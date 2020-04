Pourquoi l’âge moyen des locataires de cohabitation augmente

De nouvelles recherches ont révélé une augmentation surprenante de l’âge moyen des locataires de colocation à Londres. Et cela reflète les tendances croissantes du marché locatif d’aujourd’hui.

La cohabitation est un moyen de location de plus en plus populaire pour les jeunes d’aujourd’hui. En termes modernes, le cohabitation implique normalement des groupes de personnes vivant dans un espace spécialement conçu avec des installations partagées et des espaces communs. Elle attire souvent de jeunes professionnels citadins, et elle est devenue encore plus courante avec l’essor de l’urbanisation.

Selon les dernières recherches de la société de gestion immobilière Built Asset Management, l’âge moyen des colocataires est maintenant de 28,2 ans. Il s’agit d’une augmentation de cinq ans par rapport à ses résultats de 2017. Ensuite, l’âge moyen était de 23,9 ans, ce qui semble plus proche de l’âge que vous auriez auparavant associé au «loyer de génération».

La recherche montre comment les choses évoluent dans l’industrie du logement au Royaume-Uni et sur le marché locatif. De plus, les gens restent également sur place plus longtemps. Les données montrent que les gens restent en cohabitation depuis 18,3 mois en moyenne. Il s’agit d’une augmentation de plus de 50% par rapport à 12,1 mois en 2017.

Londres vivant

La recherche s’est concentrée uniquement sur les données de Londres. Cependant, les tendances observées dans la capitale ont tendance à se refléter dans les autres grandes villes du Royaume-Uni.

Un porte-parole de Built Asset Management a déclaré: «Les données reflètent vraiment la popularité toujours croissante du cohabitation en tant qu’option de logement attrayante pour les locataires de la capitale, cette forme d’hébergement attirant une population démographique de professionnels de plus en plus âgée et exigeante.»

«La cohabitation rattrape rapidement le marché de la location unique en tant qu’option pour les professionnels plus âgés dans des professions de plus en plus haut de gamme; sans aucun doute une réaction à l’énorme augmentation de la qualité et de la variété des propriétés de cohabitation actuellement proposées. »

À mesure que les locataires vieillissent, dans de nombreux cas, leur pouvoir d’achat augmente. Parallèlement à cela, font ainsi leurs attentes de leur logement locatif. Les locataires recherchent maintenant souvent un endroit qui a ajouté des commodités et du luxe, de meilleures installations et un sens de la communauté.

Cohabitation en milieu urbain

Partout dans le monde, le nombre de personnes choisissant de vivre en zone urbaine augmente. Bien que cela soit plus important dans les marchés émergents, selon Invesco Real Estate, les taux de croissance urbaine augmentent également en Europe.

D’ici 2030, il prévoit que 60% de la population mondiale vivra dans les villes. Il s’agit d’une augmentation de 1,2 milliard de personnes entre 2015 et 2030.

Pour cette raison, la pression et la demande de logements dans les villes augmentent. Pour les plus jeunes, cela a fait grimper les prix dans certaines régions. Alors qu’au Royaume-Uni, les villes en dehors de Londres ont tendance à être beaucoup plus abordables, beaucoup chercheront toujours des moyens d’économiser de l’argent.

La cohabitation est donc une option populaire, car partager des installations avec d’autres peut rendre les choses moins chères que de vivre seule. La qualité de ces logements locatifs a énormément augmenté, car les développeurs se sont davantage concentrés sur ce secteur.

Pourquoi les locataires choisissent de partager

Un rapport publié par Invesco intitulé «Un cas de cohabitation» examine plus en détail les raisons de cette tendance croissante. Il écrit: «La cohabitation offre à de nombreux futurs locataires un moyen d’accéder au marché institutionnel tout en économisant simultanément de l’argent.

«Prenons, par exemple, un studio traditionnel par rapport à une chambre dans une colocation à Londres. Alors que les loyers par pied carré privé sont plus chers que les unités traditionnelles, le potentiel d’économies est accru grâce à une plus grande efficacité de l’espace et des services. »

Construire des communautés locatives

La communauté est souvent tout aussi importante pour les locataires que pour les propriétaires. D’autant plus que l’âge moyen des locataires de logements partagés augmente, il est probable que cela augmente à mesure que les gens vieillissent. Les jeunes professionnels peuvent acheter une propriété plus tard dans la vie, mais leurs besoins sont les mêmes.

Pour de nombreux développeurs de projets de construction à la location, la communauté est un objectif clé. Une partie de la valeur de ces propriétés provient de l’accès publicitaire aux espaces partagés et aux espaces communs. Les écrans de cinéma, les zones de détente, les zones d’entraînement et les gymnases, les jardins communaux et plus encore ajoutent à cela. On peut dire que le locataire cible peut choisir la cohabitation parce qu’il veut que ce soit social.

Pour les investisseurs immobiliers, les opportunités de cohabitation et de construction à louer pourraient être quelque chose à examiner. La démographie des personnes qui louent aujourd’hui est très différente de ce qu’elle était autrefois. Vous ne pouvez plus seulement viser vos propriétés aux plus jeunes générations. Maintenant, c’est la fin des années 20, 30 et même plus qui constituent une grande partie du marché.

Pour en savoir plus sur les options d’investissement immobilier chez BuyAssociation, parcourez nos produits ici. Vous pouvez également vous inscrire gratuitement pour obtenir un accès anticipé.