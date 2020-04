Pourquoi ne pas l’appeler «distanciation sociale»

Distanciation sociale ou peut-être autre chose?

Récemment, des institutions intergouvernementales telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou la Commission européenne, ainsi que des organisations non gouvernementales et de nombreuses personnes, en particulier dans les médias sociaux, ont utilisé très fréquemment l’expression «distanciation sociale». Par conséquent, il est devenu non seulement une question linguistique mais aussi une question de fond de savoir si c’est vraiment le terme approprié pour aborder les aspects liés à la prévention et à la santé publique en relation avec le nouveau coronavirus ou la maladie COVID-19.

Au moment où nous avons vu cette phrase devenir populaire sur le Web, nous avons commencé à nous demander si la «distanciation sociale» était vraiment ce que nous voulons actuellement dans notre société. Particulièrement du point de vue de notre travail dans le domaine de la prévention, où les contacts sociaux jouent un rôle important. Nous pensons que l’expression «distanciation sociale» n’est pas du tout utilisée correctement. Il serait beaucoup plus approprié d’utiliser l’expression «distance physique», car, après tout, nous (malgré le fait de rester à la maison et d’être physiquement isolé du reste du monde) socialisons via des plateformes en ligne (vidéo ou audio), les médias sociaux , téléphones, balcons, etc.

Pourquoi le pensons-nous?

Le terme «distanciation sociale» signifie – dans notre compréhension – et selon la définition de l’Encyclopedia of Critical Psychology (2014) en particulier quelque chose de différent de la façon dont il est appliqué dans le contexte de COVID-19.

La distanciation sociale c’est:

dans quelle mesure les gens ressentent la proximité et l’intimité, ou (vice versa) la distance et les différences entre eux et d’autres personnes appartenant à différents (autres) groupes sociaux, ethniques, professionnels ou religieux ».

Les gens peuvent également changer leurs sentiments d’appartenance (non) à un groupe ou à un autre au fil du temps, selon les circonstances, leurs propres choix ou leur situation personnelle.

Dans différentes sociétés, les personnes de différents groupes connaissent la cohésion et la solidarité dans certaines situations sociales (telles que les catastrophes naturelles, la crise économique, etc.), et la distance et l’aliénation par rapport aux membres de différents groupes dans certaines autres situations (par exemple, la crise des migrants, les conflits interethniques, guerres, intolérance envers les groupes marginaux tels que les consommateurs de drogues, les sans-abri, les personnes âgées, les malades, etc.). Le concept de «distanciation sociale» a été développé pour améliorer la compréhension des processus d’acceptation et d’aliénation entre des groupes de personnes appartenant à des groupes différents, mais entrant régulièrement en contact les uns avec les autres.

Il ressort clairement de ce qui précède que l’expression «distanciation sociale» n’est pas utilisée correctement dans la crise actuelle avec le nouveau coronavirus et devrait être remplacée par l’expression «distanciation physique». De plus, le contexte social ne doit pas être négligé, et il est clair qu’en même temps que nous nous éloignons physiquement les uns des autres, nous devons nous efforcer fortement de préserver ou de renforcer la solidarité sociale. Sans solidarité, en particulier l’empathie pour les groupes de population les plus vulnérables, nous échouons en tant que société et en tant qu’individus. La solidarité sociale est essentielle pour survivre aux guerres, catastrophes naturelles, épidémies ou pandémies et autres menaces collectives sans conséquences majeures. La solidarité nous motive à lutter pour la santé publique et le bien-être de tous, pas seulement pour notre propre sécurité et survie.

Bien joué, les gars. pic.twitter.com/5BjgTM30XX

– Ben Stanley (@BDStanley) 16 mars 2020

Chaque jour, à plusieurs reprises, individuellement ou collectivement, on nous demande si nous sommes suffisamment solidaires et compatissants les uns avec les autres (en particulier les plus vulnérables) pour prévenir les pires scénarios d’une pandémie de coronavirus.

Le temps de la solidarité sociale

Différents pays réagissent différemment à la crise. Certains sont plus efficaces, d’autres moins. Le fait est qu’à long terme, les pays qui investissent dans la solidarité sociale et le bien commun avant tout, par exemple éviter / surmonter la division politique, la fragmentation sociale, le scepticisme à l’égard des faits scientifiques et des sources d’information, sera plus efficace. Mais des pays prennent des mesures erronées et contre-productives, ils sont susceptibles de se propager davantage et de fomenter la méfiance et la confusion. Dans de telles situations, il est logique que les gens répondent par des mesures extrêmes pour se protéger et protéger leurs proches, et ils ne seront pas très intéressés à prendre soin du bien commun.

Les contacts sociaux (mais uniquement via les réseaux sociaux, les téléphones ou les balcons) nous donnent l’espoir que nous ne sommes pas seuls et «isolés» de tout ce qui nous entoure. Ils nous aident à surmonter la détresse mentale et l’anxiété, le stress et la peur de l’inconnu, d’un avenir incertain. Les gens envoient des mots d’encouragement via les canaux numériques, des blagues plus ou moins originales au détriment de la crise actuelle. Nous assistons à d’innombrables concerts, récitals, pièces de théâtre, films, bibliothèques et librairies gratuites en ligne et «balcon» qui aident les gens en ces temps difficiles à se sentir bien et détendus et apaisés.

Utilisons les termes correctement! Nous pouvons toujours socialiser, par exemple via le web, les médias sociaux, les balcons, etc. #prévention #Empathie #solidarité #stressrelief pic.twitter.com/vOtDbTeGs0

– UTRIP en auto-isolement #stayhome (@utrip) 18 mars 2020

Bien que nous soyons physiquement éloignés les uns des autres, à bien des égards, nous nous rapprochons et nous nous connectons plus socialement les uns aux autres. La distance physique ne signifie pas la distance émotionnelle. Les sentiments de connectivité, de solidarité et de compassion nous aideront certainement à renforcer notre santé mentale, à réaliser que nous ne sommes pas seuls et laissés pour compte dans cette situation. De plus, il est extrêmement important de savoir comment le système politique et l’économie (par exemple les employeurs) réagiront ou réagissent déjà – qu’ils renforcent ou sapent le sentiment de solidarité et de compassion.

En particulier pour les groupes vulnérables de la population, nous devons permettre les «contacts sociaux» et la «socialisation» pendant ces périodes. Aidons-les à commander de la nourriture et des médicaments. Laissez-nous inciter les adolescents et les étudiants à enseigner aux personnes âgées (via des ordinateurs ou des smartphones) à développer leurs compétences en communication numérique et à leur fournir des produits d’épicerie et d’autres produits essentiels. En particulier, soutenons ceux qui sont faibles et ne sont pas en mesure de répondre seuls à l’urgence. Appelez votre refuge pour sans-abri le plus proche ou un organisme de bienfaisance local et demandez-leur s’ils ont besoin de quelque chose. Et pourquoi ne pas commencer tout de suite? Il n’est jamais trop tard, même si nous connaissons le nouveau coronavirus depuis un certain temps maintenant…

Notre planète se remettra au moins un peu de la pollution constante et de la poursuite du profit et de la croissance économique, et nous renforcerons nos «contacts sociaux» et finirons par surmonter la «distance physique» aussi.

Bonne chance à vous et bonne chance dans les semaines et mois à venir! Restez en bonne santé, en sécurité et connecté.