Pourquoi tout le monde ne fait-il pas de tableau blanc? – Communauté Business 2

Une nouvelle enquête montre que 77 pour cent des vendeurs comptent sur PowerPoint pour leurs présentations en personne, tandis que seulement 6 pour cent utiliser le tableau blanc. La disparité entre le tableau blanc et PowerPoint saute encore plus dans les situations de vente à distance, où les diapositives sont utilisées plus de 83 pour cent du temps lors de l’utilisation d’un tableau blanc numérique ou de tout type d’annotation, en dessous de 4 pour cent.

Il y a cinq ans, nous avons réalisé une étude révolutionnaire avec le Dr Zakary Tormala de la Stanford Graduate School of Business. Le but de la recherche était de comparer les visuels de style tableau blanc aux visuels PowerPoint traditionnels de la photographie de stock et des puces. Nous avons également testé l’efficacité de plus de présentations de style zen basées sur des images métaphoriques et quelques mots.

Dans l’étude, nous avons divisé plus de 700 participants en trois groupes. Chaque groupe a été présenté avec la même histoire et la même voix off, mais les visuels utilisés pour représenter l’histoire ont changé.

Le résultat? Les participants qui ont visionné l’histoire accompagnés de visuels du tableau blanc se souviennent 14 pour cent de plus que ceux qui regardaient un PowerPoint traditionnel.

En outre, l’approche du tableau blanc a marqué, sur moyenne, 10 pour cent de plus en termes d’unicité perçue, d’intérêt, de crédibilité et de fiabilité du locuteur. Rappelez-vous, c’était la même histoire et la même voix off dans les trois cas.

Plus important encore, les visuels du tableau blanc ont vaincu les deux types de présentations de diapositives dans des domaines exploitables tels que «la volonté de partager avec les autres» et «l’intention de changer», en fonction de ce qu’ils ont vu et entendu.

Vous pensez que des résultats aussi spectaculaires en faveur des tableaux blancs inciteraient les vendeurs à ramasser les marqueurs et à poser les cliqueurs, non? Après tout, les vendeurs ne recherchent-ils pas toujours un avantage différent, mémorable et plus convaincant que leurs concurrents?

Apparemment non.

Tableau blanc vs PowerPoint? Voici ce que pensent les vendeurs

Comme je l’ai mentionné au début, dans une récente enquête menée par Corporate Visions sur l’industrie, 5,9 pour cent des entreprises utilisent principalement des tableaux blancs lors de leurs présentations de vente en personne. En revanche, 77,2% comptent sur PowerPoint. Même la littérature imprimée (8,8%) est utilisée plus souvent que les tableaux blancs comme aide à la présentation visuelle (nous parlons de brochures et de dépliants à l’ancienne).

L’engagement indéfectible des vendeurs à utiliser des présentations de diapositives devient encore plus évident lorsque vous regardez l’environnement de vente virtuelle basé sur une conférence Web dans lequel nous nous trouvons tous aujourd’hui.

Malgré la popularité des écrans tactiles et des outils d’annotation, 83,1 pour cent des vendeurs utilisent toujours des diapositives PowerPoint sur les appels de vente à distance, tandis que les visuels du tableau blanc s’effondrent pour moins de 4 pour cent lorsque les vendeurs se connectent. En fait, les présentateurs sont deux fois plus susceptibles d’utiliser «aucun visuel» que de dessiner des visuels de tableau blanc.

Voici l’ironie de ces résultats:

L’utilisation de tableaux blancs semble dérisoire si l’on considère qu’il existe des preuves scientifiques prouvant qu’elle surpasse considérablement les platines de diapositives traditionnelles. Et c’est encore plus étonnant quand ces mêmes les répondants au sondage admettent qu’ils estiment que le tableau blanc est une meilleure option que PowerPoint.

Vous avez bien lu. Lorsqu’on lui a demandé: «Quelle approche croyez-vous la plus efficace?» près de la moitié (43,4%) ont déclaré tableaux blancs, pas PowerPoint.

Le choix t’appartient

Si vous êtes un vendeur, vous pouvez tirer deux conclusions de ces résultats d’enquête:

Déterminez-vous à améliorer vos compétences en matière d’annotation et de tableau blanc dans l’environnement numérique, et vous pourrez vous différencier de 96% des autres présentateurs, ou au moins, assurez-vous de faire quelque chose pour que vos présentations PowerPoint se démarquent de ces un environnement bruyant et bondé.

Auteur: Tim Riesterer

Suivez @https: //twitter.com/triesterer

Tim Riesterer a consacré sa carrière à améliorer les conversations que les vendeurs ont avec les prospects et les clients. Il est co-auteur de trois livres sur le sujet – «Customer Message Management», «Conversations That Win the Complex Sale» et «The Three Value Conversations» – et a consulté et formé les meilleures entreprises… Voir le profil complet ›