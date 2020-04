Pourquoi les cadres bloquant la lumière bleue sont intelligents à utiliser à l’ère du travail à domicile

Étant donné que notre journée entière tourne autour d’une source de lumière artificielle, la plupart d’entre nous ressentent quotidiennement les effets secondaires de l’exposition à la lumière bleue.

Mars

31, 2020

3 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Vous êtes-vous déjà demandé ce que le mode Night Shift fait à votre téléphone, en plus de donner à votre écran une teinte jaunâtre? Des paramètres tels que Night Shift bloquent l’émission de lumière bleue, les types de longueurs d’onde qui sont à l’extrémité supérieure du spectre lumineux, juste avant les UV.

Bien qu’il n’y ait rien de mal à obtenir de la lumière bleue en petites quantités (après tout, elle se trouve tout autour de nous dans la nature ainsi que via nos appareils technologiques), la recherche suggère qu’il pourrait y avoir un impact négatif de la surcharge sur la lumière bleue, à savoir sur le sommeil. Cette courte longueur d’onde peut stimuler l’énergie, à tel point que notre corps peut associer la lumière bleue à la journée. Cela signifie que plus vous regardez votre ordinateur ou votre smartphone longtemps, plus il vous sera difficile de vous coucher la nuit. De plus, l’American Academy of Ophthalmology affirme qu’elle peut également contribuer à la fatigue oculaire numérique.

Étant donné que beaucoup d’entre nous doivent travailler au moins huit heures par jour sur nos ordinateurs portables, nous nous détendons en regardant des émissions sur Netflix et nous restons en contact avec nos proches sur FaceTime, il est facile de voir pourquoi la plupart d’entre nous ressentiront les effets secondaires d’exposition à la lumière bleue maintenant plus que jamais.

Pour les masses d’entre nous qui ne peuvent pas quitter une journée de travail ou de divertissement (en particulier en cette époque de distanciation sociale), les lunettes bloquant la lumière bleue peuvent au moins aider à rendre votre écran plus sain.

Ces conceptions, qui ont été rendues populaires par des étiquettes de lunettes directes au consommateur comme Felix Gray, bloquent toute lumière nocive qui pourrait gêner notre obturateur ou forcer nos élèves. Par exemple, toutes les conceptions de Felix Gray offrent une protection contre la lumière bleue, ainsi qu’une protection contre les reflets, qui, lorsqu’elles sont combinées, offrent aux utilisateurs un spectre complet de protection contre une multitude de problèmes qui pourraient provoquer fatigue oculaire, inconfort, maux de tête, vision floue, cou douleur et incapacité à dormir. En tant que personne qui utilise des lunettes de chevreuil depuis un peu moins d’un an, il a été impressionnant de voir comment les maux de tête informatiques courants, comme les migraines littérales et la fatigue oculaire, ont légèrement diminué au fil du temps. Mais là où j’ai vu la plus grande différence, c’était de garder la paire près de ma table de nuit. Les nuits où je décidais de me détendre au lit en regardant une émission de télévision sur mon ordinateur portable ou un clip vidéo sur mon smartphone, je ne me sentais pas agité en me couchant.

Un gros avantage de tous les designs de Felix Gray (et pas seulement des lunettes Roebling) est que toute la gamme est complètement élégante sans être chère. Les prix commencent à 95 $ et les montures sont disponibles en verres sans ordonnance ou sur ordonnance.

Convaincu d’ajouter une paire de lunettes bloquant la lumière bleue à votre répertoire quotidien? En savoir plus sur Felix Gray et découvrez tous ses modèles populaires ici.

.