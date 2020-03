Pourquoi la mauvaise planification de quelqu’un d’autre n’est pas votre urgence

Mars

11, 2020

J’ai récemment demandé à quelqu’un de m’envoyer un document qu’il devait avoir rempli en ce moment pour une échéance importante. Remarquez, ils auraient pu envoyer le document dont ils avaient besoin des mois plus tôt, mais ils ont attendu jusqu’à la dernière minute. Normalement, je ne le suerais pas – je le remplirais assez rapidement et le lui rendrais. Cependant, à cette occasion, j’étais au Panama pour affaires. Je suis rentré chez moi à Austin pour moins de 24 heures, puis je suis parti à Charlotte pour des réunions d’affaires à BNI Global, puis je suis parti à Necker Island pour quelques temps d’arrêt. Ils n’auraient pas pu me rattraper à un moment pire – et ils étaient parfaitement conscients que j’étais au milieu de mes voyages. Cependant, ils m’ont envoyé un e-mail, envoyé un e-mail à mon assistante, envoyé un e-mail à ma femme et nous ont tous envoyé plusieurs e-mails pendant deux jours.

Entre mes réunions, j’ai laissé tomber un message à cette personne et lui ai dit: «Je suis désolé que vous ayez une crise, mais votre crise n’est pas mon urgence. Vous avez eu des mois pour m’envoyer cela, et vous l’avez envoyé au dernier moment (quand je suis submergé) et vous le voulez maintenant. Non, je ne suis pas en mesure de le faire pour le moment. Je le ferai dès que possible. » C’est une illustration de la raison pour laquelle, dans mon livre, Who’s in Your Room, j’écris que parfois, «non» est une phrase d’un seul mot.

Je comprends la frustration de la personne ci-dessus. Elle a fait une erreur dans sa planification. Cependant, elle a ensuite laissé tomber ce problème sur mes genoux et voulait une solution immédiate, malgré mon emploi du temps. J’y suis déjà allé et j’apprécie la tension de ne pas respecter un délai important. Cependant, je ne l’ai pas géré comme elle l’a fait avec plusieurs demandes d’achèvement. Au lieu de cela, je vous recommande de considérer ces suggestions si vous vous trouvez dans une situation où vous laissez tomber votre problème sur quelqu’un d’autre.

1. Commencez par des excuses

Quelque chose à lui seul: «Je suis vraiment, vraiment désolé, mais quelque chose a glissé entre les mailles du filet, et je vous le signale tard. Je sais que vous auriez dû l’avoir il y a longtemps, mais vous ne l’avez pas fait, et c’est sur moi. Je l’ai attaché à ce message. Existe-t-il un moyen de me le faire parvenir par [X] date ou heure? Je sais que cela peut être un inconvénient, mais j’apprécierais que vous puissiez y arriver. »

2. Copiez tous les assistants et associés sur le message

Faites-le une fois, pas plusieurs fois.

3. Ne harcelez pas la famille (surtout si vous ne les connaissez pas)

Dans mon esprit, c’est plus une astuce “jamais-jamais”. Mon conjoint n’apprécie pas particulièrement d’être entraîné dans quelque chose avec lequel elle n’a rien à voir et s’abstient d’essayer de me parenter.

4. Lorsque vous obtenez ce que vous avez demandé, assurez-vous de les remercier

Jetez-vous à nouveau sur l’épée, et dites-leur que vous appréciez qu’ils vous aident en vous la fournissant le plus rapidement possible.

Et gardez à l’esprit cette dernière pensée: la crise de quelqu’un n’est pas votre urgence. Et pendant que vous avez cela dans votre tête, n’hésitez pas à envoyer ce blog à quiconque essaie de faire de votre crise la vôtre. Peut-être qu’ils comprendront enfin le message.

