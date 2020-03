Pourquoi Hacks ne vous aidera pas à gérer votre temps

Vous devez vous connaître et respecter vos heures de grande écoute.

Mars

9, 2020

6 min de lecture

Voici une confession: lorsque j’ai commencé à écrire cet article, j’ai dû m’arrêter plusieurs fois, m’arrêter, puis recommencer. Les mots ne venaient pas, alors j’ai abandonné et je suis allé au gymnase.

Deux heures plus tard, mes pensées ont commencé à couler, presque comme par magie.

Si je l’avais vidé et me suis forcé à articuler mes idées – cela aurait été du temps perdu. En effet, au cours de mes treize années en tant qu’entrepreneur, j’ai appris qu’aller à l’encontre de mes heures de grande écoute naturelles ne produit que des résultats à moitié mitigés. Au lieu de cela, j’attends quand je me sens frais, alerte et ma créativité est à son apogée.

Bien sûr, les applications ne manquent pas pour m’aider à organiser mon emploi du temps, mais elles signifient toutes très peu si je ne possède pas la conscience de soi pour savoir quand je suis au plus fort.

Dans son histoire enrichissante pour Harvard Business Review, le professeur de gestion et d’entrepreneuriat Erich C. Dierdorff note qu ‘«il est peu probable que l’utilisation d’une application de planification sans les compétences préalables en gestion du temps produise des résultats positifs en gestion du temps».

Nous avons tous des moments comme celui ci-dessus – commencer un projet exténuant et réaliser que l’énergie n’est tout simplement pas là. Nous pourrions nous frayer un chemin et nous forcer à le faire, croyant que nous faisons le meilleur usage de notre temps. Mais la qualité du travail valait-elle le temps et la peine qu’il fallait pour le faire?

Beaucoup d’entre nous ont essayé d’utiliser différents outils pour gérer nos journées, mais la réalité est qu’il n’y a pas de hack qui nous aidera à mieux planifier notre temps que de simplement nous connaître. Heureusement, c’est une capacité qui peut être perfectionnée et développée.

Une meilleure gestion du temps, c’est être stratégique

Il a été démontré que la gestion du temps nous aide à organiser notre vie personnelle et professionnelle, conduisant à de meilleurs niveaux de bien-être et de performance au travail.

Selon Dierdorff, les personnes capables d’exploiter leur productivité utilisent trois compétences clés pour séparer la réussite de la gestion du temps de l’échec:

1. Ils sont réalistes quant à leur temps et sont conscients qu’il s’agit d’une ressource limitée.

2. Ils organisent leurs objectifs et leurs horaires d’utiliser leur temps efficacement.

3. Ils sont flexibles et capable de s’adapter aux interruptions et de changer les priorités en conséquence.

Imaginez que vous êtes resté éveillé toute la nuit avec un enfant en bas âge malade. Votre emploi du temps le lendemain matin vous fait travailler sur un gros rapport pour un bloc de 90 minutes. Seulement, vos pensées sont brouillées par le manque de sommeil et vous notez tout ce qui vous vient à l’esprit, ce qui n’est pas un problème.

En fin de compte, ce n’était pas votre meilleur morceau d’écriture.

Plutôt que de vous forcer à suivre un horaire rigide, être flexible et réaliste quant à votre énergie permettrait une meilleure performance.

Tout se résume à vous écouter.

Un peu de conscience de soi va très loin

«La conscience de soi est notre capacité à nous démarquer de nous-mêmes et à examiner notre pensée, nos motivations, notre histoire, nos scripts, nos actions, nos habitudes et nos tendances.» – Stephen Covey

En tant que fondateur de JotForm, une entreprise de plus de 150 employés et 5,3 millions d’utilisateurs, la préservation des précieux cerveaux a été essentielle pour prendre de bonnes décisions. La pierre angulaire de ma croissance a finalement été de prendre conscience de mes rythmes naturels et de travailler avec eux (un processus qui impliquait beaucoup d’essais et d’erreurs pour bien faire).

Mais comprendre quand je suis à mon meilleur n’est que la moitié de l’équation pour être efficace. «La conscience de soi est inutile sans une compétence tout aussi importante: l’autogestion», écrit Jennifer Porter, qu’elle définit comme démontrant un comportement plus productif. Quand je peux canaliser mon énergie productive dans mon travail créatif, je suis ravi de me rendre au bureau tous les jours.

Voici un (mini) guide sans gestion de la gestion du temps:

Exploitez votre prime time

Tenez un journal personnel où vous surveillez vos activités et évaluez vos niveaux d’énergie tout en les exécutant. Cela ne doit pas être une tâche consommatrice – essayez-le pendant une semaine et faites attention au moment où vous vous sentez le plus brillant. Dierdorff recommande de diviser notre journée type en trois à quatre plages horaires et de les classer parmi les plus et les moins productives. Cela vous permettra également de devenir plus réaliste dans la façon dont vous évaluez le temps que vous pensez qu’il faudrait pour faire quelque chose par rapport au temps qu’il a réellement pris.

Observez vos niveaux d’énergie et planifiez en conséquence

De la même façon que vous ne devriez pas vous lancer dans votre travail le plus créatif après avoir été avec un enfant malade, il est également important de prévoir une flexibilité pour la reprogrammation en cas d’imprévu. Si cette réunion du matin a duré plus longtemps que prévu, évitez de prendre des projets critiques par la suite. Il ne sert à rien de vous forcer à vous engager activement dans une lourde charge de travail à ces moments-là. Optez plutôt pour des tâches plus petites et à faible consommation d’énergie comme le travail d’administration ou la réponse aux e-mails.

Autoriser les pauses

La relaxation favorise la pensée créative – et donner à votre esprit une chance d’errer librement fera plus pour votre travail que de vous traîner tout au long de la journée. Une partie essentielle d’une gestion du temps réussie tient compte de ces moments de récupération. Il existe également des preuves montrant que même de brèves dérivations d’une tâche peuvent considérablement améliorer notre capacité à nous concentrer sur cette tâche pendant des périodes prolongées.

Respectez et honorez vos temps d’arrêt

Au sein de la main-d’œuvre compétitive d’aujourd’hui, bon nombre d’entre nous sont tentés de glorifier la culture de l’effervescence 24 heures sur 24, en essayant de tirer le dernier pouce de jus de notre journée. Mais contrairement au PDG de la société de marketing numérique VaynerMedia, Gary Vaynerchuk, je n’encourage pas les fondateurs à travailler sans relâche pendant 18 heures. J’aime à penser que l’une des choses qui nous distinguent chez JotForm est notre engagement à maintenir un équilibre vie professionnelle / vie privée. Pour cette raison, j’encourage mon équipe à prêter attention à ses heures de grande écoute, ainsi qu’à honorer le temps passé hors du bureau – à retirer Slack de son téléphone et à utiliser tout son temps de vacances.

Je ne sais pas ce qui fonctionnera pour tout le monde, mais je sais ceci: aucune application de planification ou piratage de vie ne peut compenser l’écoute, la reconnaissance et le respect de vos propres besoins.

