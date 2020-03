Pourquoi plus de femmes entrepreneurs devraient jouer aux échecs

Il y a une pénurie de femmes dans les clubs d’échecs, tout comme dans la communauté des entrepreneurs. Mais il y a des opportunités stratégiques dans les deux espaces.

Je joue aux échecs avec désinvolture depuis environ 10 ans. J’ai appris à jouer aux côtés de mes enfants, aujourd’hui âgés de 16, 14 et 11 ans, lorsqu’ils étaient jeunes. Avant que je le sache, ils me surpassaient. Alors, alors que j’étais fier d’eux en tant que maman, en tant que féroce compétitrice, j’ai décidé que j’avais besoin d’améliorer mon jeu. Et récemment, j’ai réalisé que les compétences que j’avais développées en jouant aux échecs étaient des compétences que je pouvais appliquer à mon entreprise.

Je dirige une entreprise manufacturière. Au cours des cinq dernières années, j’ai inventé un produit, construit une marque et devenir fournisseur de plusieurs détaillants nationaux. Ces obligations nécessitent des compétences en planification et en analyse, et bien que je sois naturellement un planificateur (j’utilise toujours un Day Runner, halètement!), Je savais que mes compétences en planification à long terme avaient besoin d’un développement important.

J’ai donc rejoint un club d’échecs local. Notre club est dirigé par Scott Hunt, directeur du tournoi national de l’USCF. L’atmosphère au club est assez classique: des gars intelligents avec des compétences sociales limitées. Je suis la seule femme, mais étonnamment, un nombre important d’enfants y participent également. Chaque semaine, nous organisons des tournois et je dois jouer deux matchs. Je n’ai pas encore joué contre une autre femme.

Être la seule femme au club d’échecs ressemble à une femme dans une industrie dominée par les hommes. Je dois constamment me battre pour affirmer ma position. Plus de fois que je ne peux en compter, j’ai été présumée être la vendeuse engagée, pas la présidente de ma propre entreprise. C’est une expérience humiliante, et au club, c’est une histoire similaire. La plupart des hommes supposent que je suis «juste une maman» et non membre d’un club. Ils demandent, les sourcils levés, “Tu joues?”

Évaluez le marché et protégez vos actifs

Chaque partie d’échecs a une partie d’ouverture, une partie intermédiaire et une partie finale. L’ouverture est lorsque vous développez vos pièces. Vous ne planifiez pas une attaque mais vous y préparez. Positionner vos pièces, c’est comme positionner votre entreprise pour réussir: Commandez ces quatre carrés centraux, sortez vos évêques et vos chevaliers du rang inférieur et détruisez le moment où vous en avez l’occasion. Ce sont les premiers stades d’une entreprise. Vous élaborez un plan d’affaires, alignez les investisseurs, évaluez le marché et protégez vos actifs.

Le milieu de partie est souvent la partie la plus excitante et constitue l’essentiel du jeu. La bataille a commencé. Votre entreprise bat son plein. Maintenant, vous devez toujours penser à l’avenir et regarder deux fois chaque mouvement. Demandez-vous constamment: pourquoi mon concurrent a-t-il fait cela? Quel est leur plan? Lorsque vous pouvez répondre à ces questions, vous pouvez mieux planifier votre prochain déménagement.

Au milieu du jeu, vous êtes constamment attaqué et vous devez apprendre à vous défendre (votre entreprise) tout en attaquant simultanément votre concurrent. Mais tant que mon roi (ma marque) est protégé, je peux attaquer (le marché) sous plusieurs angles. C’est impitoyable, intense et stressant.

Lorsque la plupart des pièces ont été retirées du plateau, vous avez atteint la fin du jeu. Il est facile de voir le chemin final lorsque la plupart des obstacles ont été supprimés. Sans surprises cachées, vous (espérons-le) mettez votre adversaire en échec et mat. Ou inversement, vous reconnaissez votre propre mort imminente.

Contrairement aux autres jeux qui impliquent le hasard, avec les échecs, il n’y a pas de chance. Les deux joueurs sont armés d’outils identiques. J’ai appris que contrôler les quatre carrés centraux du tableau est essentiel car il vous donne accès à toutes les autres parties du tableau. En appliquant cette philosophie à mon entreprise, je réfléchis à la façon dont je dois positionner mon entreprise afin qu’elle ait accès au plus grand nombre de canaux de distribution possible.

Pensez à trois pas en avant

Par exemple: dans mon entreprise, j’ai récemment retiré deux produits, mais j’ai toujours un stock considérable en stock. Ai-je supprimé les articles trop tôt? Aurais-je dû attendre d’avoir vendu plus d’unités? Si j’avais attendu, cela aurait généré des flux de trésorerie à court terme, mais à long terme, cela pourrait nuire à la santé de la marque. Sur l’échiquier, il peut sembler intelligent de capturer l’évêque de votre adversaire, mais pas au risque d’exposer une tour. Les échecs entraînent mon cerveau à regarder les objectifs à court terme et à les comparer aux objectifs à long terme.

Alors, comment puis-je vendre des milliers d’unités tout en protégeant la marque?

Tout d’abord, je pratique la patience. Je sais qu’il faudra du temps pour décharger l’inventaire, et si je me dépêche, je peux prendre de mauvaises décisions et des erreurs imprudentes qui peuvent endommager ma marque. Au lieu de cela, je travaille lentement et soigneusement pour développer une relation avec un canal de distribution réputé.

Maintenant, je commence à penser à trois pas en avant. Je reconnais que ce nouveau canal de distribution que j’ai identifié pour mon produit «retiré» a la capacité de déplacer une quantité substantielle de stock, donc je réfléchis à la manière dont je peux utiliser ce canal pour renforcer ma part de marché. Bien que les marges soient faibles, le volume est élevé. Je m’engage donc à continuer de produire des produits «retirés» pour cette chaîne.

Stratégies à long terme

Un aspect surprenant de rejoindre un club est l’analyse d’après-match. À la maison, je n’ai jamais parlé à mes enfants de e4 d5 exd5 Qxd5 Nc3 Qe5. Mais au club, ce genre de langage est omniprésent. Pour suivre une conversation, je dois jouer mentalement au jeu tel qu’il est décrit. C’est comme faire des squats avec une barre sur les épaules. C’est dur! Mais cet entraînement mental est la raison pour laquelle je suis ici.

Cependant, l’autre soir, j’ai joué un match dans lequel mon adversaire a ouvert le d4. J’ai répondu Kc6. Il a été perplexe face à ma réponse et a (probablement) pensé que c’était une décision stupide. Bien qu’il puisse sembler que j’attaquais son pion sans défense (ce qui n’aurait pas été intelligent), ce n’était pas du tout mon plan. Au lieu de cela, j’avais une stratégie à long terme et j’exécutais cette stratégie dès mon tout premier déménagement.

Maintenant, je gère mon entreprise de façon parallèle. J’ai déterminé quel est mon objectif final (saturation du marché) et créé un plan pour y arriver. J’exécute ce plan patiemment, tout en planifiant plusieurs avancées, je suis donc prêt à réagir au marché.

Au club, mon objectif est de penser à cinq coups d’avance lors d’une partie d’échecs. En ce moment, je suis coincé à trois heures. Mais comme pour tout muscle, je continuerai à travailler mon cerveau jusqu’à ce que j’y arrive. Cela prend du temps à se développer, mais heureusement, j’ai déjà vu ma patience s’améliorer. Je suis en route.

