Pourquoi votre marque devrait doubler sur les médias détenus

Voici trois étapes que vous pouvez suivre dès aujourd’hui pour maximiser vos ressources multimédias détenues.

Lorsque nous considérons les meilleures relations avec les clients que nous ayons établies, ces relations ont souvent été encouragées dans une certaine mesure par les médias appartenant. Qu’il s’agisse de la copie de votre site Web qui a motivé un client à réserver un appel avec vous, d’un article de blog qui a réchauffé ou qualifié un prospect, ou d’une newsletter riche en valeur qui a aidé les clients à obtenir des informations qu’ils ne pouvaient obtenir nulle part ailleurs, il est clair que -des actifs multimédias numériques de qualité peuvent aider votre entreprise de manière significative.

Malgré cela, de nombreuses entreprises ont encore tendance à se concentrer sur des efforts de marketing qui sont des moteurs instantanés de sensibilisation, mais ne favorisent pas nécessairement des relations à long terme. En d’autres termes, ils investissent dans des canaux qui améliorent la visibilité mais n’aident pas à fidéliser et fidéliser.

Certes, il est important d’avoir un solide mélange de tactiques de marketing. Mais un mix marketing solide est rarement, voire pas du tout, possible sans des supports solides. Alors c’est quoi?

Qu’est-ce qu’un média détenu et comment pouvez-vous en tirer parti pour augmenter vos ventes?

Le modèle PESO semble avoir popularisé le terme «médias détenus». Le modèle conseille qu’une entreprise devrait avoir un mélange de médias payés, gagnés, partagés et possédés. Les médias acquis sont ce que nous associons souvent à la couverture médiatique et à la publicité; les médias payants incluent tout ce qui est «pay-to-play», comme la publicité PPC et le contenu sponsorisé. Et les médias partagés sont souvent considérés comme du contenu qu’une marque publie et qui est spécifiquement conçu pour être partagé par un public. Alors, quels sont les médias détenus?

En termes simples, les médias possédés englobent tous les actifs multimédias, numériques et autres, que votre marque possède. En règle générale, cela fait référence aux blogs, aux canaux de médias sociaux, aux newsletters, aux catalogues, etc. Pourquoi les médias détenus sont-ils si importants?

Eh bien, principalement, si vous possédez un canal de distribution solide, vous pouvez l’utiliser quand vous le souhaitez sans avoir à compter sur d’autres canaux que vous ne contrôlez pas. De nombreuses marques oublient l’importance des médias détenus ou ne font pas assez pour renforcer les canaux qu’elles possèdent. Au lieu de cela, ils se concentrent sur l’accès à la presse, qu’ils ne peuvent généralement pas contrôler.

Alors, comment obtenez-vous un droit de propriété?

3 façons de clouer les médias appartenant à votre marque

1. Impliquez les autres membres de la communauté.

Lorsque les entreprises produisent leur propre contenu multimédia, un sentiment commun est qu’il devrait impliquer sa propre marque et sa propre marque uniquement. Après tout, vous ne voulez pas investir dans des ressources qui pourraient finir par promouvoir gratuitement d’autres initiatives, non?

En général, c’est vrai. Mais souvent, il peut également être une excellente stratégie d’impliquer d’autres personnes dans votre créneau.

Pour avoir une meilleure idée de la façon dont ce principe est appliqué dans la pratique, j’ai parlé avec Brendan Frederick, directeur du contenu chez Genius, la plus grande collection au monde de paroles de chansons et de connaissances musicales. Genius est le créateur de la populaire YouTube Series Verified, qui invite les artistes à expliquer les significations profondes de leurs chansons à succès.

Verified a attiré l’attention de Genius. Frédéric m’a dit:

“En tant que propriété multimédia détenue, c’est probablement notre plus reconnaissable, en grande partie grâce à cette toile de fond jaune Genius. Depuis le lancement de l’émission fin 2016, nous avons diffusé plus de 900 épisodes, qui ont accumulé plus d’un milliard et des vues à moitié collectives. C’est devenu une étape populaire pour les artistes lors de leurs campagnes promotionnelles pour une nouvelle chanson ou un nouvel album, et génère régulièrement des mèmes et des parodies virales, dont nous obtenons un coup de pied. “

Et il y a une assez bonne externalité qui vient de cela aussi. Les artistes partagent souvent des épisodes vérifiés avec leurs fans, ce qui apporte encore plus de visibilité à Genius. “Le partage contribue évidemment à une plus grande sensibilisation autour de Genius, Verified et nos autres séries, mais plus important encore, la réception des artistes et des fans nous donne un aperçu cool de ce à quoi les gens répondent. C’est tout ce dont nous tenons compte lorsque nous sommes produire Verified et développer nos autres émissions “, me dit Frederick.

Bien que vous n’invitiez peut-être pas des artistes à filmer des vidéos avec vous, vous pouvez toujours appliquer cette idée d’impliquer d’autres membres de votre communauté pour faire partie de vos efforts médiatiques. Disons que vous pouvez demander à un expert de fournir un devis à votre article de blog. Eh bien, cet expert peut très bien finir par partager l’article ou même se transformer en une relation commerciale en cours de route.

De plus, en impliquant des experts en dehors de votre marque, vous pouvez introduire un éventail de perspectives plus large sur votre contenu. À son tour, cela peut augmenter la probabilité que vos médias appartenant à un public plus large atteignent un public plus large ou même vous amènent des clients d’autres sociétés.

2. Réutilisez le contenu autant que possible.

La plus grande idée fausse sur les médias possédés est que vous devez disposer de beaucoup de ressources afin de publier un volume de contenu suffisant. Il existe toutes sortes de contenus sociaux, de billets de blog, d’épisodes de podcasts et plus encore. Vous ne ciblez peut-être pas tous ces canaux, mais comment équilibrez-vous tout cela?

À mon avis, cela se résume à une réaffectation. En d’autres termes, vous n’avez pas à tout faire à partir de zéro.

Permettez-moi de vous donner un exemple. Supposons que vous enregistrez un épisode de podcast. Une fois que le podcast est disponible, vous pouvez le transcrire, apporter des modifications et le republier en tant que blog.

Si votre blog est couvert, vous pouvez prendre de plus petits extraits de votre épisode de podcast et le réutiliser en morceaux plus courts à publier sur vos réseaux sociaux. Ou vous pouvez en faire des publicités audio. Le fait est qu’il existe presque toujours un moyen de réutiliser votre contenu pour le faire fonctionner plus pour vous.

Gary Vaynerchuk, fondateur et PDG de VaynerMedia, est un exemple de l’utilité d’un contenu réutilisé. Bien qu’il soit vrai qu’il publie simplement beaucoup de contenu, de son propre aveu, une grande partie est réutilisée.

Ne réinventez pas la roue si vous n’êtes pas obligé. Si vous pouvez décomposer votre contenu et le partager sur une variété de canaux de distribution, alors pourquoi pas? Et si vous ne le faites pas déjà, pensez à la quantité de contenu que vous pourriez publier.

3. Plutôt que de supposer ce que veut votre public, demandez simplement.

En matière de stratégie de contenu, les entreprises essaient souvent de prédire ce que leurs clients veulent entendre ou lire. Mais n’est-il pas tellement plus simple de simplement demander?

De plus, demander ce que veut votre public est une simple solution deux pour un. Il vous permettra de savoir ce que veulent vos clients et d’augmenter la transparence entre votre entreprise et vos clients. Les gens aiment avoir la capacité et le pouvoir de contribuer à une entreprise. Et donner à votre public une voix peut également aider à construire cette relation client plus forte.

Il existe différentes manières d’aborder l’engagement de votre public et d’obtenir ses commentaires sur la stratégie de contenu. L’envoi d’enquêtes à votre liste de diffusion (et l’écoute!) N’en est qu’une. Vous pouvez également envisager des outils et fonctions de médias sociaux. Les histoires Instagram, par exemple, deviennent un outil de marketing de plus en plus populaire, et la plate-forme vous permet d’utiliser facilement les sondages, les curseurs ou les autocollants pour stimuler l’engagement de vos abonnés.

