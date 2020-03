Pourquoi devriez-vous acheter des publicités Facebook maintenant

Profitez de coûts réduits et saisissez des parts de marché.

Mars

13, 2020

6 min de lecture

Nous sommes actuellement dans un paysage inhabituel pour les publicités sur les réseaux sociaux: les événements sont annulés ou reportés dans le monde entier, les entreprises ont réévalué leurs budgets marketing et aux États-Unis, deux politiciens milliardaires viennent de terminer leurs campagnes présidentielles (mais pas avant d’avoir dépensé ensemble plus de 780 millions de dollars sur les publicités).

Lorsque vous faites de la publicité sur Facebook, une file d’attente d’annonces plus encombrée signifie que moins de personnes voient chaque annonce, et nos dollars publicitaires ne vont pas aussi loin. Les détaillants et les annonceurs du commerce électronique le savent bien, car les CPM («coût par mille», ou le coût pour atteindre 1 000 utilisateurs) montent en flèche pendant la saison des ventes des Fêtes.

C’est pourquoi une baisse de la demande peut être bonne pour la visibilité de la marque. Vos dépenses publicitaires sont susceptibles d’atteindre plus d’utilisateurs pour le même prix, et comme les entreprises axent la promotion pour récupérer de l’argent, il y a moins de concurrence pour les blocs d’annonces, ce qui vous donne la possibilité d’intervenir et de capturer une plus grande part de marché.

Blottis à la maison, les consommateurs passent plus de temps à la maison et sur leurs appareils. La navigation sur les réseaux sociaux est en hausse, et quand vient le temps sur la plateforme, Facebook reste au sommet de la montagne.

Voici 3 façons d’ajuster ou d’intensifier votre publicité Facebook pendant que d’autres reculent.

Explorez l’objectif de la campagne “Atteindre”.

Niché dans la catégorie de campagne “Sensibilisation”, vous avez la possibilité d’optimiser la portée d’une campagne publicitaire. La campagne n’est pas explicitement axée sur les conversions, mais lorsque les blocs d’annonces sont moins chers, c’est le bon moment pour élargir votre réseau et attirer plus de personnes en haut de l’entonnoir.

Si vous utilisez une vidéo comme création, une campagne Reach peut en fait être basée sur les conversions, car vous augmenterez votre audience de spectateurs vidéo (utilisateurs qui regardent une vidéo pendant trois secondes ou plus) et pourrez exécuter des campagnes de reciblage uniquement pour ceux qui sont intéressés.

Les téléspectateurs vidéo sont une audience personnalisée dans Facebook Business Manager, et les audiences personnalisées sont ce qui rend les publicités Facebook si efficaces (et Facebook si lucrative en tant qu’entreprise). Le comportement de ces publics a prouvé qu’ils sont intéressés, et le remarketing auprès d’eux peut vous aider à éliminer certaines hypothèses de vos efforts.

Les autres audiences personnalisées de Facebook incluent:

Audiences similaires. Ce sont le Saint Graal du public personnalisé, à mon avis. Ces utilisateurs sont nouveaux dans votre entreprise, mais sur la base des 52000 points de données de Facebook, ils se sont historiquement comportés de manière similaire à un autre public que vous identifiez (les utilisateurs qui aiment votre page, par exemple, ou les anciens acheteurs).

Engagements. Les utilisateurs qui ont réagi, commenté ou glissé dans une annonce (si vous utilisez un carrousel d’images ou un autre emplacement multimédia) peuvent être reciblés.

Trafic du site Web. Si les utilisateurs visitent le site Web de votre entreprise et que vous avez installé le pixel Facebook dans votre code d’en-tête (il y a des tas de tutoriels à ce sujet), vous pouvez revenir devant eux grâce au reciblage.

Envoi de la liste de diffusion. Vous pouvez télécharger une liste d’abonnés sur Facebook à des fins de reciblage. Facebook tente de faire correspondre les adresses e-mail aux utilisateurs. Le taux de réussite est large ici, allant de 40 à 80%, mais peut être une stratégie intelligente pour vous.

Utilisez les campagnes d’audience pour maximiser le nombre d’utilisateurs atteints par dollar et prenez le temps de développer vos audiences personnalisées.

Testez de nouvelles annonces ou variations de copie.

Pouvez-vous battre votre contrôle? Il n’y a pas de meilleur moment pour essayer que maintenant.

Le test A / B est une étape critique dans l’optimisation de la publicité. Comme l’a dit un jour David Ogilvy, «En moyenne, cinq fois plus de personnes lisent le titre que lisent le corps du texte. Lorsque vous avez écrit votre titre, vous avez dépensé 80 cents sur votre dollar. »

Pour tout ce que vous savez, vous pourriez obtenir des prospects à moitié prix avec une meilleure copie ou une image ou une vidéo plus attrayante. Mais jusqu’à ce que vous le testiez, vous ne saurez jamais si votre contrôle est vraiment le meilleur.

Utilisez ce temps moins compétitif pour tester différentes copies de titres, images, vidéos et même de nouveaux formats d’annonces, tels que les emplacements d’annonces Stories ou les formats d’annonces Canvas.

Utilisez des temps plus lents pour lancer le contenu

Selon Demand Metric, 60% des consommateurs sont inspirés à rechercher un produit ou un service après avoir consommé du contenu à ce sujet.

Si vous portez de nombreux chapeaux dans votre entreprise, cependant, il peut être difficile de rester cohérent et de produire continuellement de nouveaux articles et articles pour votre public.

Profitez de moments plus calmes en réduisant votre consommation et en créant davantage de contenu «à feuilles persistantes» qui s’applique à votre entreprise. Le matériel à feuilles persistantes peut être utilisé maintes et maintes fois, et les avantages du marketing de contenu se construisent au fil du temps comme un volant.

Les projets à envisager pourraient inclure

Contenu de la pierre angulaire. Également connu sous le nom de contenu pilier, ce contenu est au cœur de votre site Web professionnel et est indiqué comme tel lorsque vous publiez, ce qui permet aux moteurs de recherche d’explorer et de vous recommander plus précisément. Prenez le temps de créer ce contenu détaillé et informatif, puis envisagez d’y diffuser des annonces pour épater votre public.

Une série vidéo. Ce n’est pas un secret que le marketing vidéo est en hausse. La vidéo a cependant plusieurs composants, des scripts à l’éclairage à la post-production. Envisagez de regrouper une partie de la production vidéo pendant une période lente, puis découpez des extraits de code à utiliser pour de futures créations publicitaires et marketing de contenu.

Plus de personnalisation. La personnalisation est à nouveau la tendance marketing la plus en vogue de l’année. Pourriez-vous ajouter une annonce de reciblage après que quelqu’un a acheté votre produit qui dit simplement: “Merci?” Ou donner un cri à une équipe sportive locale ou à une école qui a récemment réalisé une grande réussite? Soyez précis et créatif dans vos annonces pour augmenter la marque affinité.

Les créneaux publicitaires sont des biens immobiliers précieux pour gagner des parts de marché. Profitez de l’inventaire nouvellement libéré et vous développerez un atout puissant pour les revenus et les activités futurs.

