Bitcoin SV vient de vivre sa moitié sans aucune mauvaise nouvelle, ni avec de bonnes nouvelles. Ce serait le moment idéal pour que vos nouveaux hodls arrivent et que vous souhaitiez voir votre feuille de route pour voir l’avenir, bien que vous ne puissiez pas le voir. Pourquoi la feuille de route Bitcoin SV est-elle privée?

Feuille de route Bitcoin SV: L’histoire

Si, comme vous le lisez, la feuille de route Bitcoin SV (BSV) est privée, et si vous voulez la voir, vous devez d’abord faire partie du cercle de confiance des principaux développeurs et investisseurs derrière cet altcoin.

Soulignant que BSV, provenant de la Hard Fork de Bitcoin Cash (BCH), a été créé par l’autoproclamé “Satoshi” Craig Wright. Il a récemment eu son événement Halving, l’événement n’a guère contribué à augmenter le prix. Au cours des deux derniers jours, le taux de hachage pour BSV a chuté.

Par conséquent, les récompenses ne diminuant que de moitié et les perspectives diminuant. Ils rendent les mineurs tout simplement pas intéressés. Et ses «gros investisseurs» saignent de l’argent en essayant de consolider la valeur de BSV avec des rendements médiocres depuis bien trop longtemps.

BSV Roadmap est privé!

La décision qu’il en est ainsi vient des dirigeants de cet altcoin. Et vraiment, nous tous au sein de l’écosystème de la cryptographie trouvons cette façon de procéder assez curieuse. Il a été souligné ainsi par des figures importantes du cryptoverse, comme le fondateur de Dragon Industries, Arthur van Pelt:

«La feuille de route Bitcoin SV est uniquement destinée aux personnes disposant d’un mot de passe. 🤷‍♂️ ”

Dans le portail, il n’y a aucun moyen de créer un compte, ni aucun moyen d’obtenir cette “clé”. Beaucoup se sont demandés “La vraie vision de Satoshi (faisant référence au nom de cet altcoin) serait-elle qu’une feuille de route crypto ne pourrait pas être vue?”

La réponse que de nombreux détracteurs de cette crypto-monnaie controversée sont que, même si la clé de la feuille de route Bitcoin SV était connue, elle ne mènerait nulle part.

“Parfait, nous sommes totalement perdus sur la route de nulle part”

D’un autre côté, d’autres ont assuré que la clé de ce document pourrait être 1 2 3 4, “tout comme la sécurité de la crypto”.

Peut-être Craig Wright, excusez-moi, Falstoshi Nakamoto est toujours en train d’écrire la feuille de route Bitcoin SV. Oh, et rappelons-nous que ce crypto est censé être décentralisé. »

Avec la baisse du taux de hachage et sans véritable stratégie à long terme, BSV est dans une situation assez compliquée. L’événement Halving était censé être l’événement le plus important pour le réseau BSV, mais il est passé avec peu d’attention, plus intéressé par le fait que la feuille de route Bitcoin SV est privée.

