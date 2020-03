Pourquoi le coronavirus peut-il déclencher une récession?

Avec chaque heure qui passe, la situation semble devenir excessivement pire. Les marchés financiers ont été aussi touchés que les soins de santé, pourquoi est-ce le cas? En quoi le Coronavirus est-il si dommageable pour l’économie? Dans cet article, nous l’examinons, en plus d’indiquer comment vous pouvez tirer parti de la situation.

Certaines informations contenues dans le billet proviennent d’un récent rapport de Pablo Gil, analyste chez XTB.

SRAS vs Coronavirus

Il est courant d’entendre des comparaisons entre la récente épidémie de SRAS et la pandémie alarmante actuelle de COVID-19.

1ère différence: vitesse de contagion

Bien qu’il s’agisse de maladies très similaires en termes de symptômes, principalement en raison de la pneumonie atypique qu’elles provoquent, la propagation de l’une et de l’autre est assez différente.

Pour sa part, l’épidémie de SRAS a eu son épicentre dans la ville de Canton, en Chine, en novembre 2002.

Fin mars 2003, l’expansion a commencé dans d’autres zones géographiques. Notant que son taux de mortalité était considérablement pire que celui de la pandémie actuelle, la contagion était beaucoup plus faible.

À la mi-mai de la même année, le niveau d’infection avait atteint son apogée, puis avait rapidement décliné.

Cette situation est très similaire à celle vécue en Chine avec COVID-19 qui, après 2 mois de croissance exponentielle, a réussi à être maîtrisée et à réduire le nombre de nouvelles infections au même rythme.

Aujourd’hui, dans d’autres parties du monde, la progression rapide du coronavirus peut être observée, mais il est très probable que le même schéma de recherche rapide d’un pic se répète.

De cette façon, nous pouvons assurer la première grande différence afin que la réaction des marchés soit différente.

Statistiques sur le SRAS.

2ème différence: la contribution de la Chine au PIB mondial

Le second est dû à la position actuelle de la Chine sur l’économie mondiale.

En 2003, la contribution de la Chine au PIB mondial était inférieure à 5%, son ralentissement économique n’a pas trop touché les autres pays. Aujourd’hui, nous voyons comment cette situation a changé de façon exponentielle.

Actuellement, le PIB chinois équivaut à 16,87% du mondePar conséquent, tout changement substantiel de son activité économique influence immédiatement les autres avec lesquels elle entretient de solides relations commerciales. Lancer un effet domino avec la capacité de générer de grandes conséquences au niveau mondial, causées par COVID-19.

Contribution du PIB chinois au PIB mondial.

3e différence: situation actuelle de l’économie mondiale

La dernière, mais non la moindre, la fin du plus grand cycle d’expansion.

Les fortes réactions sur les marchés, comme celle que nous observons aujourd’hui, sont directement liées aux déclencheurs et à la situation économique.

Il ne fait aucun doute à quel point il est difficile de faire face à la nouvelle souche de Coronavirus. La crainte d’une nouvelle propagation a conduit à des mesures de quarantaine strictes, ayant un effet dévastateur sur le premier soutien de famille du cycle actuel, la consommation.

La pause de la consommation, et donc de l’investissement, a été le déclencheur parfait d’un marché boursier à des niveaux record, avec des hausses de plus en plus forcées.

Et là, la différence avec l’influence du SRAS sur les marchés, car bien qu’étant assez grave, le marché avait déjà corrigé plus de 50%, à la suite de l’explosion de la bulle Internet.

L’épidémie de SRAS n’était que le dernier mouvement négatif du marché boursier avant d’entamer sa nouvelle dynamique haussière, puisque la baisse a été actualisée.

Cette fois, le S&P 500 a atteint des sommets inégalés, après une surprenante remontée haussière depuis les creux de la Grande Récession de 2008.

Graphique S&P 500 dans le calendrier mensuel.

Comment profiter de la récession?

La baisse constatée aujourd’hui par le Coronavirus ne semble être que le début d’une correction majeure des marchés.

Jusqu’à présent, la baisse du S&P 500 équivaut à un peu plus de 38% du cycle d’expansion. Si nous utilisons des données historiques pour évaluer la probabilité, plus de 60% des bénéfices pourraient être éliminés.

La voie que l’économie a empruntée semble difficile à fermer, dépendra de la progression ou du contrôle de la pandémie redoutée. Cependant, cela n’a été que le déclencheur d’une croissance artificielle basée sur la dette.

Le scénario le plus probable est la poursuite du sentiment baissier des marchés, qui montrera progressivement ses effets au quotidien.

Escalader la tendance est le meilleur choix, et actuellement nous pouvons le faire grâce à des courtiers facilement accessibles comme XTB, qui nous permettent d’ouvrir des positions à la vente pour profiter des mouvements baissiers que nous observons quotidiennement pendant ces jours de peur collective.

Il est pertinent d’indiquer que cette situation doit être traitée avec beaucoup de prudence et gérer le risque autant que possible, car plus la baisse est importante, plus nous verrons de nouvelles tentant de regagner la confiance des investisseurs et une volatilité de plus en plus violente.

Vous pouvez également envisager d’investir sur le long terme progressivement, en assumant le risque de baisses plus importantes, mais en profitant des baisses de prix. Malgré le fait que les baisses soient beaucoup plus rapides que les hausses, la tendance historique du marché boursier est totalement haussière.

