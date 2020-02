Pour voir grand, les agences doivent voir grand – Econsultancy

Voyez grand, nous dit-on. Questions de taille. Il s’agit de la grande idée. Plus c’est gros, mieux c’est. Mais quand il s’agit de stratégie et de réflexion, que signifie vraiment grand? Et est-ce vraiment mieux?

Mon ancien collègue Kev Chesters a parlé dans le passé de la nécessité pour les agences d’avoir de plus grandes conversations avec nos clients. Je ne pouvais pas être plus d’accord.

Mais pour avoir de plus grandes conversations, je pense que nous devons utiliser une stratégie pour permettre conversations plus larges premier. Dans toute l’entreprise avec un plus large éventail de partenaires de la suite C. Pas seulement les CMO et CTO, mais les COO, CFO et CEOs. Cela signifie qu’en tant que discipline, la prochaine génération de stratèges doit penser plus largement que jamais.

Que signifie penser au sens large exactement?

Dans notre industrie, penser large signifie utiliser un objectif grand angle dès le début de tout engagement client. Penser large signifie éviter de devenir trop étroit, trop tôt; stratégie d’abord, canaux en dernier. Penser au sens large signifie comprendre toutes les facettes des activités de nos clients. En effet, je me souviens pendant le programme de diplômes Ogilvy, Mark Earls nous conseillant de lire le FT tous les jours afin de comprendre comment les affaires fonctionnent.

Alors pourquoi est-il important de penser au sens large?

Simplement, parce que penser au sens large signifie que nous pouvons nous retrouver dans tous les domaines de l’entreprise cliente et, finalement, comment nous créons les grandes idées qui changent les entreprises pour le mieux. Par exemple, l’utilisation d’un objectif grand angle a permis à l’industrie de créer Dove’s Campaign for Real Beauty, l’idée de Boost Mobile de transformer ses magasins en bureaux de vote, et l’excellente idée Cadbury’s / Age UK «faites don de vos mots».

En dehors de notre industrie, une vision large est de savoir comment Alfredo Moser – en réponse à la crise énergétique qui a tourmenté les Brésiliens – a trouvé un moyen d’éclairer sa maison pendant la journée sans électricité, en utilisant la réfraction de la lumière du soleil et des bouteilles en plastique remplies d’eau et eau de Javel. Mécanicien de métier, Moser avait une passion pour la physique et, par hasard, avait une conversation bizarre avec un médium spirituel sur la lumière. De l’ampleur de ces expériences, il a pu relier les points d’une manière nouvelle et l’idée est née.

Nous pouvons voir que la pensée large change les entreprises. Et dans le cas de Moser, penser au sens large change des vies.

Comment pensons-nous au sens large en tant qu’industrie?

Simplement, pour penser large, nous avons besoin de penseurs plus larges.

Quelles sont leurs caractéristiques? Les grands penseurs sont des généralistes. dans son excellent livre «Gamme: pourquoi les généralistes triomphent dans un monde spécialisé», David Epstein a examiné les personnes les plus prospères du monde dans leurs domaines respectifs et a découvert que la plupart sont des généralistes et non des spécialistes.

Les grands penseurs sont capables de «voir l’ensemble du conseil», à savoir tous les aspects qui entourent les affaires d’un client. Gillian Tett dans son excellent livre “The Silo Effect” parle de la nécessité de reconnaître que les informations se trouvent souvent dans différents silos et que vous devez travailler dur pour les décomposer. De larges penseurs rassemblent des informations disparates et les rendent cohérentes.

Les grands penseurs sont larges d’esprit. Des gens qui écoutent bien, qui sont fascinés par le comportement humain, c’est si souvent irrationnel et imprévisible. Et des gens qui comprennent et respectent les différences des autres.

Les grands penseurs sont des penseurs latéraux. Le concept de pensée latérale de De Bono est démontré par la métaphore suivante; face à un problème, ne creusez pas plus loin, creusez ailleurs. En d’autres termes, allez large.

Alors, comment pensons-nous en tant qu’industrie?

Le recrutement de grands penseurs n’est pas facile

Nous avons besoin de plus de personnes qui comprennent le fonctionnement global du marketing et des affaires, pas seulement des canaux spécialisés. Nous avons besoin de plus de personnes qui comprennent comment les différents éléments d’une expérience client de bout en bout peuvent être rassemblés. Nous devons amener les gens au début de leur carrière et les garder larges dans leurs pensées. Avant d’aller en profondeur.

Nous devons également investir beaucoup plus dans la formation de nos stratèges. Cela me rappelle la blague entre un PDG et un directeur financier. Le directeur financier demande ce qui se passe si nous formons des gens et qu’ils partent, à quoi le PDG répond que se passe-t-il si nous ne le faisons pas et qu’ils restent? L’apprentissage sur le tas est tout bon, mais seulement en combinaison avec des bases solides. Nous devons investir correctement dans un éventail de formations. Donner de l’ampleur à travers les 4 P, pas seulement la promotion.

Le reste appartient à l’individu.

Pour penser large, vous devez agir large

Sortez et voyez le monde réel. Parlez aux clients, aux employés, à la personne dans la rue. Obtenez un objectif aussi large que possible sur le monde. Comme l’a dit Steve Jobs, vous ne pouvez relier les points qu’en arrière, pas en regardant en avant – à savoir en tirant parti d’expériences diverses. Plus vous en avez, meilleure est votre capacité à relier les points.

Avec des penseurs plus larges à leur disposition, les agences peuvent devenir des partenaires clients qui utilisent vraiment la créativité pour résoudre les problèmes commerciaux. Pas seulement des problèmes de communication, de marketing ou d’expérience client, mais aussi des problèmes commerciaux délicats. Alors que nous entrons dans les années 2020, c’est ainsi que nous nous éloignons des conversations sur les coûts et sur celles basées sur la valeur. C’est ainsi que nous pouvons nous rétablir et battre la compétition. C’est ainsi que nous grandissons, collectivement et individuellement.

Continue. Il est temps de faire un gros impact sur les affaires de votre client.

Pensez large.