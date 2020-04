Pourquoi est-ce une bonne idée d’investir dans l’immobilier face à une éventuelle récession?

Les récessions sont des moments difficiles pour l’économie dans son ensemble. Ceux-ci sont définis par un taux de variation du Produit intérieur brut (PIB) négatif pour des périodes de deux trimestres ou plus d’affilée, ce qui, pour certaines personnes, peut entraîner une diminution de leur capacité d’acquisition et donc une diminution de leur qualité de vie.

Cependant, malgré les conséquences troublantes, récessions ils représentent également une opportunité pour faire des investissements à long terme qui augmenter il valeur future de ton argent.

Le secteur immobilier C’est l’un des plus importants du pays, car génère des rendements plus élevés pour vos investisseurs.

Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’avoir un pouvoir d’achat énorme pour être investisseur dans ce secteur.

explique les différentes raisons d'investir dans propriétés faire face à la prochaine récession économique est une excellente décision.

Investir augmente la valeur de votre argent



Il est naturel de comparer et de se demander pourquoi investir dans l’immobilier est mieux que d’épargner.

Quand vous économisezla seule chose que vous faites est accumuler de l’argent. Cependant, au fil du temps, l’inflation fait augmenter les prix, ce qui fait que moins de choses sont achetées avec la même somme d’argent, c’est pourquoi on dit que l’argent perd de la valeur.

D’un autre côté, lors de l’investissement, ce montant d’argent génère un pourcentage de profit supérieur à l’inflation, donc non seulement vous aurez plus d’argent, mais il sera plus précieux.

Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un investissement à risque moyen, où pour obtenir le meilleur retour sur votre achat, il est nécessaire de maintenir le bon état et le bon fonctionnement de la propriété

Le secteur immobilier est très vaste et en croissance constante



Le comportement du secteur immobilier justifie à lui seul pourquoi investir dans l’immobilier est un bon choix.

Historiquement, la vente de maisons a représenté environ 7% du produit intérieur brut (PIB) national.

C’est un secteur en croissance permanente; selon la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), au cours du quatrième trimestre 2019, le prix des maisons achetées avec crédit hypothécaire a augmenté de 7,7% par rapport à la même période en 2018, tandis que celui de la construction au mètre carré l’a fait à 6,3 pour cent.

Pouvoir acheter une maison à crédit est l’un des plus grands avantages et des meilleures raisons d’investir dans l’immobilier, car vous n’avez pas besoin débourser encaisser le prix total de la propriété, mais vous pouvez le payer petit à petit, et en même temps vous pouvez le louer pour vous aider à rembourser l’hypothèque plus rapidement.

Lorsque vous aurez fini de payer, vous aurez une propriété avec un prix beaucoup plus élevé que le prix que vous l’avez acheté.

Le nombre de clients potentiels augmentera



Ces tendances à la hausse sont constantes en raison de la croissance démographique et des programmes de logement qui visent à encourager l’achat de ces logements.

Selon les données d’Inegi 2015, la population âgée de 20 à 44 ans représentait 38,1% du total du pays. Transférés à l’année en cours, nous parlons d’environ 45,7 millions de personnes entre 25 et 49 ans, tranche d’âge propice à l’achat d’une maison à vendre ou à louer.

Aussi, la même année 2015, 18,4% de la population avait entre 10 et 19 ans, c’est-à-dire qu’environ 22 millions de personnes ont aujourd’hui entre 15 et 24 ans, et d’ici 10 ans, elles auront la capacité économique d’acheter ou de louer une maison.

Ces chiffres, associés à de nouveaux programmes d’acquisition de maisons tels que les crédits Unamos, permettront d’avoir un énorme marché potentiel à l’avenir, ce qui est une excellente réponse à la raison pour laquelle investir dans des propriétés pour obtenir des rendements à moyen et long terme.

Les prévisions sont encourageantes malgré le coronavirus



La prévision pour le secteur immobilier pour 2020 dans le pays est d’une reprise sans pertes importantes, malgré le ralentissement de l’économie et une éventuelle récession.

La Association mexicaine des professionnels de l’immobilier (AMPI) avait prévu une croissance de 4% pour le secteur en 2020, causée par la baisse des taux d’intérêt, promue par Banco de México et par l’impulsion des programmes d’achat de maisons neuves susmentionnés.

Cependant, avec la pandémie de Covid-19 et la récession économique qui s’ensuit, un «effet rebond» est attendu, où les opérations retardées par cette situation reprennent une fois l’éventualité passée, reportant la croissance attendue pour l’année 2021.

Comme on peut le voir, investir dans le logement restera une sage décision.

Rendements à moyen et long terme



Investir dans le secteur immobilier assurera les rendements à l’avenir avec un minimum d’efforts, que vous gagniez un revenu par le loyer ou que vous vendiez votre propriété à un prix beaucoup plus élevé que l’acquisition, bénéficiant de plus-values ​​immobilières.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un investissement à risque moyen, où pour obtenir le meilleur retour sur votre achat, il est nécessaire de maintenir le bon état et le fonctionnement de la propriété, en plus du fait que vos compétences en tant que vendeur ou bailleur jouent un rôle fondamental.

En faisant bien votre travail, vous gagnerez un revenu qui vous permettra de profiter d’une retraite confortable.

Maintenant que vous savez pourquoi investir dans l’immobilier, faites-le judicieusement pour que votre argent croisse et vous assure un avenir prospère, malgré la récession économique.

