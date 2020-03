Pourquoi l’entrepreneur en conditionnement physique Jonathan Goodman a choisi une vie d’exploration sur une plus grande entreprise – et comment cela a payé

Pour bâtir une entreprise selon vos conditions, vous ne pouvez pas vous comparer aux autres.

Dans cette série intitulée Member Showcase, nous publions des interviews avec des membres de The Oracles. Cette interview est avec Jonathan Goodman, fondateur du Personal Trainer Development Center, une entreprise d’enseignement à distance pour les professionnels du fitness. Il a été condensé par Les Oracles.

Quel a été un moment déterminant au début de votre vie?

Jonathan Goodman: L’école a été une lutte pour moi. Je me sentais intelligent et comprenais le matériel, mais mes notes ne reflétaient pas cela. Jusqu’à ce que je voyage en Angleterre l’été avant ma dernière année de lycée, je n’étais pas intéressé par l’anglais. Je n’ai pas beaucoup lu, je n’ai jamais rien écrit en dehors de l’école et j’ai frissonné à l’idée de conjuguer des verbes.

Ce voyage a changé ma vie. Voir les pièces de Shakespeare au Globe Theatre de Londres et présenter mon projet final devant le château de Warwick a déclenché mon amour pour la littérature. Mon professeur nous a encouragés à découvrir notre côté créatif. Peu importait que nous ayons accompli des tâches fixées au hasard par un conseil scolaire. Ce qui importait, c’est que nous ayons créé. Cela a pour toujours intégré en moi l’amour de la création pour le plaisir. J’ai également appris le pouvoir du voyage et de l’expérience.

Quel est l’un de vos moments les plus fiers?

Jonathan Goodman: Depuis sept ans, je passe plusieurs mois à l’étranger chaque année. J’ai vécu dans 10 pays pendant au moins un mois, plus récemment au Mexique, en Grèce et au Monténégro. Amener ma femme, Alison, et Calvin, 2 ans, dans ces aventures est ma plus grande réussite. Pouvoir développer mon entreprise tout en poursuivant de grandes aventures n’a pas de prix.

Je suis fier parce qu’il a fallu des sacrifices. J’aurais pu déménager à New York et développer une entreprise beaucoup plus grande. Mais j’ai reconnu ce que je voulais au début de ma carrière et je l’ai poursuivi, plutôt que de me laisser emporter par ce que je suis “supposé” vouloir. La comparaison n’est pas une blague.

Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident votre entreprise et pourquoi les avez-vous choisies?

Jonathan Goodman: Famille et exploration. Je reste concentré sur ce qui est important dans les affaires: profiter de la vie, pour nos clients et notre équipe. Oui, nous voulons faire de grandes choses et faire un excellent travail. Mais si nous ne pouvons pas avoir une grande vie de famille en même temps, cela n’en vaut pas la peine.

Je n’ai pas l’intention d’arrêter de travailler ou de quitter l’entreprise. Je m’amuse trop à explorer toutes nos opportunités et tous nos projets. Certains jours sont plus difficiles que d’autres, mais la joie réside dans le processus. Pour profiter du processus, j’ai besoin d’explorer. Nous le faisons tous.

Qu’avez-vous appris de votre mentor préféré?

Jonathan Goodman: Quand j’avais 29 ans, je gagnais beaucoup d’argent, mais mes relations et ma qualité de vie en ont souffert. J’ai donc cherché des réponses lors d’un événement appelé Mastermind Talks, où je me suis lié d’amitié avec Dandapani, un entrepreneur, un prêtre hindou et ancien moine.

Je lui ai demandé: “Comment puis-je savoir combien c’est trop?” Je m’ai dit que tant que j’avais le temps et l’énergie nécessaires pour faire le travail que je devais faire, il n’y avait rien comme «trop» d’argent ou une entreprise «trop grande». Mais la minute où cela enlève ce qui me dynamise, c’est trop. Après cette conversation, je me suis appris quand dire oui et comment dire non avec confiance.

Quel a été votre plus grand défi en commençant en affaires? Comment l’avez-vous surmonté?

Jonathan Goodman: Mon plus grand défi est toujours en cours: m’entourer de gens qui m’amplifient et me soutiennent au lieu de gens qui sont comme moi. J’aime créer de nouvelles choses, mais courir et faire croître ce que nous avons déjà ne me met pas assez au défi. Je dois embaucher et travailler avec des gens qui font ça.

Je travaille à travers cela en regardant les opérations comme un projet parce que les projets m’excitent. Je ne peux pas exécuter les opérations quotidiennes, mais je peux plonger dans des projets pendant une courte période pour amener les autres à. Ensuite, je n’ai plus jamais à y penser.

Comment définissez-vous un grand leadership?

Jonathan Goodman: montrant par l’exemple. Peu importe ce que vous faites; ce qui compte, c’est la façon dont vous vous occupez de votre journée. Les gens ne sont pas stupides. Rendre hommage à des principes comme l’abondance, les valeurs familiales ou les voyages est pire que de ne pas en parler du tout.

Je m’efforce d’être un bon leader en montrant à mon équipe qu’il est normal de fermer et de profiter du temps en famille et que nous devrions faire tout notre possible pour aider les autres à faire du bon travail. Le monde est grand, magique et diversifié. Sortons et explorons-le.

Comment embauchez-vous les meilleurs talents?

Jonathan Goodman: Les compétences sont banalisées. Je trouve que les compétences sont faciles à embaucher. Ce qui est difficile, c’est de connaître la combinaison précise de compétences dont vous avez besoin pour un rôle.

Dans mon entreprise, nous n’avons pas autant besoin de compétences que nous avons besoin de personnes suffisamment compétentes pour être dangereuses. Nous embauchons des gestionnaires qui connaissent suffisamment une grande variété de rôles et présentent une aptitude à la gestion de projet. Pour les trouver, nous avons eu de la chance en regardant des industries en évolution comme l’édition, où de nombreuses personnes de premier plan ont géré de grands projets avec de grands délais.

Quelle est votre routine quotidienne pour réussir?

Jonathan Goodman: Pour assurer une dynamique constante, j’établis des processus pour préparer mon environnement de travail. Chaque jour, je souhaite passer au moins 30 minutes à faire avancer mon entreprise. Tant que je suis concentré, c’est assez de temps pour faire un travail de qualité.

Ces 30 minutes arrivent toujours à la première heure du matin, quand je n’ai aucune distraction, car je me réveille devant ma femme et mon fils. Pendant que la bouilloire bouillonne, j’allume mon ancien ordinateur portable sans connexion Internet, que j’utilise pour écrire, et je repère mon iPod avec des instruments de guitare. Je prépare à l’avance tous les documents de référence dont j’ai besoin, le programme ou le document sur lequel je travaille étant déjà ouvert sur mon ordinateur.

Sur quoi travaillez-vous en ce moment?

Jonathan Goodman: Produire moins et établir des partenariats plus solides pour développer ce que nous avons déjà. L’industrie du fitness est fracturée, et je veux travailler avec de brillants partenaires pour la rapprocher. Lorsque cela se produit, nous gagnons tous – mais quelqu’un doit faire le premier pas.

Pour quoi voulez-vous être connu, ou que voulez-vous que votre héritage soit?

Jonathan Goodman: Je ne veux pas être connu pour le travail que j’ai produit, mais pour la façon dont je l’ai produit. J’espère que la façon dont j’ai géré mon entreprise au quotidien incite les autres à créer.

En seulement neuf ans, je suis passé d’un entraîneur personnel dans une salle de sport à Toronto à quelqu’un qui a publié plus d’un million de mots, écrit 11 livres et créé la certification de renommée mondiale pour mon domaine. Nos documents sont utilisés par des formateurs aux États-Unis, des collèges au Canada, des mentorats en Norvège, des certifications en Inde et partout ailleurs.

J’ai fait tout cela sans soutien ni financement extérieur et sans éditeur. Cela s’est produit de bas en haut, étape par étape, jour après jour, à partir d’un appartement d’une chambre la nuit après de longues journées avec des clients dans le gymnase. J’espère que cela inspirera les autres à créer quelque chose aussi. Oui, c’est parfois difficile. Mais c’est amusant.

