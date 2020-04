Pourquoi la transparence est la clé pour les marques de voyages touchées par Covid-19 – Econsultancy

Covid-19 a plongé l’industrie du voyage dans l’incertitude.

On ne sait pas encore quand les entreprises pourront recommencer à fonctionner normalement, ni l’ampleur de l’impact à long terme de la pandémie. Cela a créé un malaise pour les clients avec des voyages déjà réservés et, par conséquent, a conduit certains à être mécontents des compagnies aériennes et des fournisseurs de voyages offrant des crédits ou des bons au lieu d’un remboursement.

Dans la plupart des cas, les clients ont droit à leur argent, mais de nombreuses organisations rendent le processus laborieux et frustrant, et certainement pas une expérience qui inspire la fidélité future.

Mettre la loyauté en danger

Les organisations de voyage sont désormais menacées en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui fait que beaucoup ne peuvent pas se permettre de rembourser. Cependant, tous les clients ne sont pas en mesure de reporter ou de réserver à nouveau leurs voyages, même s’ils le souhaitent, ou prévoient de réserver à nouveau avec l’entreprise à l’avenir. Plus tôt ce mois-ci, l’expert financier Martin Lewis a exhorté les consommateurs qui sont en mesure d’accepter des bons à le faire. Il a déclaré: «De nombreuses organisations ont du mal à faire face. Pour ceux qui peuvent se le permettre, même si vous avez droit à un remboursement complet pour un billet, si l’entreprise a des difficultés dans un secteur en difficulté et qu’elle vous demande de prendre des bons à la place, cela vaut la peine d’être considéré. C’est peut-être ce qui empêche cette entreprise de s’effondrer et son personnel de perdre leur emploi. »

Cela ne signifie pas que les entreprises ont le droit de l’appliquer ou même de l’encourager ouvertement; ceux qui communiquent d’une manière délibérément difficile ou malhonnête risquent d’aliéner les clients et de perdre leur fidélité.

Jusqu’à présent, un grand nombre de compagnies aériennes et d’agences de voyages en ligne ont été critiquées pour des politiques d’annulation, beaucoup utilisant une communication déroutante afin de persuader les consommateurs d’accepter le crédit. Il a été largement rapporté plus tôt ce mois-ci que British Airways avait retiré la mention du droit à un remboursement de son site Web. Au moment de la rédaction du présent document, il répertorie un numéro de téléphone dans la section «Êtes-vous éligible pour un remboursement», pour les clients qui ont annulé des vols et «ne souhaitent pas réserver ou réclamer un bon» pour appeler et discuter de leurs options. Les clients qui souhaitent annuler une réservation et doivent voyager avant fin juillet se voient offrir un bon uniquement.

Tui est un autre exemple similaire, ayant récemment modifié sa politique de remboursement afin que les clients reçoivent automatiquement un crédit pour les vacances qui ne peuvent pas aller de l’avant. Il n’est désormais possible d’obtenir un remboursement qu’une fois que les clients ont reçu le crédit de remboursement pour la première fois, et en le demandant par téléphone (où des attentes extrêmement longues ont été signalées).

Dans une récente déclaration faite à Travel Weekly, Tui a accusé les retards de remboursement pour des problèmes de personnel et de fonctionnement. Il a déclaré: «Une option actuellement disponible pour les clients est d’annuler les vacances et de recevoir un remboursement complet, mais il y a un retard dans ce processus en raison des volumes importants de clients touchés, combinés à une réduction temporaire des effectifs dans l’ensemble de l’entreprise et au nombre limité d’équipes disponibles. en raison de la fermeture de nos magasins de détail et des bureaux des centres de contact. Beaucoup de nos collègues travaillent à domicile. »

Après avoir finalement atteint @TUIUK, après avoir essayé toute la journée, j’attends dans la file d’attente pendant plus d’une heure et demie, puis ils m’ont interrompu.

Je rappelle, il est 17h, et ils disent qu’ils sont fermés et leurs heures d’ouverture sont de 9h à 19h !!!!!! QUOI ?????????? # tuirefund #RefundPassengers @is_tui pic.twitter.com/GTx5OUmL5E – Paul King ???????? (@zoostationuk) 27 avril 2020

Ailleurs, Ryanair tarde à donner aux clients un remboursement automatique en espèces, déclarant que «les clients qui choisissent de ne pas accepter un déménagement gratuit ou un bon recevront leur remboursement en temps voulu, une fois la crise passée». Sans surprise, cette vague déclaration a provoqué l’indignation, les clients étant furieux que Ryanair semble résister à la restitution de l’argent indéfiniment.

Intrepid Travel est une autre entreprise sous le feu pour avoir mis à jour sa politique de remboursement. Il offre désormais aux clients un bon de crédit de 110% à utiliser avant le 30 avril 2022. Son site Internet indique désormais: «En raison de l’impact du virus COVID-19, nous vous proposons des options d’annulation en plus de celles disponibles pour vous dans les conditions de réservation. “

Dans une déclaration faite au Guardian, un porte-parole d’Intrepid a déclaré: «Cela a été une situation complètement sans précédent pour l’industrie du voyage dans le monde, et comme d’autres agences de voyage, nous avons dû mettre à jour nos conditions de réservation et notre politique d’annulation pour s’adapter à l’évolution constante. la nature de cette… pandémie. »

En plus de modifier rétrospectivement les conditions générales de vente, Intrepid a suscité de nouvelles critiques sur la façon dont il a géré la situation, qui consiste à se cacher la tête dans le sable et à ignorer les tentatives répétées des clients de contacter l’entreprise. Il a même été suggéré qu’Intrepid a supprimé un certain nombre de tweets liés aux plaintes des clients concernant les annulations.

Ils sont une honte, leur ont envoyé 2 courriels leur demandant maintenant pour quelles raisons ils devaient retenir les remboursements – leurs agents commerciaux sont comme des robots répétant le copier-coller des réponses refusant de divulguer des informations. Garantir qu’ils perdront beaucoup de clients fidèles pour cela et le mériteraient – Neags (@ N3ags) 18 mars 2020

Intrepid est un exemple de la façon dont les mauvaises communications peuvent avoir un impact sur la fidélité. La société pourrait essentiellement continuer à effectuer des visites et des voyages de groupe avec des clients mécontents qui se sont vu refuser leur argent. S’il finit par honorer les remboursements, les clients peuvent réfléchir à deux fois avant de réserver à nouveau avec l’entreprise en raison de sa résistance et du processus ardu qu’ils ont subi. Quoi qu’il en soit, il est peu probable que les clients aient une impression positive de l’entreprise.

La transparence est synonyme de confiance

Alors, comment la marque de voyage devrait-elle gérer la situation? En bref, il n’y a pas d’issue facile, il est donc essentiel que les organisations pratiquent une communication claire et honnête avec les clients. Cela ne signifie pas nécessairement l’abandon de l’option d’offrir d’abord un bon ou un crédit, mais plutôt de toujours proposer une alternative simple et directe. En outre, les entreprises qui s’efforcent clairement d’offrir un support client complet et rapide bénéficieront également à long terme.

Le voyagiste Much Better Adventures est un exemple de la façon de communiquer efficacement avec les clients. Avec «flexibilité et assurance» une priorité, la société offre aux clients la possibilité (mais sans obligation) de reporter les voyages et de réorganiser à leur convenance. De plus, il offre une incitation à le faire, sous la forme d’une remise à vie de 5% pour toute réservation future. La société s’engage également à verser 5% à sa fondation pour soutenir les hôtes locaux qui ont été gravement touchés par Covid-19.

Selon le Guardian, la stratégie a conduit 80% des clients à choisir de reporter plutôt que d’annuler. Bien sûr, il n’est pas possible pour toutes les entreprises de fonctionner de cette manière, cependant, Better Better Adventures montre jusqu’où la transparence peut aller quand il s’agit de maintenir une réputation de marque positive et la fidélité des clients.

Compagnies de vacances qui paient des remboursements. Donnez-leur tout votre soutien @AdventureCrtrs

Carrier Travel @ ExploreWW @ FfestiniogTrvl @ftholidays @JLA_UK @llama_travel @muchbetterAdven @MKingdoms @r_travel @ sonatours @ keepitvivid

Et Trailfinders – Rory Boland (@roryboland) 22 avril 2020

Hay’s Travel est une autre marque qui s’efforce d’offrir la transparence. Bien qu’il porte actuellement le plus gros de la colère des clients face aux longs délais de remboursement, ce récent communiqué d’excuses est quelque peu rassurant, en particulier dans une industrie qui a apparemment changé le livre des règles du jour au lendemain.

Cliquez ici pour une mise à jour de John et Irene Hays: https://t.co/Ac3lRUema0 pic.twitter.com/8T1wcNLfxJ – Hays Travel (@HaysTravel) 18 avril 2020

La reconnaissance que son service client n’a pas été satisfaisant, combinée à la possibilité d’obtenir un remboursement (et l’entreprise travaillant dur pour le compte du client), est susceptible de contribuer à la réputation future de l’entreprise. En effet, à court terme, Hay’s Travel indique que les deux tiers des clients ont choisi de reporter leur rendez-vous plutôt que de demander un remboursement. Pour les marques qui refusent même de donner le choix aux clients, il est peut-être peu probable que autant reviennent à l’avenir.