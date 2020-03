Pourquoi les semi-hybrides et micro-hybrides ne sont-ils pas mis sur le marché?

Ces derniers mois, le nombre de nouveautés qui apparaissent sur le marché avec un certain type d’hybridation est incessant, des systèmes légers de 12 volts aux hybrides purs. Est-ce une amélioration pour le client ou uniquement pour les fabricants?

Pendant des années, les moteurs diesel ont été la meilleure alternative aux moteurs à essence pour tous ceux qui avaient besoin d’une faible consommation pour parcourir plus de kilomètres – ou pour l’avantage psychologique d’aller faire le plein toutes les deux semaines -. Quoi qu’il en soit, le rôle du diesel a chuté.

De nos jours hybrides légers ils fonctionnent comme la meilleure solution pour ne pas manquer autant de diesel. Quelques constructeurs parient toujours sur l’hybridation pure, dans laquelle il y a des batteries haute tension, un moteur électrique qui peut déplacer la voiture seule, une transmission automatique et la possibilité de rouler à temps sans émissions.

Les autres fabricants optent pour le joker des hybrides plus légers, le microhybrides et les semi-hybrides. À proprement parler, les microhybrides sont 12, 24 (comme Mazda), ou 48 volts, tension relativement basse. L’énergie récupérée lors du freinage est utilisée pour déplacer un alternateur / générateur connecté à la ceinture de service.

Système SHVS Suzuki 12 volts – Il suffit de trouver un trou pour une très petite batterie supplémentaire (en bas à gauche) qui ne prend pas de place et ajoute à peine du poids à la voiture

Ce schéma présente de nombreux avantages: il est très “facile” de le placer même dans des voitures qui n’ont pas été conçues pour être hybrides, les composants sont très légers et légers, le conducteur n’a absolument rien à faire de différent et est une solution relativement bon marché. Les fournisseurs automobiles ont soudainement résolu les problèmes de plusieurs fabricants à la fois.

En échange d’un surcoût raisonnable, qui ne doit pas dépasser celui d’un mécanicien diesel, le conducteur connaîtra une réduction appréciable de sa consommation, bien que celle-ci dépendra plus ou moins beaucoup des conditions de conduite. Plus le freinage est régénératif, plus l’avantage est grand. Dans tous les cas, le moteur thermique pousse toujours, avec plus ou moins d’assistance.

Maintenant, d’après l’expérience que j’ai accumulée avec divers systèmes de ce type, je dois dire que l’amélioration de la consommation est quelques dixièmes de litre, donc un diesel continuerait à faire “mieux”. Pourtant, il reste un avantage évident, la complexité mécanique est à peu près la même, mais les freins dureront plus longtemps qu’un modèle non hybride, la prise électrique aide à ralentir.

Vidéo de démonstration du système microhybride Mazda

Un autre avantage appréciable des systèmes microhybrides, en particulier par rapport à un Stop & Start normal, est que le moteur thermique s’arrête de tourner avant de s’arrêter, les démarrages sont plus rapides (et plus fluides) et le temps pendant lequel la voiture peut rester immobile sans démarrer la Le moteur à combustion est également supérieur.

Les fabricants en profitent car ils peuvent réduire quelques grammes de CO2 par kilomètre, et la grande majorité épargnera plusieurs millions d’euros d’amendes à l’UE pour avoir dépassé 95 g / km avec ce qui est enregistré cette année et l’an prochain. Et l’avantage est plus grand quand il y a un peu créativité comptable quand il s’agit de fixer les prix.

Imaginez un modèle A qui approuvait auparavant plus de 120 g / km, a payé 4,75% du GI. Votre mise à jour, modèle B, il possède un système microhybride, il passe de 120 g / km et il ne paie pas la taxe. Le prix départ usine augmente un peu sous prétexte d’avoir amélioré l’équipement (qu’il est moins cher de l’acheter en grande quantité) et le client voit une petite différence de prix. Dans PFF, la différence est plus grande, le fabricant obtient une plus grande marge (théoriquement).

Des modèles comme le Honda CR-Z (semi-hybride) ont échoué, peut-être sont-ils arrivés trop tôt?

Dans les semi-hybrides l’avantage en économie de carburant est plus élevé, puisque le moteur électrique est intégré dans la transmission, il est généralement plus puissant et plus de dixièmes peuvent être rayés. Vous devez installer des batteries un peu plus grandes, mais les ingénieurs savent bien jouer à Tetris pour que tout rentre sans percevoir de pertes dans l’habitacle ou le coffre.

Si nous mettons tout en équilibre, nous obtenons que les voitures augmentent un peu le prix, mais tout au long de leur durée de vie, elles récupéreront le surcoût investi en elles, sans avoir à renoncer à la boîte de vitesses manuelle ou à la conduite “habituelle”, et avec des avantages supplémentaires en termes de confort urbain ou de coût de maintenance (la partie hybride est sans entretien, mais les freins durent plus longtemps). Nous sortons plus gagnants que perdants, et en ce qui concerne les fabricants, plus ou moins la même chose.

Le reste de la société peut également en bénéficier. Un feu rouge où plusieurs semi-hybrides ou micro-hybrides sont arrêtés, le plus simple est que ce soit un festival de silence, à l’exception d’un moteur qui a été démarré pour répondre à une demande énergétique spécifique qui ne peut être soutenue que par une batterie (climatisation, lunette arrière chauffante) , etc.). Tout comme les hybrides qui ne semblent pas être jusqu’à ce que le capot s’ouvre …