est quelque chose que je fais au quotidien, et j’adore ça.

Quelle était la première femme à qui tu as regardé? Pourquoi voulais-tu être comme elle?

Je dirais ma maman, définitivement. Elle travaillait à plein temps mais était aussi une mère incroyable. Elle rentrait à la maison, préparait le dîner et la rendait si facile. Et surtout maintenant que je suis moi-même mère, j’ai réalisé que ce n’était pas si facile, donc j’ai beaucoup plus d’appréciation et de respect pour elle de nos jours.

Quel est le plus grand risque que vous ayez pris?

Le risque est drôle. Je n’utilise pas vraiment le terme «risque» simplement parce que je pense que c’est plus comme prendre des risques.

J’ai pris des risques depuis que je suis petit. Je veux dire dès que j’ai fini le lycée, j’ai déménagé en Thaïlande. J’y vivais et je voulais vraiment avoir une idée de ce que c’était que de vivre seul.

Ensuite, j’ai déménagé à Toronto pour entreprendre ma carrière d’acteur là-bas et encore, m’éloigner de chez moi. Puis, avec Béis, j’ai eu la chance d’entrer dans un domaine où je n’avais jamais été auparavant. Pour moi, il s’agit vraiment de prendre des risques. Je ne sais pas, le risque pour moi a juste un peu une connotation négative quand j’y pense, mais si je dis «chances», pour moi, c’est juste prendre une chance. Je fais très attention à mes mots.

Quand vous pensiez commencer Vous les gars, d’où est venue l’idée et quel a été ce moment où vous vous êtes dit: «Il est temps de saisir cette chance; nous allons sauter dans le coup»?

Encore une fois, de mon amour des voyages. Je voyage depuis que je suis plus jeune, mais au moment où j’achetais mes propres bagages et accessoires de voyage, je viens de réaliser qu’il n’y avait rien sur le marché qui me passionnait vraiment ou que je la pensée avait une grande fonctionnalité. Je me retrouvais dans des avions ou vraiment n’importe où, juste une sorte de gribouillage et de dessin dans le mental du sac parfait.

Pour moi, c’était toujours une sorte de création de mon sac de rêve ou de mon accessoire de rêve qui pouvait vraiment m’aider dans tous mes voyages.

Avez-vous commencé ce processus lentement ou y a-t-il eu un jour où vous avez été approché pour constituer immédiatement une équipe et lever des capitaux?

Je suis vraiment de bons amis avec l’un des fondateurs de l’entreprise. Il est venu vers moi et il m’a dit: «Écoutez, je sais que vous avez un côté entrepreneurial. Que voulez-vous créer ensemble? ” Et je me disais: «Une ligne de voyage. C’est mon premier amour. “

Quand j’étais petite, je me souciais plus des sacs à cosmétiques et de mes trousses de toilette que des nouveaux produits que je mettais dedans. J’adore les sacs depuis le caboodle, non? Pour moi, il s’agissait toujours des sacs dans lesquels je mettais des articles qui m’excitaient et donc j’avais vraiment besoin de continuer avec ma passion. J’aime vraiment ce que je fais et j’aime créer des articles qui peuvent aider les gens dans tous leurs voyages, et quand je dis cela, cela ne signifie pas simplement monter dans un avion. Cela peut être honnêtement de votre domicile à la salle de gym, ou de la gym au travail, ou n’importe où. Nous sommes toujours en déplacement, et ce ne sont donc que des articles à emporter avec vous.

Et vous avez aussi un nouveau sac pour bébé.

Je dis le sac à couches, sans couches. Vous sortez le matelas à langer, et il s’agit essentiellement d’un sac de travail normal. C’est super mignon, et c’est intentionnel. Tous ces produits que j’ai vraiment créés égoïstement pour moi-même, mais surtout après être devenu une nouvelle maman. Je faisais beaucoup de recherches avant d’avoir Alice, et je n’ai tout simplement rien trouvé d’excitant dans la catégorie des sacs à couches. Et je me suis dit: pourquoi cela doit-il être si déprimant? Pourquoi dois-je obtenir quelque chose qui semble devoir être renversé sur du lait maternel? Non, je voulais créer quelque chose de chic et que je pourrais emmener avec moi à une réunion et personne ne saurait ce que j’avais à l’intérieur. Et c’est donc là que cela s’est produit, et c’est vraiment ainsi que cette entreprise est dirigée. C’est comme des idées qui viennent pour n’importe lequel d’entre nous dans l’équipe avec des choses qui se passent réellement dans nos vies.

Nous sommes obsédés par cette idée de pannes. Nous les appelons «grandes pannes« B »» et «petites pannes« B »». Les grands B sont des événements traumatisants cataclysmiques qui vous aveuglent de nulle part. C’est un divorce. C’est quelqu’un qui triche. Ce sont ces grandes choses horribles que vous ne prévoyez pas de se produire. Les petites pannes B sont ces petits manques d’alignement incessants, qui vous disent que quelque chose ne va pas. Quand avez-vous eu l’une de ces pannes, personnellement ou professionnellement? Comment avez-vous percé?

Commençons par “big B”: je ne suis pas marié, donc il n’y aura pas de divorce. «Little B», je suppose que même en commençant Béis. J’ai eu une crise d’anxiété majeure la nuit précédente parce que je suis un peu perfectionniste. Je pense que si quelqu’un met quelque chose au monde que les gens ne s’attendent pas à ce que vous fassiez, cela peut être un peu éprouvant pour les nerfs, et pour moi, c’était juste un peu comme, “Oh mon Dieu, est le site Web assez bon, nos produits sont-ils assez bons pour que les gens aiment ça? Qu’est-ce que je fais? ” Mais encore une fois, du même coup, toute ma conviction avec tout ce que je fais est que si d’autres personnes peuvent le faire, moi aussi.

Quel est le plus grand risque que vous ayez pris?

Je croyais vraiment que depuis que j’étais petit, le monde est votre huître. Ai-je des craintes? Ai-je des pannes? Bien sûr, mais tout le monde aussi, et c’est la rapidité avec laquelle vous vous relevez qui vous distingue vraiment. Et je pense que l’une de mes choses les plus fortes est que je n’ai pas vraiment peur. Je ne considère pas les choses comme des risques ou des échecs. Je les appelle plutôt des faux pas.

Je suis vraiment critique sur la façon dont j’utilise mes mots, en particulier en dirigeant une équipe. Je fais attention à la façon dont les autres parlent, car je pense que vous transformez les choses en réalité. Tout dans ma vie, j’ai pu créer, croyez-le ou non, un tableau de vision. Tout ce que j’ai mis là-bas s’est concrétisé. Littéralement, ma fille a les yeux bleus. Mais c’est vraiment le pouvoir des mots et le croire vraiment.

Alors, quand les gens aiment le risque, quel est le risque? OK donc ça ne marche pas. Les gens n’aiment pas mon sac. Eh bien, super, j’ai un tas d’échantillons gratuits. J’ai un peu stressé la nuit avant notre lancement, mais à la fin de la journée, je suis comme, j’ai pris cette chance. Et c’est assez génial. Je vais essayer tout ce que je veux, car ce qui me fait le plus peur, c’est de mourir et de souhaiter que j’aurais fait quelque chose. C’est ce qui me terrifie.

Crédit d’image: Béis

En fait, nous sommes tombés sur une statistique selon laquelle 50% des femmes disent avoir renoncé à leurs rêves.

Et c’est tellement triste pour moi. Pourquoi? À cause des opinions des autres sur si ça va être bon ou pas? N’ayez pas cette peur. Vous avez littéralement une vie; faites tout et essayez tout ce que vous avez toujours voulu, car la pire chose qui puisse arriver est que vous l’ayez essayé au moins, non? C’est bien mieux que de s’asseoir partout en pensant que vous auriez pu le faire. Ouais, je ne veux pas ça.

Qu’est-ce qui vous fait douter de vous? Comment gérez-vous cela?

Ce qui me fait douter, c’est si je ne suis pas excité par quelque chose, ou s’il n’y a pas de passion. Spécifiquement à Béis, j’ai créé quelques choses où, à la fin de la journée, je me disais: “Je n’aime pas la couleur de cela.” Nous les avons déjà fabriqués, mais nous n’allons pas les lancer parce que pour moi, si ce n’est pas un sac ou un produit dont je suis fier, à porter moi-même, alors ça ne devrait pas aller là-bas. Parce que ce n’est pas qu’une collaboration. Ce n’est pas moi qui approuve la marque de quelqu’un d’autre. C’est ma compagnie. Donc, pour moi, chaque chose que nous lançons ou publions doit être quelque chose dont je suis fier de parler, et pas seulement aujourd’hui, mais pour très longtemps.

Si je ne suis pas vraiment sûr de quelque chose, c’est quand j’en doute un peu. Nous avons abandonné beaucoup de produits avant que je n’étais simplement pas passionné, et donc quand cette excitation et cette passion ne sont pas là, c’est à ce moment-là que je me suis interrogé. Et comme je l’ai dit, je crée ces produits pour moi et j’ai donc besoin de les aimer.

Je pense que l’autre chose aussi, c’est que je suis vraiment, vraiment chanceux d’avoir une équipe aussi petite mais puissante. Alors que si je faisais ça tout seul, il y aurait beaucoup plus de doute. Mais j’ai d’autres personnes vers qui se tourner, et cela a aidé tout ce processus. Je ne suis pas allé à l’école de design. Je ne suis pas allé à l’école de commerce. Je fais vraiment ça sur la graine de ma passion. Et puis je me suis aligné avec des gens incroyables pour m’aider à donner vie à cela.

Êtes-vous toujours fort de cinq personnes?

Six, et principalement des femmes.

Comment savez-vous quand quitter quelqu’un ou quelque chose?

Je le pense plus que jamais, étant une mère et mon temps étant incroyablement précieux pour moi. Si c’est une personne ou un produit ou un travail sur lequel je travaille, si cela ne me tient pas à cœur ou si je ne me sens pas très bien avec quelque chose, alors je laisse tomber. Je n’ai tout simplement pas le temps. Je suis très précieux avec mon temps et avec qui et où je le passe. Et donc c’est quelque chose qui est en fait assez facile pour moi. J’ai déjà abandonné les relations et les relations d’affaires et les projets sur lesquels j’ai travaillé parce qu’ils ne me semblaient pas justes. Je ne vais pas m’en tenir à quelque chose juste parce que.

Personne ne fera du bon travail s’il n’est pas excité à ce sujet. Donc, je ne veux pas que quelqu’un dans mon équipe ne soit pas très attaché à quelque chose sur lequel nous travaillons, et je ne veux pas faire partie de tout ce qui ne me tient pas à cœur, car alors je ne suis pas en faisant de mon mieux.

Quel a été votre moment le plus courageux et comment vous entraînez-vous à être courageux?

Je dirais que l’accouchement était définitivement mon moment le plus courageux. Trente-trois heures. J’ai l’impression qu’après en être sorti, vous pouvez tout prendre. Je dirais que c’était certainement mon moment le plus courageux. Et je ne sais pas quoi d’autre pourrait dépasser cela.

Pour en revenir à vous plus jeune, 17 ans, vous avez déménagé en Thaïlande …

Ouais, prendre des risques. J’ai aussi déménagé à Toronto par la suite parce que, à ce moment-là, c’était là que tout le jeu était. Et donc je me suis dit, OK, je vais essayer ma chance. Je n’avais jamais fait d’école de théâtre ni rien de tout ça. Je l’ai vraiment fait quand je me sentais bien, après avoir pris un peu de temps pour voyager et travailler à l’étranger. Et puis quand je suis rentré à la maison, je me suis dit: D’accord, je vais essayer ce truc d’acteur. Passons à Toronto.

L’inconnu est quelque chose qui me passionne vraiment. Dès que je me sens à l’aise dans quelque chose, j’ai l’impression que c’est à ce moment que j’arrête de grandir. Et je ne veux pas ça. Je veux toujours être un peu mal à l’aise. Et ce n’est pas de manière négative. Je l’adore. J’adore me mettre dans des situations où je suis, comment diable suis-je arrivé ici? Encore une fois, je ne suis pas allé à l’école de commerce. Je ne suis pas allé à l’école de design. Mais je sais de quoi je parle parce que cela vient de ma passion et de mon désir de vraiment travailler sur ce que nous faisons.

Sachant ce que vous savez maintenant, cela en valait-il la peine?

Absolument. Et cela a été la meilleure expérience d’apprentissage pour moi, de la même manière que le jeu d’acteur. Je ne suis pas allé à l’école de théâtre, mais j’ai ensuite atterri sur un spectacle qui a duré huit ans et j’ai été projeté dans un spectacle très réussi. J’ai donc dû apprendre très rapidement ce que cela signifiait de rester sur ma marque parce que je ne savais même pas ce que c’était lorsque j’ai réservé le poste. Comme Béis, nous avons vendu six mois de produit en un mois. Et ce fut mon premier moment «c’est ce que c’est que de posséder une entreprise». Nous avons vraiment réussi dès le départ. Et c’était cool parce que je pense que lorsque nous avons commencé, les gens ne savaient pas vraiment comment nous allions faire, et donc nous avons été un peu plus prudents lors de la commande même si j’ai dit à tout le monde que je savais que ça allait faire bien. J’y crois vraiment, et il y en a un besoin sur le marché. Ils n’ont donc pas commandé autant, mais nous avons rapidement appris à commander de plus en plus de petites choses comme ça. Ce fut une expérience d’apprentissage incroyable.

Que pouvez-vous vous voir construire ensuite?

Je pense que le ciel est la limite. Il y a tellement de directions différentes dans lesquelles nous pouvons aller, car comme je l’ai dit, cela ne doit pas seulement se faire en avion. Nous sommes toujours en mouvement, tous les jours. Il y a donc toujours quelque chose que vous devrez apporter avec vous, et nous voulons être la ligne de voyage incontournable. Et pour moi, c’est aussi ma passion de rendre les voyages plus faciles pour les gens, surtout en tant que nouvelle maman. Je voulais créer ce sac à couches égoïstement parce qu’il était mignon, mais aussi parce que sa fonctionnalité était tout simplement logique. Et puis entendre d’autres personnes qui ont utilisé nos produits et qui disent: «Merci beaucoup. Je ne savais même pas que j’en avais besoin. » C’est le meilleur compliment, parce que je l’ai dessiné sur une serviette cocktail parce que c’était mon sac de rêve. Et maintenant, d’autres personnes disent que cela les a beaucoup aidés dans leur propre vie et leurs voyages. C’est incroyable. Et c’est ce que je veux continuer à faire. Donc, oui, le ciel est la limite. J’ai tellement d’idées sur l’endroit où je veux l’emmener, et nous le ferons.

Qu’appréciez-vous le plus et les autres?

La passion.

Qu’appréciez-vous le plus en vous?

De l’empathie.

Qu’est-ce qui vous retient?

Rien.

Une chose dont vous avez peur?

Rongeurs.

Une chose que vous pourriez changer vous-même?

La capacité de se détendre davantage.

Quel est votre plus gros vice?

Pizza et télé-réalité.

Qu’est-ce qui vous garde sain d’esprit?

La salle de gym et la sauce piquante.

Quelque chose que vous souhaiteriez continuer à faire?

Cours de piano.

Quelque chose que vous souhaiteriez avoir arrêté plus tôt?

Je ne sais vraiment pas. Voilà une bonne question.

Qu’est-ce qui vous permet de continuer et de construire?

Ma famille et mes amis.

.