Pourquoi le marché du logement du Grand Manchester peut-il croître

Sept autorités locales du Grand Manchester sont en retard sur leurs objectifs de livraison de logements, ce qui signifie qu’il y a plus de place pour la croissance sur les marchés du logement de la région.

Plus d’un tiers des autorités locales en Angleterre et au Pays de Galles ont raté leurs objectifs de construction de maisons l’année dernière, selon les données du ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux (MHCLG) analysées par LandTech.

Dans l’ensemble, les autorités locales de toute l’Angleterre ont livré plus de maisons en 2019 qu’elles ne l’ont fait l’année précédente. Pourtant, même avec la construction de 247 000 logements l’année dernière, les autorités locales devraient construire 32% de logements supplémentaires chaque année pour respecter la promesse du gouvernement de livrer 300 000 nouveaux logements par an d’ici le milieu des années 2020.

Bien que Manchester ait connu un boom de la construction au cours des dernières années, il y a encore beaucoup de place pour la croissance dans le Grand Manchester. Dans la région de la ville, sept autorités locales sont en retard sur les objectifs de livraison de logements, dont Bolton, Trafford, Bury, Oldham, Tameside, Stockport et Rochdale.

Alors que la demande dans ces zones continue d’augmenter, les propriétés nouvellement construites sont susceptibles d’être extrêmement populaires auprès des acheteurs et des investisseurs, et le Grand Manchester est un objectif majeur de régénération pour tirer parti de cette demande.

Bolton prêt pour la croissance et l’investissement

L’autorité locale de Bolton n’a atteint que 58% de son objectif de livraison de logements en 2019, laissant ainsi plus de maisons et d’investissements à faire.

Prévu pour être éliminé progressivement sur plus de 10 ans, un plan directeur de régénération de 1 milliard de livres sterling transformera complètement la ville et devrait créer 1 800 nouvelles maisons et 7 400 nouveaux emplois. Cela devrait encourager les investissements supplémentaires et générer une forte activité économique.

Situé à seulement 16 kilomètres du centre-ville de Manchester, Bolton est en train de devenir un point chaud pour les navetteurs et les jeunes professionnels et la demande de logements, en particulier de logements locatifs, devrait continuer d’augmenter. Bolton peut offrir des opportunités lucratives aux investisseurs immobiliers et aux propriétaires à la recherche d’investissements en dehors des grandes villes du Royaume-Uni.

