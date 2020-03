Pourquoi l’orthographe, la prononciation et le son sont importants lorsque vous nommez votre entreprise

Découvrez pourquoi ces trois facteurs peuvent faire ou défaire votre entreprise.

Mars

23, 2020

6 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

L’extrait suivant est tiré du livre de dénomination de Brad Flowers. Achetez-le maintenant sur Amazon | Barnes & Noble | IndieBound

Il y a trois éléments dont vous devez tenir compte lorsque vous nommez votre entreprise. L’orthographe et la prononciation sont deux facteurs importants pour tout bon nom. Si vous dites votre nom toute la journée au téléphone, la prononciation devient assez importante. Si vos clients ont besoin d’écrire ou de taper votre nom fréquemment, l’orthographe pourrait avoir plus d’importance. Vous serez très fatigué d’orthographier votre nom chaque fois que vous communiquerez à quelqu’un votre adresse e-mail ou votre adresse e-mail en cas de difficulté ou d’orthographe non standard. Mais ce n’est vraiment qu’un problème au téléphone.

Nous avons un client en logistique tierce nommé Longship. Si vous travaillez pour une entreprise en Floride avec un camion chargé de bananes, vous appelez Longship pour acheminer ces bananes vers le distributeur du Minnesota. Les gens de Longship sont constamment au téléphone. Au cours de la première minute dans le bureau de la société, vous entendrez quelqu’un dire “This is Longship” 20 fois. La facilité de prononciation était donc essentielle lorsqu’ils ont choisi le nom de l’entreprise. Ils doivent également appeler chaque chauffeur de camion pour coordonner le ramassage et la livraison. Le chauffeur doit remplir des documents à chaque fois pour que les deux parties soient payées, il était donc également important que le nom soit facile à épeler.

Mais ce n’est pas toujours le cas. Il y a des moments où les fautes d’orthographe fonctionnent et sont même favorables. Lorsque les URL étaient rares, par exemple, les entreprises s’appelaient Flickr, Digg ou Dribbble. À mon avis, ce sont certains des meilleurs noms mal orthographiés à dessein. À mesure que davantage d’URL deviennent disponibles, cela devient moins préoccupant. Les noms de démarrage sont désormais moins susceptibles d’inclure des fautes d’orthographe intentionnelles.

Il peut également arriver que vous vouliez qu’un nom soit difficile à prononcer. Peut-être pouvez-vous prononcer en toute confiance Yves Saint Laurent (YSL). Je ne peux pas. Mais ça va. C’est peut-être stratégique. Le nom français le fait-il sonner à la mode? Cher? Ça me fait. Le nom fonctionne parce qu’il est ambitieux. YSL se vend actuellement à 12 500 $ blazer pailleté à double boutonnage. Je ne suis pas le genre de gars qui pourrait acheter cette veste, donc c’est un peu à côté de la question de spéculer si je le ferais ou non. Mais un nom comme Saint Laurent me donne envie, même si je suis un peu gêné de l’admettre.

Lululemon utilise également la prononciation difficile à son avantage. Il a été rapporté que le fondateur de Lululemon a conçu sa ligne de vêtements de sport pour être populaire au Japon. Une grande partie de ce plan était de rendre le nom plus américain. Comme ce n’est pas un son natif des locuteurs japonais, il est difficile pour eux de se prononcer. Par conséquent, cela semble plus américain et plus attrayant. Cela pourrait ne pas vous faire aimer davantage l’entreprise, mais c’est une stratégie de dénomination intéressante.

Il existe d’autres façons d’utiliser la prononciation difficile à votre avantage. Vous voudrez peut-être que votre nom se démarque. Par exemple, il n’y a aucun moyen clair de prononcer le nom Uniqlo. Est-ce vous-nee-klo ou vous-nih-klo au son plus doux? Le nom est un nouveau mot dérivé de l’expression “Vêtements uniques”, bien que vous ne le sachiez jamais dans son contexte. Dans un centre commercial ou dans une rue bondée avec des dizaines d’autres panneaux, l’orthographe non standard est peut-être un avantage. Vous devez vous arrêter une seconde pour y penser, et c’est assez long pour remarquer les vêtements.

Alors, pensez à l’avenir. Est-il plus important pour votre entreprise d’avoir un nom facile à épeler et à dire, ou y a-t-il une raison stratégique pour laquelle vous voudriez que ce soit plus difficile?

Son

Le son est le troisième facteur dont vous devez tenir compte lorsque vous nommez votre entreprise. J’avais un professeur d’écriture créative à l’université qui enseignait la poésie. J’ai parlé du choix des mots et de l’importance d’être concis et précis. Il a également parlé de discipline. Cela aurait tout aussi bien pu être un cours de marketing sur la messagerie ou un cours de nommage. Les principes d’une communication claire et agréable sur le plan esthétique s’appliquent à toutes les disciplines. Cela inclut ce que nous ressentons à propos du son.

Le son peut améliorer la mémorisation grâce à l’utilisation d’appareils tels que les onomatopées, les rimes et les consonnes. Mais il y a une considération esthétique supplémentaire lorsque nous parlons de son.

Souvent, les synonymes ne doivent pas être utilisés de manière interchangeable. L’exemple de mon professeur était le mot «pierre». Dans un thésaurus, “pierre” et “roche” sont synonymes. Mais ils ne le sont pas vraiment. Comment un mot sonne est important. Le son change de sens. “Stone” commence doucement avec le s et se termine doucement avec le n, qui persiste. C’est lisse et liquide. En revanche, la roche commence plus brutalement. Le son r vient de l’arrière de la gorge dans un grognement proche. Le mot se termine par le brusque ck. C’est dentelé.

Dans la chanson «Temporary Like Achilles», l’auteur-compositeur, Bob Dylan, suggère la différence, parlant de ses avances sur une femme et de son attitude dédaigneuse envers lui. Pour la décrire, il utilise les mots “pierre” et “pierre” en contraste. Son cœur pourrait être de la pierre ou du roc, mais pas les deux.

Il est important de noter que l’un n’est pas meilleur que l’autre; la pierre n’est pas nécessairement meilleure que la pierre, pas plus qu’une pierre n’est meilleure qu’une pierre. C’est la différence que vous voulez reconnaître. La différence est connotation.

Le son compte aussi dans les mots inventés. Par exemple, Esso a dépensé des millions de dollars pour devenir Exxon. En raison d’une situation juridique complexe, la société a pu utiliser Esso sur certains marchés, Enco sur d’autres et Humble sur d’autres. Cela a provoqué des problèmes commerciaux pratiques et une confusion générale de la marque. Esso a changé de nom parce que c’était une nécessité commerciale. Mais il l’a changé en Exxon car il semble plus fort et plus autoritaire. En substance, il est passé de la pierre au rock.

.