Pourquoi la sécurité du réseau est importante pour les startups et les petites entreprises

Pensez aux entreprises où vous vivez. Qu’il s’agisse d’une startup technologique, d’un magasin de détail, d’une boulangerie ou d’un cabinet comptable, ils ont tous une chose en commun: ils dépendent des réseaux. Qu’il s’agisse de quelques machines de point de vente (POS) ou d’une hiérarchie à plusieurs niveaux qui s’étend sur de nombreux appareils, la sécurité de ces réseaux est vitale pour la santé de toute entreprise.

Lisez cet article pour mieux comprendre ce qu’est la sécurité du réseau et pourquoi elle est cruciale, en particulier pour les petites et les nouvelles entreprises. Ensuite, vous pouvez expliquer les mesures que chaque entreprise doit prendre pour assurer sa sécurité dans le monde numérique.

Qu’est-ce que la sécurité réseau?

La sécurité des réseaux est un ensemble de pratiques visant à empêcher tout accès non autorisé aux réseaux de l’entreprise. La sécurité du réseau se concentre sur la façon dont les appareils interagissent et comment ils se connectent (que ce soit via WiFi, LAN ou d’autres canaux).

La sécurité du réseau implique l’utilisation d’outils physiques et logiciels pour protéger l’infrastructure réseau de toute forme d’accès extérieur. Il peut s’agir d’événements apparemment anodins comme empêcher les clients d’utiliser votre WiFi ou protéger les systèmes contre les cyberattaques à part entière.

Il considère tout type d’abus, de dysfonctionnement, de modification comme une menace. Et la sécurité du réseau vise à garantir que tous les utilisateurs du réseau peuvent exécuter leurs fonctions sans aucun type de danger.

Pourquoi la sécurité réseau est essentielle pour les startups

Que vous soyez un géant comme Google ou une toute nouvelle startup, la sécurité du réseau est vitale car:

Il protège les informations sensibles comme les données des employés ou des clients Il empêche les temps d’arrêt causés par les cyberattaques Il garantit l’accès aux utilisateurs autorisés Il stabilise les systèmes lorsque des problèmes surviennent Il protège la réputation d’une entreprise Il protège les ressources et fichiers système précieux

Il existe cependant une différence significative entre une entreprise établie et une startup. Même les entreprises les plus importantes peuvent et souffrent de violations de données.

Un exemple est Capital One, qui comptait plus de 100 millions de clients touchés par une cyberattaque en 2019. Capital One a estimé que la violation de données leur avait coûté entre 100 et 150 millions de dollars. Ce n’est pas rien. Mais étant donné que la banque a réalisé un chiffre d’affaires de 28 milliards de dollars l’année précédente, ce n’était qu’une goutte d’eau pour eux.

Le pire, c’est que Capital One avait les ressources pour empêcher l’attaque. Mais comme il s’agit d’un nom bien établi, seules quelques personnes ont quitté la banque pour un concurrent malgré leurs erreurs de sécurité flagrantes.

Les startups et les petites entreprises ne sont pas aussi chanceuses. C’est pourquoi 60% d’entre eux cessent leurs activités après une attaque. Ils n’ont ni les ressources ni la solide clientèle pour surmonter ces problèmes.

C’est pourquoi la sécurité du réseau peut faire une différence dans la survie ou la mort d’une petite entreprise.

Les stratégies de sécurité réseau dont chaque entreprise a besoin

Même les plus petites startups peuvent mettre en place une sécurité réseau de qualité supérieure. Voici les principales choses à considérer lors de la sécurisation de votre réseau d’entreprise:

Contrôle d’accès. Contrôlez qui a accès à votre réseau et qui ne l’a pas. Vous devez bloquer automatiquement les utilisateurs non autorisés. Parallèlement à cela, même les utilisateurs autorisés ne devraient avoir accès qu’à ce dont ils ont besoin pour effectuer leur travail et rien d’autre. Anti-virus / Anti-malware. Les logiciels malveillants peuvent se propager presque instantanément sur les réseaux. Il peut également passer inaperçu pendant des semaines, voire des mois, volant des données ou étouffant les ressources du système. Vous devez disposer d’un logiciel de sécurité qui empêche l’infection. Des outils comme AVAST Enterprise sont disponibles pour des besoins de sécurité réseau plus larges. Réseau privé virtuel. Les VPN créent des tunnels de chiffrement entre vos appareils connectés au réseau et Internet pour empêcher l’accès tiers non autorisé et surveiller les activités de vos employés. C’est un moyen beaucoup plus sûr d’accéder à Internet. Il existe de nombreux VPN sur le marché, mais les entreprises ont besoin de quelque chose de conçu pour des entreprises comme NordVPN Teams. Il garantit que tous les employés peuvent utiliser Internet et accéder au réseau de l’entreprise en toute sécurité.Prévention de la perte de données. L’erreur humaine entraîne de fréquentes pertes de données critiques. Les sauvegardes sont essentielles non seulement pour la sécurité du réseau mais aussi pour l’efficacité organisationnelle. Sécurité des appareils. Les appareils sans fil sont une partie essentielle de l’entreprise. Mais ils ont autant de failles de sécurité que toute autre chose. Vous devez disposer d’outils pour analyser et désinfecter tous les appareils avant d’autoriser la connexion réseau. Pare-feu. Ils sont l’épine dorsale de la sécurité du réseau. Vous devez être en mesure de séparer le trafic pouvant ou non circuler entre votre réseau et Internet. Il crée un mur pour empêcher les méchants de pénétrer. Assurez-vous d’utiliser un logiciel de niveau entreprise comme CISCO ASA. Moniteurs réseau. Vous devriez pouvoir obtenir une image exacte de ce qui se passe sur votre réseau à tout moment. Il comprend des rapports d’événements et d’autres outils pour vous aider à identifier et à répondre aux menaces potentielles.

L’importance de la sécurité du réseau

Les entreprises continuent de s’appuyer sur des outils numériques, de sorte que l’importance de la sécurité du réseau ne fera qu’augmenter. Il est maintenant temps de réaliser un audit de votre réseau. Faites-vous tout ce que vous pouvez pour le protéger? Commencez à mettre en œuvre les outils ci-dessus pour vous assurer que votre entreprise est à l’abri du nombre infini de menaces.