Pourquoi le franchisage est l’avenir du mouvement de la restauration rapide saine

Avril

10, 2020

À ce stade, l’Américain en surpoids est un cliché connu dans le monde entier. Et malgré les plaisanteries à leurs dépens, de nombreux Américains continuent de pousser des hamburgers et des frites avec une grosse gorgée dans leurs restaurants fast-food préférés. Mais les effets à long terme sur la santé sont vraiment alarmants.

Un étonnant 42,4% des Américains étaient obèses en 2018, ce qui représente une augmentation d’environ 12% par rapport à 2000, selon le CDC. Naturellement, l’obésité est inextricablement liée à des incidences plus élevées de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux, de diabète de type 2 et plus, qui n’augurent rien de bon pour les attentes de la vie future.

Étant donné que les médias sociaux sont désormais envahis par les gourous du fitness et les influenceurs Instagram qui vendent des modes de vie plus sains, vous supposeriez que les paramètres de santé seraient inférieurs à ce qu’ils étaient au début des années 2000.

Non, malheureusement.

Une grande partie de la raison pour laquelle les gens continuent de manger dans les restaurants de restauration rapide comme McDonald’s est parce que la nourriture est bon marché et facilement accessible pour les personnes disposant de peu de ressources – financièrement ou temporellement. Mais les aliments pratiques, frais et sains deviennent de plus en plus accessibles aux gens ordinaires. De Blue Apron à Freshly to Chipotle, il est tout aussi facile de le faire livrer ou de ramasser sur le chemin du retour que de s’arrêter chez McDonald’s. L’option saine devient moins coûteuse.

Les produits vendus par ces chaînes d’aliments sains sont relativement bon marché et sains, et bon nombre des entreprises derrière elles sont socialement conscientes, soutenant les organisations caritatives et les mouvements mondiaux. Le commerce électronique et l’image de marque modernes offrent de nombreuses opportunités à notre culture alimentaire de tourner une nouvelle page. Désormais, les préférences des consommateurs doivent suivre.

Un marché en évolution

Le boom des restaurants à service rapide (QSR), familièrement appelé restauration rapide, a commencé techniquement avec les Golden Arches en 1940, mais le marché est aujourd’hui beaucoup plus nuancé. Les hamburgers dominent toujours, mais des options plus saines comme Subway, qui a maintenant plus d’emplacements que McDonald’s, ont lancé la tendance pour un type différent d’expérience QSR.

La popularité du style de chaîne de montage de Chipotle a rapidement solidifié ces changements. Désormais, la concurrence entre les QSR est moindre pour surpasser les autres joints de burger que pour innover entièrement sur le marché. Plus précisément, de nombreuses entreprises repoussant les limites du QSR promeuvent une saveur saine distincte et utilisent la technologie pour dépasser le champ de concurrence encombré.

Le commerce électronique est la nouvelle épée QSR, et si les entreprises ne peuvent pas faire appel aux préférences des consommateurs de la génération Z en montgolfière et de la génération Y, alors elles auront une bataille difficile pour la part de marché.

Fait intéressant, certaines licornes technologiques jouent un rôle pivot ici. Par exemple, des startups comme DoorDash et Postmates sont les partenaires de livraison de pseudo-commerce électronique de nombreuses marques d’avant-garde qui commencent comme des points de vente de brique et de mortier. Bien que des entreprises comme Postmates et UberEats soient évaluées à des milliards, elles opèrent sur des marges minces. Et dans de nombreux cas, ils fonctionnent à perte, c’est pourquoi certains des leaders du marché envisagent une fusion.

Saisissez l’opportunité pour les marques boutique QSR à la pointe du commerce électronique, de la production et de la vente au détail.

Le franchisage est bel et bien vivant, mais le fardeau opérationnel et financier pour les personnes qui lancent une franchise est lourd. Cependant, le modèle de sous-franchiseur gagne du terrain en tant que voie plus rentable pour les franchisés. Par exemple, la méthode de sous-franchise nécessite moins de frais généraux d’entreprise et permet aux emplacements de vente au détail de se propager plus rapidement.

L’une des évolutions les plus marquantes est également l’apparition de divisions de vente en gros à grande échelle pour les franchises. Les franchisés ont considérablement réduit les coûts de démarrage et de meilleures marges, ce qui rend l’option séduisante.

Plus il y a de franchisés, plus le réseau de la marque est étendu. Finalement, les services de livraison intermédiaires comme Postmates qui s’appuient sur des modèles de collecte non conventionnels dans les magasins de brique et de mortier peuvent être évincés du marché alors que les grandes marques se tournent vers leurs propres méthodes de livraison de production et de commerce électronique.

Pourquoi ne pas acciser des intermédiaires comme UberEats et Postmates, et plutôt livrer directement comme n’importe quel autre détaillant de commerce électronique? Les frais de livraison sont moins chers et plus rapides que jamais, et les technologies de commerce électronique comme les PWA ou le commerce social ne font que rendre l’expérience plus transparente pour l’utilisateur final.

Plus de points de vente au détail signifient un public de livraison plus large et la diminution du besoin de compter sur DoorDash ou Postmates pour les ventes en dehors des transactions en magasin.

Préférences distinctes et création d’un accès à la marque

La capacité des QSR à s’étendre à plusieurs endroits à travers le pays a toujours reposé sur le franchisage. Cependant, elle sera également renforcée par l’évolution des préférences des consommateurs et, dans de nombreux cas, par la prédisposition à la santé des jeunes générations. Pour de nombreux consommateurs à travers le pays, l’accès, et non le manque d’intérêt, constitue le principal obstacle aux chaînes de restauration rapide saines. Non seulement les jeunes générations sont plus soucieuses de leur santé, mais elles sont également plus passionnées par le soutien aux petites marques. Selon un récent rapport de Visual Capitalist, les jeunes générations adorent les marques intimes et les boutiques. Celles-ci incluent les marques de bien-être et de nutrition en plein essor telles que les startups avant-gardistes Blue Apron et Sun Basket, et les marques florissantes de Kombucha comme Health-Ade.

Amazon règne toujours en tant que marque de commerce électronique préférée, mais de nombreux jeunes consommateurs se délectent de la touche personnelle des marques communautaires sur les chaînes d’entreprise. Pour attirer davantage l’attention sur l’accessibilité d’une alimentation saine dans le monde hyper rythmé des applications et des smartphones, les marques en démarrage doivent démontrer leur volonté de remettre en question le statu quo d’Amazon et d’entreprises comme DoorDash.

La fusion du commerce électronique dans un réseau national de franchises en croissance rapide est la voie optimale. Dans de nombreux marchés du pays, il y a une réelle demande de restaurants de restauration rapide sains, et les boutiques sont positionnées pour ouvrir des franchises qui répondent à la cuisine locale d’une région et produisent d’une manière que les joints traditionnels de hamburgers de restauration rapide ne font pas.

