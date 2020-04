Pourquoi une propriété sur plan en tant qu’investissement à louer vaut la peine d’être considérée

Investir dans une propriété avant sa construction, appelée sur plan, est devenu un moyen d’achat de plus en plus populaire. Les investisseurs peuvent obtenir de meilleurs rendements, mais certains sont rebutés par l’idée d’acheter quelque chose qu’ils n’ont pas vu…

Alors que le gouvernement s’efforce de mettre davantage de nouvelles constructions sur le marché pour atténuer la pénurie de logements, de plus en plus de personnes – des principaux investisseurs aux premiers acheteurs – soupesent les avantages et les inconvénients de l’achat d’une propriété sur plan. Cela implique d’acheter lorsque le développement n’est pas encore en cours mais que les plans sont en place et prêts à démarrer.

Bien que ce ne soit pas aussi simple que l’achat d’une maison traditionnelle, les achats sur plan sont de plus en plus courants. Avec les progrès technologiques, les développements sur plan peuvent désormais fournir des images générées par ordinateur (CGI). Cela signifie que vous pouvez voir à quoi ressemblera le produit fini. De plus, les avantages financiers d’un tel investissement peuvent souvent l’emporter sur toute incertitude.

Une façon moins chère d’acheter

La valeur de la propriété pendant la phase de planification est susceptible d’augmenter au moment où elle est terminée. Cela signifie que le potentiel d’appréciation du capital est beaucoup plus élevé que l’achat traditionnel. Souvent, vous pouvez payer environ 10 à 20% en dessous de l’évaluation RICS si vous achetez au stade hors plan.

Certains développeurs offrent des remises allant jusqu’à 5% pour les premiers investisseurs. L’avantage supplémentaire d’arriver tôt est que vous pouvez être plus sélectif sur la propriété ou le terrain que vous choisissez.

De plus, de nombreux développeurs offrent aux acheteurs la possibilité de personnaliser leurs propriétés avec des agencements et des aménagements. Le peut également fournir des packs de meubles à un coût supplémentaire, ce qui signifie que toute la propriété est meublée à la fin. C’est idéal pour les nouveaux acheteurs qui n’ont pas leurs propres meubles ainsi que pour les investisseurs en location-vente. Offrir aux locataires une propriété avec un mobilier neuf et complet est un argument de vente majeur.

Bien sûr, rien n’est garanti. Il est essentiel de s’assurer que le développement se situe dans une zone à fort potentiel d’appréciation au départ. Par exemple, certains investissements financés par des acheteurs à Londres – où les dépôts versés par les investisseurs pour sécuriser les unités au stade hors plan sont utilisés pour financer le projet – ont fait l’objet de critiques après le blocage des développements en raison de la difficulté du marché.

En revanche, les régions du nord et des Midlands figurent actuellement parmi les marchés du logement les plus performants. Les prix des maisons augmentent le plus dans ces domaines, et l’achat sur plan peut maximiser cela. Pour ceux qui souhaitent louer leur propriété, les nouvelles constructions sont populaires auprès des locataires et peuvent attirer des loyers plus élevés.

Tous les investissements immobiliers devraient être conclus dans une perspective à long terme, plutôt que de réaliser des gains à court terme, en raison de la nature du marché du logement.

Obtenir une hypothèque

Il est possible de contracter une hypothèque sur une propriété sur plan, bien que différents prêteurs aient différents critères de prêt et produits disponibles.

La plupart des offres hypothécaires arrivent à échéance après six mois, vous devrez donc peut-être présenter une nouvelle demande si le développement prend plus de temps. Cela comporte le risque que le prêteur modifie son offre sur toute la ligne. Mais une communication régulière avec la société d’investissement ou le développeur peut minimiser ce risque. Tout le monde dans le processus devrait être ouvert sur la date d’achèvement prévue. Un bon courtier hypothécaire devrait également vous orienter dans la bonne direction.

Si les conditions de marché difficiles signifient que l’enquête d’évaluation hypothécaire revient plus bas que le prix que vous aviez initialement convenu, vous pouvez obtenir un deuxième avis. Cependant, pour les investisseurs avertis qui choisissent des développements dans les endroits les plus prometteurs, ce risque devrait être minime.

Certains investisseurs choisissent de «retourner» leurs propriétés. Cela implique d’acheter à un prix sur plan, puis de revendre avant la fin une fois la valeur augmentée, que vous pouvez lire ici.

Il est essentiel de mener des recherches approfondies sur les plans du développeur, de l’emplacement et de la propriété lors de l’achat sur plan. Mais acheter de cette manière comporte un large éventail d’avantages et constitue une méthode d’investissement qui augmentera probablement en popularité à mesure que le nombre de nouveaux développements prévus à travers le pays augmentera conformément aux objectifs du gouvernement.

Lisez notre article pour obtenir des conseils sur la façon d’acheter sur plan, et jetez un œil à certaines de nos opportunités d’investissement sur plan ici.