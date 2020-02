Pourquoi Chanel est la marque de luxe la plus influente sur le social – Econsultancy

La nature accessible et «toujours active» des médias sociaux semble légèrement en contradiction avec le monde de la mode et de la beauté de luxe.

Naturellement, les marques de luxe ont tendance à être un peu plus prudentes en ce qui concerne la façon dont elles partagent leurs contenus sur les réseaux sociaux.

Cependant, avec un grand pourcentage d’acheteurs étant désormais influencés et prenant même des décisions en fonction de ce qu’ils voient en ligne, le social est un outil extrêmement important pour les marques de luxe qui cherchent à approfondir l’engagement des consommateurs.

En 2017, Chanel a été nommée par Insightpool comme la marque de luxe la plus influente sur les médias sociaux (en fonction de l’engagement global), en tête de liste parmi d’autres comme Louis Vuitton et Christian Siriano. À l’époque, la marque comptait 40,8 millions de followers sur Twitter et Instagram uniquement. À l’approche de 2020, ce nombre est passé à 51,9 millions.

Alors, comment Chanel résiste-t-il à la concurrence croissante sur les réseaux sociaux des marques de luxe. Et qu’est-ce qui maintient les utilisateurs si engagés? Voici quelques raisons de sa stratégie de gain social.