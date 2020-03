Pourquoi votre brevet est probablement sans valeur

Le dépôt d’inventions qui ne sont pas commercialisables contribue simplement à enrichir l’Office des brevets et des marques.

Mars

5, 2020

6 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

L’obtention d’un brevet coûte généralement au moins 10 000 $ et peut facilement coûter jusqu’à 20 000 $. La plupart des inventeurs qui font breveter leurs inventions espèrent récupérer leur argent après que leur invention aura commencé à se vendre sur le marché. En réalité, cela fonctionne rarement comme ça. Un pourcentage très élevé de brevets ne récupère jamais leurs frais de dépôt. Autrement dit: ils ne génèrent jamais de revenus, sans parler de ce qu’il en coûte pour obtenir le brevet en premier lieu.

J’aide les inventeurs à commercialiser leurs idées de produits et leurs inventions au cours des deux dernières décennies. L’une des plus grandes plaintes que j’entends des inventeurs est que leurs brevets sont fondamentalement sans valeur. Ces inventeurs sont frustrés et dégonflés. Ils sont exclus du jeu, car ils ont consacré tellement de temps et d’argent à une seule invention – une invention qui ne leur rapportera jamais aucun revenu. Ils n’essaieront pas ou ne pourront pas essayer de mettre une autre meilleure idée sur le marché parce qu’ils ont gaspillé leurs ressources.

Voici deux principales raisons pour lesquelles cela se produit et ce que vous devez faire pour éviter d’être coincé avec un brevet sans valeur.

Connexes: voici ce que les entrepreneurs doivent savoir avant de breveter

1. L’invention n’est pas commercialisable

Cela signifie que l’invention n’est pas vraiment nécessaire. Vous pourriez avoir un rêve et être extrêmement motivé, mais vous devez d’abord faire vos devoirs. Parce que la plupart des inventeurs sont très enthousiastes et aussi terrifiés que leur idée non prouvée soit volée, ils précipitent le processus et, ce faisant, ils commettent une erreur critique. Ils ne répondent pas à la question: “Cette invention est-elle commercialisable?” Il n’appartient pas à un conseil en brevets ou à un agent de déterminer la valeur marchande d’une invention.

D’après mon expérience, la plupart des inventeurs connaissent les statistiques. Ils comprennent que les chances sont contre eux, et pourtant ils y vont toujours. Ils croient que leur invention est l’exception, pas la règle. Je comprends ça. Pour mettre un produit sur le marché, il faut avoir foi. Mais avant tout, vous devez vous éduquer et l’éducation n’est pas quelque chose dont la plupart des inventeurs sont convaincus qu’ils ont besoin. (De quoi pensent-ils avoir besoin? Des prototypes coûteux et des brevets coûteux. Vous pourriez très bien avoir besoin de ces choses à un moment donné, mais c’est une question de timing. Et tout de suite, avant même d’avoir testé le marché, ce n’est jamais le bon moment. )

Vous avez très probablement créé votre invention dans le vide. Oui, vous avez résolu un problème que vous rencontrez personnellement, mais est-ce que d’autres l’achèteront? Des personnes autres que vos amis et votre famille? Sinon, lorsque vous essayez de concéder une licence sur l’invention, celle-ci est rejetée. Lorsque vous essayez le crowdfunding, personne ne commande. L’article se trouve juste là.

2. Vous n’avez pas de savoir-faire en matière de fabrication

Dans ce cas, l’invention a été développée et brevetée sans tenir compte de la fabrication. Si un produit ne peut pas être fabriqué au bon prix, il est mort à l’arrivée. Malheureusement, c’est aussi un phénomène trop courant.

Habituellement, cela signifie que l’invention a été trop conçue. De nombreux brevets ne font aucunement penser à la fabrication. Il se peut qu’aucune machine n’existe actuellement pour fabriquer l’article, ou que l’outillage requis soit prohibitif. Pour ces raisons, aucune autre entreprise ne sera prête à accepter le produit non plus – c’est tout simplement trop risqué. Si vous essayez de vous aventurer vous-même, vous découvrirez que le coût de production de l’équipement nécessaire dépasse de loin votre budget. Et ce n’est pas non plus la responsabilité d’un conseil en brevets ou d’un agent de déterminer la possibilité de fabrication d’une invention.

Il ne doit pas en être ainsi. Faire breveter une invention ne fait pas de vous un inventeur. Résoudre des problèmes, concevoir des solutions, utiliser votre créativité pour rendre le monde meilleur; c’est ce qui fait de vous un inventeur. Le dépôt de brevets sur des inventions qui ne sont pas commercialisables et ne peuvent pas être fabriquées contribue simplement à enrichir l’Office des brevets et des marques des États-Unis.

Donc, avant de déposer une propriété intellectuelle, assurez-vous de procéder comme suit.

Une recherche d’images Google. La plupart des entreprises que j’ai interviewées pour mon nouveau livre, Devenir un inventeur professionnel, m’ont dit qu’elles peuvent trouver beaucoup d’idées qu’elles reçoivent des inventeurs en seulement quelques minutes en utilisant Google. Pour qu’une invention réussisse sur le marché, elle doit avoir un point de différence clair par rapport à des produits similaires.

Une recherche d’antériorité. Votre invention est-elle réellement nouvelle? Pour le savoir, apprenez-vous à rechercher des brevets similaires à votre invention en utilisant le site Web de l’Office des brevets et des marques des États-Unis ou Google Brevets. Il est essentiel que vous connaissiez les brevets délivrés qui sont similaires à votre invention, et vous en trouverez de nombreux. Armé de ces connaissances, vous pouvez saisir votre point de divergence et déterminer la probabilité d’obtenir un brevet délivré qui aura réellement de la valeur.

Connexes: Une introduction aux brevets

Déterminez le coût approximatif de la fabrication. Si vous concevez et déposez un brevet sur une invention trop chère pour que les consommateurs veuillent acheter, c’est un problème majeur. Donc, savoir ce qu’il en coûtera pour fabriquer votre invention peut être extrêmement bénéfique.

Commencez par identifier des produits similaires sur le marché, comme ceux d’Amazon. Pour quoi vendent-ils? Voilà votre gamme. Contacter les fabricants sous contrat aux États-Unis pour obtenir un devis et assurez-vous de les faire signer d’abord un contrat de travail à la location. Ne négligez pas YouTube en tant que ressource pédagogique; vous pouvez également en apprendre davantage sur la fabrication. Vous pourriez même visiter une installation en personne.

Savoir comment votre produit sera fabriqué et qu’il peut être fabriqué à un prix que le marché de détail acceptera a une grande valeur, c’est pourquoi vous devez l’inclure dans votre demande de brevet. Cela vous donne un effet de levier lors de la négociation d’un accord de licence ou de la collecte de fonds auprès des investisseurs, ce qui est la première étape vers une richesse.

.