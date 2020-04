Pourquoi les gens achètent-ils du Bitcoin s’il est instable?

Compte tenu de la chute de la principale crypto-monnaie et de sa relative reprise en quelques jours au mois de mars, de nombreux membres de la communauté se demandent pourquoi les gens achètent du Bitcoin s’il est si instable?

Compte tenu de cela, il est évident qu’il existe une controverse marquant deux positions claires. L’un qui prétend que le Bitcoin n’a aucune valeur et n’est qu’un instrument de spéculation, et l’autre qui considère que le Bitcoin a une certaine valeur.

Bien sûr, dans les deux cas, l’achat de Bitcoin peut être intéressant s’il est si instable. Soit pour ceux qui veulent gagner de l’argent grâce au trading, soit pour ceux qui veulent accumuler du Bitcoin à la baisse en le considérant comme un instrument de refuge de valeur.

À quoi faut-il penser lors de l’achat de Bitcoin?

Débat lors de l’achat de Bitcoin: prix vs valeur

Il est courant de rencontrer l’argument selon lequel le Bitcoin n’est pas un havre de valeur lorsque son prix baisse. Cependant, il y a très probablement une erreur lorsque vous essayez de faire valoir que la valeur de Bitcoin est définie en dollars.

C’est parce que le prix et la valeur ne sont pas la même chose. Le prix est ce que nous sommes prêts à payer pour quelque chose, mais la vérité est qu’il représente la façon la plus acceptée «d’essayer» de mesurer la valeur des choses.

La valeur est une qualité, ou un ensemble d’attributs, d’un objet ou quelque chose. C’est-à-dire que la valeur est donnée par ses caractéristiques propres ou intrinsèques. Cela n’a donc rien à voir avec le prix.

Cependant, la réalité est que dans notre esprit collectif, nous pensons que quelque chose est très précieux quand il coûte trop cher, et l’inverse est également vrai lorsque son prix est très bas.

Il convient de mentionner que cela découle de la grande difficulté qui existe pour savoir comment mesurer la valeur des choses, car la valeur est généralement relative à chaque personne.

L’achat de Bitcoin comme instrument de spéculation

Tout d’abord, il convient de préciser que tout ce qui peut être échangé est susceptible de spéculation.

Nous avons les actions d’une entreprise, les métaux précieux et même les aliments avec lesquels vous pouvez spéculer avec leurs prix. Du lithium aux avocats, on peut spéculer. Le Bitcoin ne fait pas exception.

D’une certaine manière, ce n’est pas mauvais. Ce que je veux dire, c’est qu’il est plus normal que beaucoup aient essayé de repérer le Bitcoin.

Cependant, c’est généralement l’argument le plus récurrent de ceux qui ont sûrement eu une mauvaise journée de trading avec Bitcoin. Pensant que c’est Scam, Ponzi, pyramide et même instrument de la CIA.

Si vous achetez du Bitcoin ou le vendez de manière si instable, vous pouvez laisser de bons bénéfices à ceux qui font une stratégie et une gestion correctes dans leur trading.

De plus, cette «instabilité» ou volatilité ne sera pas nécessairement éternelle, car elle devrait diminuer lorsque l’adoption massive aura déclenché son prix. Si votre prix est trop élevé, il sera plus difficile de déplacer un pourcentage.

Mais il ne faut pas perdre de vue que lorsque vous négociez avec Bitcoin, la technologie reste la même. Il n’est pas du tout affecté même si son prix monte à 100 000 $ ou tombe à 10 $, sa valeur reste intacte.

Lorsque vous achetez du Bitcoin, vous achetez une technologie pour stocker et transférer de la valeur sans intermédiaire.

Comment savoir si quelque chose a de la valeur?

Comme je l’ai mentionné, il est très difficile de connaître la valeur réelle des choses. De plus, il faut rappeler le secteur qui considère le Bitcoin comme un instrument de spéculation avec l’idée de profiter de sa volatilité.

Ceux qui le voient comme ça donnent des commentaires comme quoi le métal doré a de la valeur, et c’est pourquoi ils s’entraînent à acheter du Bitcoin. Parfois, peut-être pour essayer de paraître bien informé.

Mais, quand on demande à cette même personne “qu’est-ce qui donne de la valeur à l’or?” Ou “pourquoi est-il précieux?”, On peut remarquer un certain manque de connaissance et de maîtrise du sujet. Notant que ces mêmes personnes recommandent d’acheter du Bitcoin car il ressemble à de l’or, sans pouvoir répondre à ces questions.

On peut donc en déduire qu’ils croient que l’or a de la valeur, non pas parce qu’ils connaissent sa valeur réelle, mais plutôt parce que “la majorité l’a historiquement dit”.

Je ne veux pas non plus dire que je pense que l’or n’a aucune valeur. Au contraire, que la majorité comprend que l’or peut être un refuge de valeur, simplement parce que la majorité l’a accepté et non pas parce qu’il connaît ses attributs.

Attributs ou caractéristiques de quelque chose de valeur

Alors, comment savez-vous si quelque chose a de la valeur? Comme je l’ai mentionné ci-dessus, la valeur des choses est donnée par leurs propres caractéristiques. Ainsi, au-delà du prix du Bitcoin, sa valeur est principalement donnée par les éléments suivants:

RaretéDifficulté à obtenirDivisibilitéPortabilitéFongibilitéDurabilitéDécentralisationPermissableInfalsifiableInmutableUngouvernable

Ensemble, ils contribuent à des caractéristiques qui rendent le Bitcoin unique. Pour le moment, il n’y a rien de tel, malgré les altcoins qui existent.

En outre, l’achat principal de Bitcoin offre une résistance à la censure, car il ne peut être arrêté ou bloqué par aucun gouvernement ou entité.

De plus, si quelqu’un veut stocker 1 $ de sa richesse, sans avoir la possibilité d’être confisqué, Bitcoin est le bon instrument, car il n’y a aucun moyen de l’extraire ou de le geler de votre compte.

Bien sûr, penser que vous disposez d’un réseau de milliers d’ordinateurs avec une puissance de calcul qui régule et garantit la sécurité et la légitimité des avoirs, est une valeur ajoutée inégalée, appelée Blockchain.

C’est d’avoir la souveraineté et le contrôle de votre argent.

Le Bitcoin comme havre de valeur

Si vous achetez du Bitcoin, vous choisissez où déposer le temps et l’énergie que vous investissez en échange de votre travail.

D’une manière générale, c’est votre richesse que vous gardez hors du système bancaire. Un système de dette et d’argent indésirable de Poluto, qui semble s’effondrer.

Bien sûr, il y aura ceux qui pensent que le récent déclin des marchés mondiaux, résultant de la menace du Coronavirus, a démontré que le Bitcoin n’est pas un havre de valeur.

Nous devons nous rappeler que la majorité de la population mondiale, face à une crise, cherchera un refuge qu’elle «considère comme sûr». Donc, dans ce sens, la majorité a couru vers les dollars, provoquant même la chute de l’or et de l’argent. Donc, acheter du Bitcoin était quelque chose que beaucoup de gens ont décidé comme impossible.

En outre, si nous acceptons le fait que l’argent Fiat n’a pas été le meilleur moyen de représenter et de sauvegarder la richesse, alors il ne serait pas correct de penser que Bitcoin a perdu de la “valeur” en le mesurant par rapport à la même monnaie Fiat, ce qui n’a pas été le cas non plus. .

À quoi devrait ressembler un refuge de valeur?

Ensuite, Comment devrait être un refuge de valeur?. Parmi les attributs ou caractéristiques susmentionnés, pour être un refuge de valeur, seuls 3 attributs intrinsèques et 1 élément étranger au refuge lui-même sont nécessaires. Les 3 attributs sont: rareté, difficulté d’obtention et durabilité.

Clairsemée

Elle doit être rare, car la rareté est intrinsèquement liée à notre notion de valeur. Avec Bitcoin, nous savons qu’il n’y aura jamais plus de 21 millions d’unités. Il ne faut donc pas acheter de Bitcoin existant, car aucun nouveau n’est généré.

Difficile à obtenir

Il doit être difficile à obtenir, car de cette façon, il est garanti que tout le monde ne peut pas produire en excès, en maintenant un approvisionnement contrôlé.

La difficulté de l’exploitation minière permet d’autoréguler le temps d’émission des nouvelles pièces. Rendant impossible d’accélérer la production de Bitcoin.

De plus, cette difficulté produit un coût énergétique élevé, ce qui rend la production de Bitcoin chère, et tout le monde ne peut pas encourir une émission incontrôlée.

Durable

Une réserve de valeur doit également être durable, car elle doit être maintenue et préservée dans le temps, ce qui permet de transférer la richesse déposée dans le futur.

Le protocole Bitcoin n’a pas de date de validité ou d’expiration, il est exempt de corrosion et d’espace physique. De plus, son protocole permet une diffusion programmée jusqu’en 2140 et continue de fonctionner après cela.

Le quatrième élément non intrinsèque

Et enfin, un refuge de valeur doit respecter un élément qui est «attribué» et non le sien. C’est la perception ou l’adoption des gens.

Par exemple, lorsque les gens pensent que l’or et l’argent sont un havre de valeur, ils agissent en conséquence. C’est l’idée qu’ils servent à stocker de la valeur qui fait que les gens l’utilisent comme tel.

Après tout, si l’idée est qu’à l’avenir la richesse stockée dans un refuge de valeur puisse être utilisée, nous ne devons pas oublier que ce sont les gens qui doivent accepter et reconnaître cette valeur déposée.

Cela a été expliqué par John Bollinger sur son compte Twitter:

«Sur la base des nombreux commentaires sur ma note sur le statut de refuge de Bitcoin, ou son absence. Le refuge est une question de perception, pas de fait. Si un actif est considéré comme une valeur refuge, il l’est. L’affaire est complètement psychologique. “

Selon les nombreux commentaires de ma note sur le statut de refuge ou l’absence de Bitcoin. Le refuge est une question de perception, pas de fait. Si un actif est considéré comme une valeur refuge, il l’est. La question est entièrement psychologique.

– John Bollinger (@bbands) 10 mars 2020

De façon réaliste, il est assez stupide de penser que tout actif augmentera ou restera perpétuellement au même prix en dollars.

Le terme valeur refuge signifie en fait que l’actif en question possède des qualités ou des attributs inhabituels qui le rendent plus apte à conserver sa valeur dans le temps que d’autres actifs.

Et tandis que l’or et l’argent pourraient être de bons atouts comme havre de valeur, leur condition physique les limite et améliore à son tour les autres attributs de Bitcoin dans le temps et l’espace.

Pour l’instant, je dis au revoir et saisis cette occasion pour vous rappeler que:

“L’essence du Bitcoin est de donner aux individus la souveraineté et la liberté sur leur argent pour contrôler leur richesse.”

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le