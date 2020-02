pourquoi tant de travailleurs louent-ils encore?

L’effondrement de l’accession à la propriété pour les personnes en âge de travailler est déploré dans la presse, mais il y en a plus derrière la hausse de l’âge des locataires britanniques.

L’industrie du logement au Royaume-Uni s’éloigne de l’objectif d’accession à la propriété depuis de nombreuses années. Depuis le début des années 90, le pourcentage de jeunes propriétaires d’une propriété hypothécaire est en baisse, tandis que le nombre de personnes vivant dans des logements privés a augmenté.

Maintenant, selon le dernier rapport de l’Office des statistiques nationales (ONS), un quart des personnes âgées de 16 à 64 ans louent en privé, alors qu’il s’agissait du type d’occupation d’une personne sur 10 seulement en 1993.

Cependant, la principale constatation du dernier rapport, intitulé Vivre plus longtemps: évolution du mode d’occupation du logement au fil du temps, est que les personnes en âge de travailler, entre 35 et 44 ans, sont désormais trois fois et demie plus susceptibles de louer qu’elles étaient en 1993. Les chiffres proviennent de la plus récente analyse effectuée en 2017.

Qui est le loyer nouvelle génération?

Le loyer des générations est encore majoritairement composé de jeunes. Les données de l’ONS montrent que les 16-24 ans représentent environ 67,8% du secteur locatif privé (PRS), suivis des 25-34 ans qui représentent 43,7%.

Pourtant, alors que le groupe d’âge «moyen» des 35-44 ans ne représente qu’un peu plus du quart du secteur (27,8%), il s’agit d’une forte augmentation par rapport à 1993, où ce groupe d’âge ne représentait que 8,2% des le total.

Pour toute personne travaillant ou investissant dans le secteur immobilier britannique, ces tendances sont importantes. Bien que les changements puissent être attribués en partie à l’augmentation des prix des logements combinée à des hausses salariales stagnantes qui font que les gens sont hors de l’échelle du logement, il y a plus dans l’histoire. Les gens sont moins susceptibles que jamais d’accorder la priorité à l’accession à la propriété par rapport à d’autres choses, et le marché locatif en pleine croissance comble cet écart.

Regarder le contexte

Alors que les niveaux d’accession à la propriété diminuent à mesure que les gens achètent des propriétés plus tard – ou de plus en plus pas du tout – il semble que la difficulté de gravir les échelons de la propriété ne soit pas nécessairement la seule cause.

La location privée présente un certain nombre d’avantages, qui profitent non seulement aux jeunes mais aussi aux générations plus âgées. Par exemple, les responsabilités d’entretien dans une propriété louée de façon privée incombent au propriétaire plutôt qu’au locataire, ainsi qu’aux coûts importants tels que les réparations de la chaudière et du chauffage, les fuites et autres problèmes intégrés.

Selon l’ONS: «C’est quelque chose qui peut être particulièrement bénéfique plus tard dans la vie, car la baisse du revenu, la détérioration de la santé et la diminution des fonctions cognitives peuvent nuire à la capacité des gens à entretenir leur maison.»

La flexibilité accrue qui accompagne la location plutôt que la possession d’une maison peut également être positive pour beaucoup.

«La location privée peut également signifier que les personnes âgées sont plus susceptibles de pouvoir déménager dans une propriété différente et mieux adaptée si leurs besoins changent, car elles n’auraient pas besoin de compter sur la vente de leur maison.»

L’évolution de la location

Les propriétaires privés ont tendance à avoir un mauvais coup dans les médias, avec des programmes et des histoires de «propriétaires voyous» se concentrant sur les difficultés rencontrées par certains locataires. Cependant, l’industrie se professionnalise rapidement, avec des mesures de répression plus sévères contre les propriétaires problématiques et les normes s’améliorent.

L’augmentation de la construction à la location est l’une des tendances les plus prometteuses soutenant cette amélioration dans l’industrie. Les immeubles construits en location sont gérés par des professionnels, conçus spécifiquement pour les locataires. Ils sont modernes, situés dans des endroits où les locataires veulent vivre, avec des équipements supplémentaires tels que des concierges, des espaces de travail, des gymnases, des espaces sociaux et des espaces verts extérieurs.

Les maisons à occupation multiple (HMO) sont également plus réglementées maintenant qu’elles ne l’ont jamais été. Des programmes de licences sont en place dans de nombreuses régions du Royaume-Uni, avec des tailles de pièce minimales et des inspections pour les grands HMO. Alors qu’ils relevaient jadis de la mauvaise réputation des «lits» à l’ancienne et indésirables, ils sont maintenant un choix populaire pour les locataires professionnels.

Alors que le PRS voit de telles améliorations et que les locataires vieillissent et deviennent plus sages avec des normes plus élevées, les propriétaires de logements locatifs sont plus que jamais sous pression pour améliorer leurs jeux. Ceci est positif pour tout le monde dans l’industrie; les locataires peuvent s’attendre à un meilleur logement, tandis que les propriétaires voient leur réputation s’améliorer, ainsi que leurs rendements locatifs, car les locataires heureux restent plus longtemps.

Une nouvelle façon de vivre

La façon dont les gens vivent aujourd’hui est très différente de ce qu’elle était il y a 20 ans. Beaucoup soutiennent que cela est en partie dû à notre évolution vers une société «par abonnement», avec la technologie en partie à blâmer. La plupart des gens de nos jours ont non seulement un abonnement pour téléphone intelligent et Netflix ou similaire, mais aussi des abonnements à des livraisons de nourriture, des forfaits de boissons, des produits de beauté et des sites de rencontres. À cette fin, le logement devient de plus en plus quelque chose que les gens sont heureux de souscrire, en payant des frais mensuels sans conditions et en contournant l’engagement de posséder une maison.

Les gens fondent également des familles plus tard dans la vie et donnent la priorité à leur carrière et à leur vie sociale jusqu’à un âge plus avancé que jamais. Cela signifie que des facteurs tels que le bon trajet – en vivant à proximité du travail ou des centres de transport – et l’accès facile à des espaces de travail flexibles sont désormais plus importants. Louer pour ce groupe démographique est maintenant l’option préférable pour économiser sur un dépôt de garantie élevé et s’engager sur une hypothèque. Vous pouvez déménager plus facilement lorsque votre situation change, vivre dans un endroit préférable à celui où vous pourriez vous permettre d’acheter et partager avec des amis pour économiser de l’argent.

Alors qu’à long terme, l’accession à la propriété pourrait être plus rentable, les statistiques montrent que pour un nombre croissant de personnes, les avantages de la location pour plus longtemps l’emportent sur l’attrait de l’échelle de la propriété.