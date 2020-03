Pourquoi hodling pendant la quarantaine?

Aujourd’hui, nous avons atteint la fin de notre série consacrée à suggérer différentes activités liées aux crypto-monnaies pendant la quarantaine. Et nous voulons le faire avec style, en expliquant pourquoi Hodling. L’une des stratégies d’investissement les plus intéressantes du monde de la cryptographie, qui pourrait vous apporter de grands avantages à moyen terme.

Qu’est-ce que Hodling?

Tout d’abord, nous devons expliquer en quoi consiste la stratégie d’investissement connue sous le nom de Hodling dans le monde de la cryptographie. Être l’un des plus simples que vous puissiez trouver sur les marchés financiers, simplement en achetant tous les actifs cryptographiques que vous souhaitez ou pouvez acquérir, puis vous asseoir et attendre qu’ils augmentent en valeur.

C’est vrai, pas de trucs ou astuces, le Hodling acquiert simplement des crypto-monnaies, espérant pouvoir les vendre à un prix beaucoup plus élevé dans un avenir proche. Etre aussi l’une des stratégies qui produisent les profits les plus élevés, car l’idée ne serait pas de vendre après une légère augmentation, mais quand il est possible de percevoir des profits de plusieurs millions de dollars.

Le terme Hodling vient des premiers jours d’existence de crypto-monnaies comme Bitcoin. Sur le forum BitcoinTalk, un utilisateur connu sous le nom de GameKyuubi a déclaré qu’il n’avait pas de grandes compétences en trading. Il a donc préféré simplement accumuler des Bitcoins (en anglais), mais il a eu une erreur de frappe qui l’a fait écrire “Hodling”. Se faire connaître de cette manière jusqu’à aujourd’hui.

Hodling est l’une des stratégies préférées des traders aujourd’hui

Ce serait exactement la stratégie suivie par les premiers millionnaires crypto du monde. Ce qui a réussi à acheter des Bitcoins à des prix très bas, oscillant autour de 0, puis à les vendre lorsque la crypto-monnaie a atteint un prix supérieur à 10000 $ par BTC.

Pourquoi maintenant?

Maintenant, si comprendre en quoi consiste Hodling est assez simple, conclure pourquoi vous devez faire Hodling en ce moment n’est pas si facile. Après tout, le marché du Bitcoin est très volatil depuis plusieurs jours. En plus d’avoir subi un effondrement de son prix avec le reste des marchés, dû au Coronavirus.

Cependant, si vous décidez de prendre le risque, c’est probablement le bon moment pour Hodling. Eh bien, en ce moment, le prix du Bitcoin est inférieur au potentiel qu’il peut atteindre et a déjà atteint à d’autres occasions.

Cela signifie que nous pourrions être confrontés à la possibilité d’acquérir des Bitcoins bon marché qui peuvent être revendus plus tard, lorsque la crypto-monnaie retrouvera sa valeur.

Bien sûr, même si c’est simple, Hodling n’est pas sans risques. Eh bien, comme cela peut arriver avec n’importe laquelle des stratégies d’investissement disponibles, l’actif dans lequel nous avons investi notre capital pourrait agir d’une manière complètement différente de ce que nous attendons, générant des pertes importantes.

Pour cette raison, et bien que ce soit l’une des activités que nous recommandons d’effectuer avec les crypto-monnaies pendant la quarantaine. Nous vous conseillons de ne le faire qu’après avoir soigneusement analysé le marché des crypto-monnaies et décidé qu’en effet, vous souhaitez miser sur la croissance à moyen ou long terme de sa valeur.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le