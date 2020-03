Pourquoi TikTok ne mourra jamais

Voici comment les entreprises et les marques peuvent créer du contenu marketing viral sur des plateformes comme TikTok.

Mars

13, 2020

Thomas Ma, cofondateur de Sapphire Apps Media, explique comment le travail dans le salon de manucure de sa mère lui a appris ce que signifie être entrepreneur et comment les plateformes de médias sociaux d’aujourd’hui sont exploitées pour créer un contenu percutant qui devient viral.

Ma et l’hôte de Playbook David Meltzer partagent leurs réflexions sur la façon d’identifier les tendances les plus importantes à suivre, comment les marques utilisent les plateformes de médias sociaux émergentes comme TikTok et pourquoi vous devez adapter votre contenu pour des plateformes et des publics spécifiques. Ma fournit également ses meilleurs conseils à quelqu’un qui veut s’impliquer dans TikTok mais ne sait pas comment s’y prendre.

