Pourquoi le marketing doit s’aligner sur d’autres fonctions pour offrir une expérience client – Econsultancy

Dans le secteur du marketing, l’expérience client est plus importante que jamais. Grâce à des entreprises comme Amazon, Netflix et Spotify s’établissant en tant que leaders du marché en créant une expérience client apparemment sans effort – personnalisée, personnalisée et intuitive – la barre (et les attentes des clients) a été fixée pour toute autre entreprise qui souhaite faire des affaires en 2020 .

Mais le marketing seul ne devrait pas être responsable de la prestation de l’expérience client – et en effet, il ne peut pas effectuer cette livraison en tant qu’unité isolée.

Un nouveau rapport, “ S’épanouir dans l’économie de l’expérience: les priorités d’une OCM ” a mis en lumière la mesure dans laquelle la fonction marketing doit pouvoir travailler avec d’autres fonctions de l’entreprise pour offrir l’expérience client – et la différence l’alignement permet de savoir si une entreprise n’atteint pas, atteint ou dépasse ses objectifs de performance.

Aucun agent de commercialisation n’est une île

Le rapport, qui a interrogé plus de 500 spécialistes du marketing côté client dans tous les principaux secteurs d’activité, a comparé les réponses des entreprises les plus performantes (celles dont les performances dépassaient leurs objectifs commerciaux principaux) avec celles des entreprises traditionnelles (celles dont les performances ont atteint ou sont inférieures à leurs principaux objectifs commerciaux).

Il a constaté que seulement 42% des entreprises interrogées avaient donné des scores positifs à l’alignement du marketing avec les autres fonctions de l’entreprise. En revanche, 66% des entreprises les plus performantes ont donné des scores positifs à l’alignement entre le marketing et les autres fonctions de l’entreprise.

Les entreprises les plus performantes ont déclaré l’alignement le plus élevé avec le commerce électronique et le marchandisage, avec 76% déclarant un alignement positif avec cette fonction; viennent ensuite les ventes, à 72%. Cependant, même parmi les sociétés les plus performantes, les spécialistes du marketing ont obtenu un score inférieur sur leur alignement avec deux fonctions essentielles à l’expérience client: le service client (68%) et le développement de produits ou de services (51%).

Les scores pour l’alignement sur ces fonctions parmi les spécialistes du marketing des grandes entreprises étaient encore plus faibles: moins des deux cinquièmes (38%) ont déclaré qu’ils étaient alignés sur la fonction de service à la clientèle, et moins d’un tiers (31%) ont déclaré qu’ils étaient alignés sur le produit ou développement des services.

Les clés du succès transversal

Seize leaders du marketing de marques britanniques d’élite, allant de Birds Eye et Virgin UK à BT et Fortnum & Mason, ont été interrogés en profondeur pour le rapport. Le rapport résume et distille certains des principaux conseils qu’ils ont donnés sur la façon de réussir sur le plan transversal. Voici quelques-uns de leurs conseils:

Mapper les dépendances. Les produits d’expérience client doivent commencer par cartographier les dépendances au sein du marketing, ainsi qu’au sein de l’organisation au sens large et de tout partenaire externe. Une bonne carte de dépendance inclura autant de spécificité que possible, y compris l’identification des individus – et toutes les données ou les exigences de capacité technique.

Communiquer. Créez un plan de communication comme vous le feriez pour un lancement de produit ou un autre projet public. Les objectifs sont de récompenser le soutien, de renforcer les engagements envers le projet et de garder le projet à l’honneur. De plus, au fur et à mesure que les partenaires sont assemblés, travaillez avec eux pour comprendre où les KPI se chevauchent et où il pourrait y avoir des conflits.

Cherchez plus loin l’inspiration. Les dirigeants mettent en garde contre la limitation de l’attention aux principaux concurrents ou à son secteur principal – l’inspiration devrait provenir du plus grand nombre de secteurs possible. Regardez en particulier ceux qui subissent le stress des changements dans les habitudes de consommation, comme la vente au détail ou les voyages, pour générer des idées qui remettent en question la sagesse conventionnelle et ouvrent la porte à de grandes victoires.

Téléchargez le rapport «La prospérité dans l’économie de l’expérience: les priorités d’une OCM» pour un aperçu plus détaillé de la façon dont les entreprises les plus performantes mènent sur l’expérience client – et des conseils de spécialistes du marketing de grandes marques sur la façon de faire passer votre expérience client au niveau supérieur.