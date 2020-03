Pourquoi les objectifs personnels et les loisirs sont essentiels pour une carrière épanouissante

Ils vous donnent une perspective et vous rendent meilleur dans votre travail.

L’avancement, les promotions et les augmentations sont souvent considérés comme le succès ultime de notre société. Il n’est pas rare de rencontrer des gens qui n’ont apparemment aucun intérêt extérieur car ils sont trop concentrés sur leur travail. Le problème est que, pour la grande majorité des gens, le travail qu’ils font quotidiennement n’est pas vraiment agréable. Et en se concentrant uniquement sur leur travail, ils passent à côté d’un élément crucial d’une vie et d’une carrière épanouissantes – des objectifs personnels.

Quand je dis «objectifs personnels», je ne veux pas dire «je vais doubler mon quota de ventes ce trimestre». Je parle d’objectifs qui n’ont rien à voir avec le travail. Cela pourrait être aussi simple que d’en lire plus. Ou cela pourrait être ambitieux, comme apprendre une nouvelle langue. C’est le type d’objectif qui enrichit votre vie, vous aide à développer de nouvelles compétences et vous donne un sens de l’objectif en dehors de votre travail.

J’occupe des postes de direction depuis plus d’une décennie maintenant, et bien que je prenne mon travail au sérieux, je ne le laisse pas diriger ma vie. Je joue du cor français depuis le lycée, et je continue à le pratiquer, avec le souci de me remettre à jouer pour un orchestre. J’ai aussi choisi la photographie, pour aucune autre raison que mon intérêt personnel. Il est très peu probable que j’utilise l’un de ces passe-temps dans mon rôle quotidien de PDG d’une entreprise de logistique.

Dans la culture du bourreau de travail d’aujourd’hui, beaucoup de gens s’inquiètent que les objectifs personnels soient une perte de temps – après tout, une photo sympa ne vous procurera pas cette promotion. Mais la réalité n’est pas si noire et blanche. Vos objectifs personnels n’existent pas dans le vide. Ils ont le potentiel de vous conduire vers une carrière et un style de vie plus heureux et plus satisfaisant.

Les objectifs et projets personnels vous donnent une perspective bien nécessaire

Certaines personnes pensent que leur travail et leur vie personnelle existent dans des silos différents. Pour mieux travailler et faire avancer leur carrière, ils croient qu’ils doivent se concentrer davantage sur leur travail et réduire le temps qu’ils consacrent à leurs activités personnelles.

La vérité est que l’apprentissage d’un instrument, la lecture de l’histoire, la plantation d’un jardin ou le travail sur votre roman vous aideront au travail. Des études suggèrent que les personnes ayant des passe-temps créatifs réussissent mieux, récupèrent plus rapidement de leur travail et sont moins susceptibles de s’épuiser.

Lorsque vous investissez du temps dans vos objectifs personnels, vous voyez les fruits de votre travail porter leurs fruits. Ce bonheur se retrouve souvent dans votre travail. Et une journée de travail longue et difficile est beaucoup plus facile à gérer si vous avez l’impression de progresser dans d’autres domaines de votre vie.

D’un autre côté, si vous dépensez tout votre temps et votre énergie au travail, vous pouvez constater que vous n’avez rien dans votre vie sur lequel vous rabattre si vous êtes licencié ou si une entreprise ne fonctionne pas. Cela est particulièrement important pour les entrepreneurs, qui peuvent facilement devenir tellement pris dans leur entreprise que cela prend le dessus sur leur vie. Si votre entreprise échoue, vous voudrez qu’une autre activité vous donne la perspective et le but de vous aider à traverser une période difficile.

Poursuivre divers passe-temps et intérêts est ce qui fait de vous une personne bien équilibrée. Et surtout, vos activités peuvent fournir une lumière directrice lorsque rien d’autre ne semble aller bien.

Ils peuvent vous aider à rester motivé au travail et à la maison

Votre vie personnelle et votre vie professionnelle ne sont pas complètement séparées. Presque tout le monde peut se fixer des objectifs de nature personnelle, mais qui ont également une application dans leur carrière. Par exemple, l’un de mes «objectifs de combinaison» est la réapprentissage du code. J’ai une certaine expérience avec le sujet, mais cela a été trop long pour moi de dire honnêtement que je suis bien versé.

Il est possible que le codage contribue à une partie du travail que je fais dans mon entreprise, mais j’ai également des raisons personnelles d’apprendre à coder. Un de mes objectifs à long terme est d’avoir éventuellement ma propre ferme autonome, et il existe une multitude de logiciels que je peux utiliser pour créer et gérer des fonctions automatisées comme la plantation et l’irrigation. En réapprenant à coder, je fais un pas vers cet objectif personnel à long terme tout en me donnant un coup de pouce dans mon travail actuel.

Je travaille également sur une licence de pilote privé, principalement pour le plaisir, mais je suis sûr que les avantages d’une meilleure connaissance de la situation et d’un meilleur multitâche seront payants d’une manière ou d’une autre. J’ai choisi de le faire parce que c’était mon objectif à vie, pas parce que je m’attends à voler pour des raisons professionnelles.

Les objectifs de combinaison qui impliquent des aspects de votre développement personnel et professionnel sont souvent le meilleur moyen de continuer à apprendre car ils vous fournissent deux fois plus de motivation et de potentiel de réussite.

Vous ne perdez jamais de temps en vous poussant à apprendre quelque chose de nouveau. Fixer des objectifs personnels est souvent sous-estimé par ceux qui ne comprennent pas leur pouvoir. Mais si vous commencez à poursuivre une partie de la vôtre, je vous garantis que cela changera la façon dont vous voyez votre carrière et votre développement personnel.

