Pourquoi apprendre une nouvelle langue maintenant pourrait faire de vous un entrepreneur plus prospère

Le monde s’aplatit (au sens figuré) car le commerce international est plus facile que jamais et plus de gens parlent anglais que jamais. Mais ce n’est pas parce que faire des affaires en anglais est largement possible que vous ne devez pas apprendre une nouvelle langue. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les entrepreneurs se doivent d’apprendre une nouvelle langue.

De plus, avec votre calendrier social inexistant pour le moment et de bonnes affaires sur les logiciels et les applications d’apprentissage des langues qui apparaissent (comme cet abonnement à vie à Babbel pour 60% de réduction), il n’y a jamais eu de meilleur moment pour l’essayer.

Il recâble votre cerveau.

Lorsque vous apprenez une nouvelle langue, votre cerveau se recâble en fait. Le cerveau humain est incroyablement plastique, changeant et créant de nouvelles connexions chaque fois que des parties plus récentes et moins utilisées du cerveau sont utilisées. Cela peut vous faire sentir plus intelligent à long terme.

Voir une perspective différente.

La langue et la culture ne sont pas seulement des faces opposées de la même pièce – elles se mélangent dans le bord. Lorsque vous apprenez une nouvelle langue, vous obtenez un regard unique sur la culture qui parle et prospère sur cette langue. Dans cette perspective, vous pourriez vous retrouver à penser les choses de manière nouvelle et innovante.

Améliore les capacités d’écoute.

L’écoute est vitale pour toute négociation réussie, que ce soit dans la salle du conseil ou dans le salon. Apprendre une nouvelle langue – parce que vous êtes obligé d’écouter attentivement – vous aide à améliorer vos capacités d’écoute au fil du temps.

Crée de nouvelles opportunités.

Oui, l’anglais est une compétence utile. Mais lorsque vous apprenez une nouvelle langue, vous pouvez également communiquer avec toutes ces personnes qui ne parlent pas anglais. Cela peut présenter des opportunités dont vous ignoriez l’existence.

