Pourquoi la Corée du Sud a battu les États-Unis pour détecter les coronavirus

Alors qu’il n’y avait que quatre cas connus en Corée du Sud à l’époque, “nous étions très nerveux. Nous pensions que cela pourrait se transformer en pandémie”, a déclaré Lee Sang-won, spécialiste des maladies infectieuses aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC). de Corée.

“Nous agissons comme une armée”, a-t-il déclaré.

Une semaine après la réunion du 27 janvier, le CDC en Corée du Sud a approuvé le test de diagnostic d’une entreprise, et un autre s’est rapidement joint. Fin février, la Corée du Sud a fait la une des journaux du monde entier pour ses centres de dépistage et sa capacité à dépister quotidiennement des milliers de personnes.

L’action rapide de la Corée du Sud contraste avec ce qui s’est passé aux États-Unis.

Sept semaines après la réunion à la gare, les Coréens ont examiné plus de 290 000 personnes et identifié plus de 8 000 personnes infectées. Les nouveaux cas sont en baisse et seulement 93 ont été signalés le mercredi 18 mars, bien moins que le pic quotidien de 909 deux semaines plus tôt.

Les États-Unis, dont le premier cas a été détecté le même jour qu’en Corée du Sud, ne sont même pas près de répondre à la demande de preuves. Environ 60 000 tests ont été effectués dans des laboratoires publics et privés dans un pays de 330 millions d’habitants, ont déclaré des responsables fédéraux mardi 17 mars.

En conséquence, les responsables américains ne savent pas exactement combien d’Américains ont été infectés et où ils sont concentrés, ce qui est la clé des efforts de confinement.

