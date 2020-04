Pourquoi le verrouillage stimule la demande de logiciels et de technologies de marketing B2B

Alors que les spécialistes du marketing B2B évoluent pour travailler dans un espace entièrement numérique, le besoin de technologies marketing innovantes et fiables pour soutenir leur stratégie commerciale n’a jamais été aussi clair.

La technologie ne devrait plus être considérée comme un bonus supplémentaire en ce qui concerne votre entreprise. Dans le climat actuel, les organisations B2B s’adaptent à une approche entièrement en ligne. En l’absence de réunions ou d’événements en face à face et de leurs équipes travaillant à distance, les logiciels jouent un rôle crucial dans l’obtention des meilleurs résultats marketing.

Avec autant de technologies disponibles – et autant de canaux, de stratégies et d’équipes qu’elles peuvent être utilisées pour soutenir – il n’y a aucune excuse pour ignorer l’importance d’investir dans le bon logiciel. Explorons la demande croissante de solutions logicielles de haute qualité, les principaux avantages qu’elles présentent et comment les utiliser pour maximiser votre potentiel.

Une introduction au logiciel de marketing B2B

Selon les médias sociaux, 75% des spécialistes du marketing disent utiliser actuellement au moins un type d’outil d’automatisation marketing. Et Walker Sands a constaté que 88% des spécialistes du marketing utilisent régulièrement plus d’un outil martech. Donc, si vous voulez vous démarquer sur un marché encombré et suivre vos concurrents, la conception de la pile martech ultime pour soutenir votre stratégie est vitale.

Mais quels domaines de votre entreprise ont besoin d’un coup de pouce? Et que pourriez-vous faire de mieux si vous disposiez des bons outils et des bonnes ressources?

Alors que vous et vos équipes vous adaptez au travail à domicile, la pérennité de votre entreprise est essentielle. Et la technologie est le meilleur moyen de vous aider à rester en tête. N’oubliez pas que l’industrie évolue rapidement. En fait, plus de la moitié des spécialistes du marketing pensent que l’industrie des martechs évolue plus rapidement que l’utilisation de la technologie marketing par leur entreprise.

Huit avantages clés de la technologie de marketing B2B

Alors, comment la bonne technologie peut-elle aider votre entreprise dans un environnement de travail à distance?

1. Obtenez un aperçu de haute qualité

Apprendre à connaître votre public est très précieux – en particulier en l’absence de réunions et d’événements. De plus, vos acheteurs potentiels attendent des approches personnalisées de haute qualité, comme celles qu’ils obtiennent des marques grand public. Avec les bons outils de marketing B2B en place, vous pouvez suivre le comportement des utilisateurs, acquérir des données et obtenir les informations nécessaires.

2. Automatisez, accélérez ou éliminez les processus

Augmentez la productivité, maximisez vos ressources, stimulez la motivation et optimisez votre temps. Grâce à l’automatisation, les équipes B2B peuvent réduire le temps consacré aux tâches subalternes et répétitives et, au lieu de cela, se concentrer sur des tâches, des campagnes et des opportunités plus percutantes.

3. Réduisez l’erreur humaine

Grâce à la puissance d’un logiciel intelligent de haute qualité, les risques d’erreur humaine sont réduits. Que ce soit grâce à une gestion efficace des leads et des données ou à l’automatisation du contenu, la technologie prend en charge les processus qui peuvent être affectés si une erreur est commise par un membre de l’équipe.

4. Améliorez l’expérience client et la personnalisation

Accélérez votre temps de réponse, ouvrez des canaux de communication simples et intuitifs, adoptez les chatbots et l’intelligence artificielle pour aider vos clients à obtenir les réponses dont ils ont besoin – et assurez-vous que chaque étape du parcours de votre client est transparente. N’oubliez pas que le passage à une stratégie entièrement numérique signifie des attentes plus élevées en matière d’expérience client.

5. Alignez plusieurs équipes

Donnez à vos équipes les outils dont elles ont besoin pour travailler ensemble et atteindre des objectifs commerciaux communs. Ne négligez pas l’importance de cela – selon HubSpot, les organisations «étroitement alignées» réalisent une croissance des revenus sur trois ans de 24% plus rapide et une croissance des bénéfices sur trois ans de 27% plus rapide.

6. Mesurer et suivre les résultats

Dans la plupart des cas, la technologie de marketing numérique apporte des analyses, des capacités de suivi et des outils avancés pour surveiller et mesurer vos résultats. Prenez des décisions basées sur les données, optimisez votre approche et maximisez votre retour sur investissement à chaque occasion, en particulier si votre entreprise augmente la mise sur le marketing sortant. Faites en sorte que chaque message marketing compte.

7. Accroître l’évolutivité et la durabilité

Les logiciels offrent à votre entreprise la possibilité de maintenir ce que vous faites actuellement, ainsi que de croître et de se développer. Cela permet de créer de la cohérence et vous permet d’augmenter vos opportunités et d’avancer, même si vos ressources sont limitées.

8. Personnalisation de l’offre

Grâce à des données améliorées, à une meilleure compréhension des clients et du public et à une technologie d’automatisation, vous pourrez offrir à vos clients des expériences sur mesure hautement personnalisées. Cela augmente la pertinence et augmente la probabilité d’engagement et de conversion.

Comment tirer le meilleur parti des logiciels B2B

Pour tirer le meilleur parti du logiciel que vous choisissez d’utiliser, il est essentiel de l’inclure dès le départ dans votre stratégie commerciale. De cette façon, vous pouvez vérifier votre budget et évaluer si vous disposez ou non des ressources nécessaires pour bien comprendre, gérer et utiliser correctement l’outil.

Fixez-vous des objectifs clairs et assurez-vous que la technologie que vous mettez en œuvre vous rend la vie plus facile, pas plus difficile. Sélectionnez des outils qui s’intègrent les uns aux autres de manière transparente, offrent une expérience utilisateur simple et intuitive et ont un processus d’intégration facile et favorable.

Lead Forensics est un logiciel innovant de suivi IP inversé qui aide à transformer le processus de génération de leads pour les organisations B2B. Il fonctionne en suivant votre site Web d’entreprise et, en utilisant une base de données mondiale d’adresses IP professionnelles, en identifiant l’entreprise dont proviennent les visiteurs de votre site Web.

Les utilisateurs reçoivent des notifications en temps réel, les coordonnées des principaux décideurs et les parcours détaillés des utilisateurs. De cette façon, ils peuvent contacter la bonne personne, de la bonne organisation, exactement au bon moment. Qu’il s’agisse d’un visiteur pour la première fois ou d’un prospect de pipeline ou d’un client existant, les utilisateurs reçoivent les informations dont ils ont besoin pour effectuer le suivi ultime.

Pour en savoir plus sur Lead Forensics, la puissance du logiciel de suivi IP inversé et la manière de sécuriser les résultats marketing dans un environnement de travail à distance, téléchargez le guide des responsables marketing B2B pour réussir votre travail à distance.