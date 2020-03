Pourquoi le travail d’équipe est la clé de la satisfaction du client

Oui, le client doit être placé en priorité dans à peu près tout, mais la cohésion de votre équipe est tout aussi importante.

Mars

5, 2020

4 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Faire une contribution et servir les autres vous permet de recevoir autant de valeur. Cela nécessite un état d’esprit de leadership de service où les gestionnaires et les professionnels vérifient leur ego et servent inlassablement les clients. Jeff Bezos le décrit comme une «obsession client», mais nous le savons tous simplement comme une personne généreuse qui a un impact.

Le leadership n’est pas une couronne. C’est un fardeau – une responsabilité envers les investisseurs, les clients, les régulateurs. Selon une étude de 2016 publiée par la Harvard Business Review, les leaders mondiaux ont classé les normes éthiques et morales élevées (67%) comme la principale compétence en leadership sur 74 qualités. Un leader doit également être brutalement honnête, car vous ne pouvez pas résoudre les problèmes en travaillant avec de mauvaises informations.

Le travail d’équipe est possible lorsque les membres s’entraident

Une culture de haute performance est possible lorsque tout le monde dans l’organisation travaille en équipe. Cela nécessite de se concentrer sur la contribution des collègues, des clients et des parties prenantes. L’excellence exige des sacrifices mais il y a aussi un prix à payer pour la médiocrité.

Connexe: Comment mesurer facilement la satisfaction client

Pensez aux conséquences si la plupart des employés et des dirigeants d’une organisation étaient avides, égocentriques et apathiques à l’égard de la mission plus vaste. Des coudes pointus entraîneraient un manque de coordination et de démoralisation, ainsi que des personnes protégeant leurs silos. Selon Anxiety Disorder Association of America (ADAA), les employés disent que le stress et l’anxiété ont un impact sur leur performance au travail (56%), leurs relations avec leurs collègues (51%) et la qualité du travail (50%). Il y a donc une formidable incitation pour les managers à établir une culture de travail d’équipe et de soutien émotionnel au bureau.

En revanche, les personnes égoïstes sont toxiques pour une organisation. Ils peuvent atteindre des quotas à court terme mais à long terme, ils perdent tout intérêt (parce qu’ils ne croient pas en la mission) ou s’autodétruisent, ou les deux. De plus, ils ne font pas de leur mieux pour ajouter de la valeur aux clients.

Le leadership des services est essentiel pour bâtir une organisation performante. Individuellement, les gens s’entraident et collectivement tout le monde en fait plus.

Une entreprise doit faire de son mieux pour servir ses clients

La valeur d’entreprise provient de relations rentables. Lorsque vous faites de votre mieux pour les clients, vous gagnez quelque chose de précieux: leur confiance. Tout échange économique requiert de la confiance et il ne peut être gagné. Selon un sondage Edelman de 2019, 81% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles «doivent pouvoir faire confiance à la marque pour faire ce qui est bien» lors de la prise de décision d’achat. Et 75% ont déclaré qu’ils accordaient plus d’importance à la confiance qu’à la tendance.

Connexes: 11 conseils sur la façon de traiter les plaintes des clients

Pour bien servir les clients, il faut vraiment comprendre leurs besoins et leurs désirs. Cela signifie écouter les commentaires positifs et négatifs dans le but d’améliorer les produits et services. Les entreprises ajoutent de la valeur en rendant les choses pratiques; en éliminant la douleur et en réduisant les coûts; et en créant de grandes expériences.

Un lieu de travail heureux est synonyme de clients satisfaits

Le problème fondamental d’un lieu de travail dysfonctionnel est le suivant: les gens privilégient leurs petits agendas. Lorsque les travailleurs se disputent des titres et des augmentations fantaisistes, ils peuvent être vicieux lorsque les intérêts sont en conflit ou ne s’alignent pas. Les gestionnaires et les professionnels cupides planifient d’augmenter le gain personnel tout en faisant le minimum pour l’obtenir. Ils deviennent jaloux lorsque leurs pairs sont promus pour un bon travail. Et ils attribuent à tort le mérite des contributions des membres de l’équipe, mais accusent injustement leurs collègues, subordonnés et sous-traitants de leurs propres erreurs.

Connexes: 5 tendances qui vont remodeler le service client au cours des 5 prochaines années

Il y a une synergie entre un donneur et une main invisible qui redonne finalement. Contribuez donc autant que vous le pouvez, que ce soit dans les ventes, la formation en leadership, la fourniture de commentaires constructifs ou le développement de futurs managers. Les entrepreneurs et les professionnels réussissent lorsqu’ils aident des clients, des intervenants, des pairs et même des inconnus que vous rencontrez lors d’une conférence ou d’un événement de réseautage.

.