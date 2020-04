Pourquoi LinkedIn peut être la plateforme de médias sociaux la plus efficace de notre temps

Lorsque la plupart des gens parlent des médias sociaux, ils font généralement référence à des plateformes comme Facebook ou Instagram, mais pensent rarement à LinkedIn comme faisant partie de la vaste gamme de plateformes de médias sociaux disponibles.

Nous avons tendance à supposer que LinkedIn n’est pas un endroit si précieux et souvent, même les entreprises font cette erreur, en supposant qu’il serait beaucoup plus avantageux de se concentrer sur leur présence sur Twitter, par exemple. Il y a une logique derrière cela: LinkedIn est un endroit pour les entreprises, mais je cherche à faire de la publicité auprès de vraies personnes, et elles vont être sur d’autres plateformes plus décontractées, donc je pourrais aussi bien y aller.

Cette logique est défectueuse. Pourquoi? Nous sommes sur le point de vous montrer.

Sur LinkedIn, vous pouvez construire votre marque.

Cela est vrai à la fois pour les individus qui cherchent à développer leur potentiel d’emploi et pour les entreprises qui souhaitent développer leur marque. En tant qu’individu, où un employeur potentiel peut-il vous trouver? Sur Facebook ou Instagram. Mais voulez-vous vraiment qu’ils voient cet instantané de vous dans vos sous-vêtements à la plage, ou la blague sale que vous avez publiée hier soir?

Probablement pas. Ce sont des informations personnelles vous concernant qui ébranlent votre marque professionnelle.

Vous avez besoin d’un endroit qui met en valeur tous vos atouts professionnels et votre expérience passée. Un endroit où vous pouvez écrire des articles intelligents et bien pensés, à la fois détendus et personnels, mais aussi transmettre que vous êtes un professionnel. C’est LinkedIn.

Recommandé pour vous Webdiffusion, 21 mai: Croissance pour tous: un modèle évolutif pour toute entreprise de taille

S’inscrire maintenant

C’est la même chose pour les entreprises. Une autre entreprise avec laquelle vous souhaitez vous associer ne souhaite pas voir votre campagne publicitaire Instagram pleine d’esprit, aussi intelligente soit-elle. Il veut vous voir comme un bon investissement pour l’avenir.

C’est un excellent endroit pour faire du réseautage.

À notre avis, c’est le principal avantage de LinkedIn. Cela peut vous aider à trouver de nouvelles personnes, à la fois dans votre secteur d’activité et dans d’autres. Les personnes avec qui vous voudrez peut-être collaborer dans un avenir proche. C’est comme donner sa carte à une centaine d’entreprises, mais sans avoir à se déplacer d’un endroit à l’autre.

Et si vous publiez un contenu intelligent et attrayant sur la plate-forme, il est probable que d’autres propriétaires d’entreprise et des personnes partageant les mêmes idées vous suivront. Cela ne signifie pas seulement qu’ils seront conscients de vous, en tant que marque, mais également qu’ils pourraient vous recommander à d’autres.

LinkedIn est également un excellent moyen de garder une trace de vos contacts. Les professionnels ne deviennent pas amis sur Facebook, mais s’ajoutent plutôt sur LinkedIn. En effet, les professionnels ne veulent pas voir une photo de vos enfants au barbecue du dimanche, mais souhaitent garder une trace de vos informations professionnelles.

Il vous aide également à suivre vos concurrents.

Car avouons-le, toutes les entreprises en ont. Et vous devez garder une trace de ce qu’ils font afin de rester au sommet du jeu, non? Eh bien, il n’y a pas de meilleur endroit pour le faire que LinkedIn. Tout comme votre profil Facebook n’est pas très révélateur pour un partenaire commercial potentiel, la page Facebook de vos concurrents ne vous dira pas vraiment ce qu’ils font.

Et vous devez garder cela à l’esprit, afin de croître, en tant qu’entreprise.

Beaucoup de gens font l’erreur de supposer que LinkedIn n’est qu’un bon site d’emploi, alors qu’en vérité, il a été démontré qu’il était 277% plus efficace que les autres plateformes de médias sociaux. Alors ne faites pas cette erreur.

Auteur: Barion McQueen

Suivez @https: //twitter.com/barionmcqueen

Barion McQueen est un entrepreneur en série et un spécialiste de l’image de marque avec des années d’expérience pratique pour aider les startups en herbe à ouvrir la voie à la réussite professionnelle. Il est également investisseur immobilier et consultant en affaires qui excelle dans l’art de construire une identité de marque positive avec des médias sociaux efficaces… Voir le profil complet ›