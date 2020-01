Pourquoi les années 2010 ont été une “décennie de dualité” dans le marketing et la publicité

2010 a marqué le lancement d’Instagram. C’est également l’année où Byron Sharp a publié «How Brands Grow».

Nous obtenions de meilleurs manuels pour la stratégie globale et la compréhension des humains ET obtenions de nouveaux outils et canaux intéressants. Cela devrait être l’âge d’or du marketing. Mais au lieu d’évoluer en harmonie, ces deux phénomènes se sont développés dans des directions différentes, créant des tensions croissantes.

En 2017, Binet & Field dans «Media in Focus» a montré que même si nous vivons à l’ère numérique, les marques devraient réduire la communication tactique ciblée au profit de larges publicités émotionnelles. En revanche, au début de 2019, les dépenses publicitaires numériques étaient sur le point de dépasser les dépenses traditionnelles aux États-Unis.

Le problème est que nous avons confondu les deux. Les nouveaux outils et données brillants ont été confondus avec la stratégie et les objectifs. Et les modèles de stratégie qui ont souligné la nécessité de construire une marque ont été considérés par certains comme un argument pour ne pas explorer de nouvelles possibilités.

La dualité a été alimentée par la technologie FOMO, le court terme et de grands intérêts commerciaux à la fois de la vieille école et des côtés innovants du ring. Le débat a parfois été acharné, les nouvelles technologies accusant les organisations patrimoniales de recommander des canaux médiatiques mourants en raison de l’ignorance et des modèles de revenus obsolètes.

Pendant ce temps, la vieille garde estime que les nouveaux défenseurs de la technologie recommandent de nouvelles choses et de nouveaux KPI sans pouvoir prouver comment ils contribuent aux objectifs globaux de la marque, dans une attitude qui rappelle cette annonce IBM de 1997:

“Nous devons être sur Internet.” “Pourquoi?” “… Je ne dis pas.”

Au début et au milieu des années 2010, le pendule évoluait clairement vers le nouveau et passionnant. Pepsi a déplacé une grande partie de ses dépenses de marketing 2010 des publicités du Super Bowl TV, se concentrant plutôt sur les médias sociaux et l’objectif de la marque et les KPI d’engagement numérique. La campagne a remporté un prix Clio et a été célébrée pour son innovation. Cependant, à la suite de la campagne, Pepsi a perdu l’équivalent de 350 millions de dollars de parts de marché au profit de Coke (qui a conservé les médias traditionnels).

Alors que nous attendons avec impatience une nouvelle décennie, on ne peut s’empêcher de voir l’ironie du fait que Facebook sera l’un des principaux annonceurs de la diffusion télévisée du Super Bowl 2020.

Et en même temps que le puissant acteur de l’économie des médias sociaux baisse les avantages de la publicité traditionnelle, les acteurs traditionnels réfléchissent rapidement au fait que seules les publicités télévisées et les points de vente physiques ne suffiront pas en 2020. La portée de la télévision diminue , le numérique fait de plus en plus partie des interactions avec les consommateurs, et le commerce de détail traditionnel est sérieusement mis au défi par les détaillants (RIP Sears and Barneys).

Donc, si je veux faire un humble souhait pour les années 20 à venir, c’est pour ces deux camps de sortir de la polarisation et de trouver un terrain d’entente.

Les nouvelles technologies, voies et idées devraient avoir une chance équitable, être évaluées et testées sur la manière dont elles peuvent atteindre les objectifs globaux.

Dans le même temps, ces nouvelles choses sur le bloc devront prouver leurs capacités, non seulement sur la fourniture de taux d’engagement mais sur la réalisation d’objectifs primordiaux tels que la construction de la marque, la disponibilité physique ou les avantages du produit.

Maîtriser la combinaison de la singularité et de la cohérence de la stratégie avec la curiosité et la compréhension des nouveaux phénomènes sera vraiment la clé du succès dans les années à venir.