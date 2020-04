Pourquoi la valeur du temps continue d’augmenter pour les entrepreneurs

Travis Fox, PDG et fondateur de The Architect of Being, explique comment ceux qui souhaitent partager un message percutant peuvent réussir.

Avril

2, 2020

1 min de lecture

Travis Fox, PDG et fondateur de The Architect of Being, explique comment son point de vue sur la valeur du temps a changé tout au long de sa carrière, ainsi que pourquoi vous devez être capable de «plonger dans l’obscurité» en tant que leader.

Fox et l’hôte de Playbook David Meltzer partagent leurs réflexions sur des sujets tels que la différence entre les succès attendus et la réalité, comment maximiser le spectre et la force du signal que vous partagez avec votre public et comment leur intérêt pour la loi de l’attraction les a conduits à eux travailler ensemble sur Beyond the Secret – The Awakening.

