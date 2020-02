Pourquoi ce nouveau quartier de Liverpool est une place de choix pour les acheteurs et les locataires

Le marché immobilier de Liverpool se classe continuellement comme l’un des plus forts pour des facteurs tels que l’abordabilité et la rentabilité, et la ville a ajouté une nouvelle corde à son arc.

Le meilleur emplacement au Royaume-Uni pour les propriétaires à louer, le meilleur endroit pour être étudiant, le meilleur endroit pour acheter une propriété avec un budget limité; ce ne sont que quelques-unes des qualités attribuées à Liverpool ces dernières années.

Situé juste à l’ouest de la ville Northern Powerhouse de Manchester, dans le nord-ouest du Royaume-Uni en rapide amélioration, les programmes de régénération cohérents de Liverpool au cours des deux dernières décennies l’ont vu gravir les échelons pour plus que son marché immobilier.

L’un des projets de régénération les plus transformateurs en cours en ce moment est le développement emblématique de 5 milliards de livres sterling de Liverpool Waters. Le projet ajoutera cinq nouveaux quartiers à l’emplacement riverain le plus recherché de la ville, et les résidents ont déjà commencé à emménager dans les bâtiments achevés.

Voici six raisons pour lesquelles le nouveau quartier s’avère être l’un des endroits les plus recherchés pour investir et vivre à Liverpool.

1. Beau quartier historique

L’équipe derrière le projet Liverpool Waters, Peel L&P, travaille de manière proactive pour préserver le fier héritage maritime et industriel de Liverpool. Peel est en pourparlers avec l’UNESCO et l’ICOMOS pour conserver le statut de patrimoine mondial de la région, ce qui signifie qu’une grande partie du caractère et du charme historique de l’emplacement restera.

Plus bas sur la rivière, le Royal Albert Dock est l’un des monuments les plus célèbres de la ville, attirant une multitude de touristes qui viennent voir les emblématiques piliers orange. À proximité, le port de Liverpool Building, le Cunard Building et le Royal Liver Building se distinguent à travers les toits de la ville.

2. Une culture pour tous les goûts

Il y a un musée tous les jours du mois dans et autour de Liverpool, et plusieurs sont à distance de marche des eaux de Liverpool. Le Museum of Liverpool, le World Museum et le Merseyside Maritime Museum examinent tous l’histoire de la ville en profondeur, tandis que le long de la rivière, le Beatles Story et le Magical Beatles Museum attirent chaque année des milliers de fans du groupe.

Le long du front de mer se trouve également la galerie d’art de la Tate Liverpool, ainsi que le Liverpool Exhibition Centre, qui accueille toute une série d’événements tout au long de l’année. Pour les amateurs de musique, il existe de nombreux sites à travers la ville, notamment le Philharmonic Hall, l’O2 Academy et le Cavern Club.

3. Scène sociale occupée

Selon un récent article de Yahoo, il existe trois «entreprises de divertissement et sociales», y compris des restaurants et des bars, pour 1 000 habitants à Liverpool. Il y a aussi des centaines de magasins, dont environ 170 dans le centre commercial Liverpool One qui abrite également un cinéma de 14 écrans et un centre de golf d’aventure.

Autour du front de mer lui-même, il y a beaucoup de restaurants, pubs et bars branchés que les résidents locaux peuvent apprécier. Dans le nouveau développement de Liverpool Waters, il y a déjà un certain nombre d’endroits pour manger et boire et courir, avec plus à suivre.

4. Les principales liaisons de transport

Liverpool est une ville bien desservie, avec des bus réguliers à travers la ville et dans le Wirral à proximité, ainsi que des services de train fréquents de Liverpool Lime Street au reste du pays. Par la route, les M62, M57 et M58 sont toutes à proximité. Pour les transports écologiques, une grande partie de la ville et du front de mer est parfaite pour les piétons, tandis que la «révolution cycliste» de Liverpool devrait transformer l’accessibilité des vélos dans la ville d’ici 2026.

Situé directement sur la rivière Mersey, Liverpool Waters offre également des liaisons de ferry faciles vers le Wirral ainsi que directement vers l’île de Man. Vous pouvez également voyager directement de Birkenhead – juste au-dessus de la rivière – à Belfast en Irlande, ou à Dublin à partir d’un autre port au nord.

5. Un endroit abordable pour investir

Le prix moyen d’une propriété d’une chambre à Liverpool n’est que de 94 000 £, et les versements hypothécaires moyens s’élèvent à environ 341 £ par mois selon Zoopla. Ce prix varie bien sûr à travers la ville, mais c’est un attrait majeur pour les premiers acheteurs et les investisseurs immobiliers à la recherche d’un investissement de bonne valeur.

Le quartier L1 – en plein centre de la ville – a récemment été nommé le meilleur endroit pour les rendements d’achat-vente au Royaume-Uni. Les investisseurs peuvent y atteindre des rendements moyens de 10%, sur la base du prix médian demandé de 90 000 £ et d’un revenu de location de 750 £ par mois.

À Liverpool Waters, les prix du complexe Park Central, récemment vendu, comprenant 129 appartements d’une ou deux chambres, ont commencé à seulement 136 492 £. Les rendements dans ce domaine (L3) sont les 15e plus élevés du Royaume-Uni, selon Totally Money, avec un impressionnant 7,4%.

6. Plus d’opportunités à venir

Le projet Liverpool Waters est en cours, avec des travaux de construction et de développement actifs sur l’ensemble du site de 60 hectares.

Sur le site Web du développeur, il indique: «La gravité de l’ajout de Liverpool Waters à l’offre riveraine existante de la ville verra Liverpool concurrencer Hambourg, Boston, Toronto et Barcelone en termes d’ampleur et de diversité de son offre riveraine et de l’économie associée . “

BuyAssociation a maintenant vendu toutes ses unités dans le développement Park Central à Liverpool Waters. Si vous êtes intéressé par de futures opportunités d’investissement dans le projet ou à Liverpool, inscrivez-vous maintenant pour enregistrer votre intérêt – impliquez-vous avant qu’il n’atteigne le marché plus large.