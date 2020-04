pourquoi l’inaction pourrait être fatale pour les marques – Econsultancy

Lorsque de mauvaises nouvelles frappent, les gens entendent souvent la phrase «La vie continue». Cette fois cependant, il semble que la vie telle que nous la connaissons ait été suspendue.

Bien que nous ayons pu redécouvrir les joies d’un puzzle, les voyages non essentiels – au travail ou en vacances – ont été suspendus. Les frivolités qui accompagnent un voyage au pub ont cessé et tout reniflement d’une célébration, que ce soit un mariage, un anniversaire ou un baptême, a été annulé. Dégagez votre gorge dans les magasins et la façon dont les gens se tournent pour vous regarder, vous seriez excusé de penser que vous étiez sur The Voice. Cette fois cependant, quatre personnes se seront retournées avec un regard noir et ne chercheront pas à vous choisir pour leur équipe.

Pour l’instant, Covid-19 a remplacé les plaisirs de la vie par la panique. Les psychologues exigent que la panique s’accompagne d’un bi-produit inutile: l’apathie.

Pourquoi? Le biais d’optimisme, qui fait croire aux gens qu’ils sont eux-mêmes moins susceptibles de vivre un événement négatif, rend les gens apathiques à la situation. Parce qu’un récit de Covid-19 voit les gens ignorer la menace initiale, ce qui signifie qu’ils n’agissent pas assez vite. Cela est évident dans le monde entier, des gens qui fréquentent la plage en Israël aux gens qui se rassemblent au Victoria Park dans l’Est de Londres, même après la fermeture des écoles.

Tout comme l’inaction peut être fatale à nos gouvernements et à la population, elle l’est aussi aux marques. Comme nous l’avons découvert lors de notre dernier ralentissement, si les marques ne gardent pas leurs lumières allumées, elles seront bientôt oubliées.

À court terme, l’obscurité a peu d’impact sur les indicateurs de marque ou d’entreprise. De plus longues périodes hors antenne sont susceptibles d’affaiblir la santé de la marque, car elles sont susceptibles de nuire à la part de marché et de réduire la disponibilité mentale de la marque.

Dans “Marketing en période de ralentissement”, Peter Field identifie une forte corrélation entre la part de la voix et les dépenses publicitaires. Part des baisses de voix par rapport aux dépenses publicitaires relatives. Cependant, une fois la baisse amorcée, nous pouvons voir que ce n’est pas un simple cas de restauration des dépenses pour l’inverser.

Il est clair que la meilleure façon d’assurer la croissance à long terme de la marque est de maintenir certaines dépenses publicitaires, et la façon dont les marques font de la publicité est également cruciale.

Nous nous occupons normalement du changement de comportement. Cependant, de la façon dont nous achetons à ce que nous avons envie de consommer en temps de crise, il est clair que notre comportement a déjà changé. Covid-19 a changé les comportements des clients et les marques qui gagneront sont celles qui peuvent s’adapter à ces changements.

Ceux qui ne parviennent pas à fléchir risquent de devenir non pertinents. L’utilisation d’un cadre en trois étapes prêt pour le comportement peut nous aider à traverser les périodes d’incertitude.

1. Impact immédiat – les marques doivent fournir une certitude et un objectif

Dans les moments où notre sécurité est menacée, les gens sont câblés pour rechercher la clarté et le calme. Fournir de la certitude et faire preuve de solidarité peut aider à atténuer une partie de cette panique nationale, car elle alimente positivement notre sens du collectivisme en période de lutte. À la fin de la journée, nous nous souviendrons des marques qui se sont souvenues de nous.

2. S’adapter à une nouvelle norme – l’importance de la saillance

Alors que la crise se déroule, la nouvelle réalité change le comportement, la consommation et la conversation de chacun. S’adapter, c’est souvent innover de manière saillante. La clé réside dans l’agilité. Les marques doivent adopter la synesthésie tactile, elles doivent être le pouls de ce que pensent et ressentent leurs clients, afin qu’elles puissent agir rapidement sur ces déclencheurs avec des messages et des approches modifiés de manière appropriée.

3. Redémarrer – nouveaux départs et sonner avec de nouveaux états émotionnels

Heureusement, aucune crise ne dure éternellement et la vie continue finalement. Les restrictions et les mesures s’assoupliront à terme, et nous serons invités à revenir à une… nouvelle vie. La période post-Covid-19 sera utilisée par beaucoup comme un moment de renaissance – beaucoup seront motivés par des comportements ambitieux. La meilleure action pour les marques est de prévoir l’état émotionnel et les changements de comportement requis de chacun pour redémarrer.

Pour qu’une marque soit présente dans le moment positif d’un nouveau départ, elle doit rester active dans les périodes sombres, tout en planifiant pour les plus légères. Il doit également exécuter cette positivité de la manière la plus appropriée sur le plan sonore. Covid-19 est, sans aucun doute, un temps de contrainte. Cette contrainte n’est cependant pas un obstacle à la créativité. Lorsque nous avons moins à travailler avec, les psychologues ont constaté que nous commençons à voir le monde différemment. C’est le moment de faire le changement.