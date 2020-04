Pourquoi les faux mots peuvent convenir à votre nouveau nom commercial

Avril

Il existe deux types de noms que vous pouvez créer à partir de pièces de rechange: les mots composés et les mots mélangés. Les mots composés sont toujours reconnaissables comme des noms composés de deux mots. Les mots mélangés vont plus loin – ils sont parfois reconnaissables, mais pas toujours.

Passons maintenant à une étape: parlons de la création de mots qui n’ont aucune trace claire de leurs origines.

Il y a un terme français appelé DIY. Cela se traduit à peu près par «bricoler» ou «bricolage». En art, cela signifie que tout ce que nous créons contient des morceaux d’autres choses. Par exemple, les œuvres de Picasso contiennent des morceaux de Cézanne qui contiennent des morceaux de Pissarro. Il se peut qu’il n’y ait pas de mots vraiment inventés mais qu’ils soient juste des morceaux de bricolage habilement déguisés.

La principale raison de créer un nom de marque de cette manière est que vous pensez fermement que votre entreprise doit avoir un nom unique. C’est une façon audacieuse d’aller. Vous vous sentez audacieux? Voici quelques façons de commencer à créer de nouveaux mots.

Substitution de voyelle

Choisissez quelques mots dans votre liste d’idées de noms d’entreprise. Vous pouvez commencer à changer les mots en échangeant les voyelles. Par exemple, j’ai choisi le mot «petit» dans ma liste. “Smoll” et “smull” n’ont pas l’air ni ne semblent particulièrement attrayants. Smill est intéressant, cependant. Et bien que je sois certain que je venais de inventer ce mot, il s’avère qu’il existe déjà sur Internet et a des significations que je ne voudrais peut-être pas associer à mon entreprise. Je vais donc passer à d’autres options.

Substitution de la consonne

Vous pouvez également essayer d’échanger des consonnes, bien que cela soit parfois plus difficile. Poursuivant avec le «petit» exemple, décrochage et décrochage sont déjà de vrais mots. Sdall et Sball ressemblent à des erreurs. Scall et skall ont un aspect étrange et sonnent comme “crâne”. Qu’en est-il du smahh ou du smaff? C’est une méthode délicate pour créer de nouveaux mots, mais cela peut valoir la peine si vous pouvez dépasser les mots étranges que vous pouvez produire en cours de route.

Onomatopée

Onomatopée, c’est quand un mot est orthographié de la façon dont il sonne: miaou, gazouillis, rugissement et tic-tac sont tous de bons exemples. Essayez d’écrire les sons des choses que vous entendez. Par exemple, si vous aimez les hiboux, essayez d’orthographier le son qu’ils produisent en l’entendant. Ce ne sera probablement pas un “hululement”, bien que ce soit aussi une onomatopée.

Voici quelques noms inventés:

BeboEtsyLexusHäagen-Dazs

Lorsque vous inventez des mots, il existe un bon test que vous pouvez utiliser pour déterminer si le mot est susceptible de bien fonctionner: le test de la rime. Y a-t-il un vrai mot qui rime avec votre mot inventé? Si c’est le cas, il est plus probable que le nom soit adopté. Cela signifie que le nom a une construction commune même si la combinaison de lettres est unique. Vous remarquerez qu’il y a des mots qui riment pour chacun des noms dans la liste ci-dessus: placebo, Betsy, Texas… OK, il n’y a vraiment rien qui rime avec Häagen-Dazs. C’est parce que le fondateur n’essayait pas de créer un mot qui sonnait anglais. Il voulait quelque chose qui sonnait danois et qui les positionnerait aux côtés des confiseurs européens.

Lorsque vous inventez un mot, vous choisissez un nom qui n’a pas de sens littéral. Mais vous aurez un avantage significatif si cela ressemble à un vrai mot. Tenez vos noms jusqu’au test de la rime et voyez comment va le vôtre.

Mots mélangés

Un mot mélangé est un nouveau mot composé de deux parties. Il est similaire à un mot composé dans le sens où vous créez un nouveau mot à partir de composants, mais le résultat est assez différent. Le nom final semble moins familier et se démarque dès le début. Voici quelques exemples qui étaient autrefois très étranges mais qui semblent maintenant évidents et familiers:

Groupe + coupon = GrouponPin + intérêt = PinterestUnique + vêtements = UniqloMicrocomputer + software = MicrosoftAccent + future = Accenture

Dans les exemples ci-dessus, qu’est-ce qui rend Groupon plus facile à dire qu’Uniqlo? Lors de la création de ces mots, il y a une règle très importante à suivre: évitez quelque chose appelé awkwordplay. Le terme décrit une erreur courante que font les auteurs de noms lors de la création de mots mélangés. L’idée a été inventée par Christopher Johnson, auteur de Microstyle et créateur du blog The Name Inspector. Le terme lui-même est un exemple d’un problème courant avec les mots mélangés. Il n’est pas clair quelle syllabe mettre en valeur. La première syllabe de “maladroit” et la première syllabe de “jeu de mots” doivent toutes deux être soulignées. Quand ils sont mélangés dans un «jeu de mots génial», vous ne savez pas quelle syllabe souligner, la première ou la seconde. Cela semble bizarre de toute façon.

Soyez donc clair quelle syllabe est mise en valeur. Groupon suit cette règle et est facile à prononcer, tout comme Pinterest. Uniqlo ne le fait pas et la prononciation est ambiguë. La deuxième syllabe de “unique” et la première syllabe de “vêtements” sont soulignées. Lorsqu’elles sont mélangées, il n’est pas clair si la deuxième ou la troisième syllabe de “Uniqlo” doit être soulignée. Pour cette raison, le mot semble maladroit.

Tirez 10 mots de votre liste de brainstorming. Utilisez les méthodes décrites ci-dessus pour créer 10 nouveaux noms inventés.

