Pourquoi le travail à domicile est avantageux pour l’employeur et l’employé

Le travail à domicile est une tendance croissante; l'épidémie de COVID-19 pourrait le rendre courant.

17, 2020

Vous partez travailler? Pour un nombre croissant d’employés, cela signifie rouler hors du lit, se promener sur une table de cuisine et allumer l’ordinateur portable. Oubliez les déplacements, oubliez les vêtements d’affaires, oubliez les bavardages au bureau. C’est le visage émergent du travail au 21e siècle.

Les avantages de permettre aux employés de travailler à distance ont entraîné une augmentation constante de son acceptation aux États-Unis. Selon FlexJobs, un service reliant les télétravailleurs aux employeurs, plus de 4,7 millions d’Américains travaillaient à distance ou télétravaillaient au moins à mi-temps d’ici 2018, soit plus du double de ceux qui l’avaient fait dix ans plus tôt seulement.

Cependant, cela ne semble être qu’un début. L’automne dernier, une étude de Owl Labs prévoyait qu’en 2025, environ la moitié des États-Unis les employés travailleraient à distance pendant au moins une partie de leur semaine. 42% de ceux qui travaillent actuellement à distance s’attendent à augmenter la quantité de travail à distance qu’ils effectuent au cours des cinq prochaines années.

Les employés réguliers à temps plein travaillant à domicile ou sur la route ne sont qu’une partie de l’histoire. Dans une économie où les travailleurs à la demande ou occasionnels – indépendants, sous-traitants, consultants, indépendants et toute autre personne dont le travail est considéré comme faisant partie de l’économie des concerts – forment la part de la main-d’œuvre qui connaît la croissance la plus rapide, les aménagements non conventionnels des espaces de travail sont devenus routine.

Au-delà de cela, un certain nombre de grandes entreprises dans différents secteurs ont pleinement adopté le concept d’une main-d’œuvre distante. Les analystes prévoient que d’ici la fin de cette année, 19% de la main-d’œuvre sera composée de travailleurs intérimaires.

Cependant, cette prévision a été faite avant que la notion de pandémie mondiale ne devienne une réelle probabilité. L’augmentation soigneusement calculée du travail à distance, qui devait suivre une courbe lisse prévisible, a augmenté avec la propagation du nouveau virus – menaçant des millions de personnes, fermant des écoles, des transports en commun et des installations de travail partout où les gens pouvaient se rassembler et s’infecter mutuellement . Les grandes villes en Chine et ailleurs ressemblent à des villes fantômes avec des rues vides, des magasins et des bureaux.

Les blocages municipaux et les semaines de quarantaine, qu’ils se soient imposés eux-mêmes ou par décret, sont devenus la réponse standard des responsables en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. On a demandé aux personnes en bonne santé de rester chez elles pour éviter d’attraper ou de transmettre le virus, et les hôpitaux ont du mal à aider les personnes infectées. Pourtant, le besoin de productivité économique continue.

Dans le même temps, cependant, les éléments constitutifs d’une main-d’œuvre mondiale à domicile sont déjà en place: une combinaison du nombre croissant d’emplois connectés aux réseaux informatiques, de la propriété quasi universelle des téléphones portables et de la disponibilité omniprésente des ordinateurs personnels, tous reliés entre eux par des technologies fournissant un service de connectivité.

Selon la présidente de Global Workplace Analytics, Kate Lister, «ce que ces utilisations temporaires ont tendance à faire, c’est montrer aux entreprises que, A) cela peut être fait, et B) le fait d’avoir des gens déjà habitués à travailler à distance facilite la transition.»

L’expérience a montré que le travail à distance profite aux employeurs et aux employés de plusieurs manières:

Chaque travailleur à distance économise en moyenne 10 000 $ par an à son employeur sur l’espace de travail et les dépenses connexes. Les employeurs peuvent puiser dans les talents partout dans le monde, car leur main-d’œuvre n’est pas dépendante du lieu. La diversité – que de nombreuses entreprises considèrent comme un atout pour leur main-d’œuvre – peut également croître plus facilement.Un meilleur moral parmi les employés avec moins de roulement, un taux d’absentéisme plus faible et un engagement plus important est un résultat probable, même avec le travail à temps partiel des allocations familiales. La planification flexible est une priorité pour la plupart des employés, et le travail à distance le permet. Une productivité plus élevée a été citée à plusieurs reprises par des professionnels qui travaillent à distance. En tant qu’outil de développement économique, il peut aider à attirer de nouveaux résidents dans les communautés rurales en difficulté où le coût de la vie est faible. Le travail à distance peut rendre le personnel d’une organisation plus inclusif en permettant aux personnes atteintes de certains handicaps ou maladies chroniques de participer.

Du début de l’histoire humaine jusqu’à la fin du XIXe siècle, la plupart des travaux ont été effectués à la maison – ou du moins à distance de marche de la maison. Bien sûr, c’était avant l’ère des communications électroniques, mais la tradition du travail à domicile est bien établie. L’épidémie actuelle de COVID-19 pourrait avoir pour effet involontaire de raviver cette tradition.

