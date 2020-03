Pourquoi la récession peut conduire à la réinvention

Il y a lieu de s’inquiéter sur le plan économique en raison de l’épidémie de coronavirus, mais les jeunes propriétaires d’entreprise sont prêts.

Mars

13, 2020

L’épidémie actuelle de coronavirus est une crise à une échelle que la plupart d’entre nous n’ont jamais vue de notre vivant. Les villes et les pays sont bloqués, les événements majeurs ont été annulés et les gens achètent des fournitures de base en panique tout en réduisant leurs déplacements. Mais indépendamment des implications tragiques pour la santé de COVID-19, les experts disent qu’il va probablement y avoir une récession mondiale. Vous ne pouvez tout simplement pas fermer des villes, des pays et des chaînes d’approvisionnement sans un grand effet de transfert. Pensez au moment où une voiture tombe en panne sur l’autoroute et que chaque voiture derrière doit s’arrêter – il faut du temps pour que le trafic circule à nouveau.

À long terme, cependant, les conditions sont réunies pour une croissance sans précédent, car de l’autre côté de cette crise, les fondamentaux sont solides. La génération du millénaire bat son plein financièrement cette décennie (et il y en a beaucoup). Les baby-boomers sont en semi-retraite et en retraite totale et ont plus de richesse que toute autre génération de l’histoire (et ils ont l’intention de le dépenser pendant qu’ils sont en bonne santé). La technologie jette les bases pour que chaque entreprise ait des opportunités mondiales, et les gouvernements du monde injectent de l’argent dans l’économie par milliards.

Imaginez un gros volant qui tourne au début, puis catapulte les choses de l’autre côté. D’abord ce dieu, puis il s’envole. Cette décennie va être à nouveau les années folles sur de nombreux fronts pour les entrepreneurs. De nombreuses grandes entreprises sont perturbées et certaines tomberont même, créant des opportunités partout pour les petites entreprises.

Après la crise financière de 2008, nous avons vu naître des dizaines et des dizaines de toutes nouvelles entreprises de plusieurs milliards de dollars (Instagram, WhatsApp, Uber, Airbnb, Dropbox, Slack, etc.). Tous ont été lancés par des jeunes qui auraient probablement obtenu un emploi chez PwC ou dans une banque établie sans la récession précédente. On reverra ce type d’activité dans les années 2020, car les récessions peuvent aussi conduire à des réinventions. Les entreprises qui essaient de rester les mêmes se font mâcher et crachent (Blockbuster, Toys “R” Us, Phones4U), tandis que les entreprises qui se réinventent réussissent bien (Netflix, Disney, Apple, Microsoft). Dans de nombreux cas, les petites entreprises agiles deviennent les étincelles brillantes qui volent haut après une récession.

Allez-vous vous accrocher à la façon dont vous avez fait des affaires dans les années 2010 ou allez-vous utiliser ce temps pour vous transformer en une version encore meilleure de votre mission et de vos valeurs de vision? Quelle que soit l’activité que vous avez aujourd’hui, elle sera différente de l’autre côté de cet événement.

